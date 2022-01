SPD chce odvolání Rakušana z vlády a vyšetřování financování STAN

Praha - Sněmovna by podle předsedy SPD Tomia Okamury měla vyzvat premiéra Petra Fialu (ODS), aby navrhl odvolání předsedy STAN Víta Rakušana z funkce ministra vnitra kvůli financování Starostů, pokud Rakušan neodstoupí sám. Okamura to dnes uvedl v úvodu mimořádné schůze dolní komory. Vyvolali ji poslanci opozičních SPD a ANO kvůli sporům o původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí. Vládní hnutí opakovaně uvedlo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo a že dary jsou pouze od společností se sídlem v Česku nebo od českých občanů.

Sněmovna by podle Okamury měla rozhodnout také o vytvoření vyšetřovací komise, která by měla prověřit financování hnutí STAN. Pokud o tom dolní komora dnes nerozhodne, SPD a ANO sesbírají 40 poslaneckých podpisů, aby Sněmovna musela vznik komise projednat, řekl.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že když vláda žádá Sněmovnu o důvěru, je namístě vysvětlit zmíněné pochybnosti. Jediné vysvětlení, které zaznělo, podle ní je, že dárcovské společnosti mají české identifikační číslo osoby (IČO). Dodala, že české IČO mají i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že jsou české. "Já to skutečně nepovažuji za transparentní, ani to nepovažuji za něco, co je v pořádku," uvedla. Klíčovou otázkou podle ní je, kdo jsou lidé, kteří za těmito společnostmi stojí.

Schillerová vyzvala předsedy stran vládní koalice, aby se k financování STAN vyjádřili a sporné dary objasnili. Zejména by tak měl učinit předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož strana se pasovala na bojovníka proti korupci, dodala nynější předsedkyně poslanců ANO Schillerová.

Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. "Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás," uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta "vyštval".

Mimořádná schůze Sněmovny se v plném rozsahu pravděpodobně neuskuteční. Sněmovní většina vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů už oznámila, že nepodpoří schválení návrhu programu jednání. Prostor pro debatu tak bude omezen jen na řečníky s přednostním právem.