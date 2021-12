Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce u Ústavního soudu napadnout vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Předseda hnutí Tomio Okamura, podle kterého je taková povinnost diskriminační, to oznámil na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. K podání návrhu Ústavnímu soudu je potřeba 25 poslanců či deseti senátorů, SPD má 20 členů dolní komory. Ohledně vyhlášky chce proto ve Sněmovně získat podporu zástupců i z dalších stran.

Opoziční SPD podle očekávání opětovně nezískala podporu poslanců ani pro návrh, aby se Sněmovna zabývala nouzovými opatřeními vlády kvůli epidemii koronaviru a jejich vlivem na ochranu zdraví občanů. Dolní komora měla podle Okamury vyzvat vládu k ukončení nouzového stavu. Sněmovna nevyhověla ani dalším návrhu Okamury, který chtěl debatovat o zvyšování cen a inflace, nebo vyzvat vládu, aby iniciovala sesazení evropské komisařky pro rovnost Heleny Dalliové kvůli jejímu nepřijatému návrhu nahradit termín "Vánoce" slovem "svátky".

Vyhláška od března zavádí povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a pro zdravotníky včetně zaměstnanců zdravotnických zařízení, hasiče, vojáky či policisty. Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden v pátek. Podle Okamury může návrh týkající se vyhlášky podat i ombudsman Stanislav Křeček, na kterého se SPD proto ve věci obrátí.

"Považujeme ji za diskriminační, zrušení je v kompetenci Ústavního soudu," uvedl Okamura. SPD argumentuje tím, že podíl zemřelých po nákaze covidem-19 nelze srovnat s nemocemi, proti kterým v současnosti v ČR platí povinné očkování. Očkování proti nemoci podle něj také zároveň nezamezí šíření koronaviru.

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří.

Okamura připomněl, že proti povinnému očkování jen lidí nad 60 let se vyslovila Česká vakcinologická společnost. Ta by však podporovala spíš povinnost pro všechny nad 18 let, jako plánuje například Rakousko nebo Německo. Naopak Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dříve návrh podpořila.