SPD chce kandidovat ve 400 obcích, její kampaň míří proti válce a inflaci

Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce v letošních komunálních volbách kandidovat ve 400 městech a obcích, do Senátu má pak zatím 14 kandidátů. Při dnešním zahájení kampaně v pražském hotelu Duo to řekl předseda SPD Tomio Okamura. SPD bude kandidovat především s hesly "Zastavíme zdražování" a "Jsme proti válce". Na loňské akce Český jarmark, při kterých SPD nabízela potraviny za nižší ceny než v kamenných obchodech, naváže ve všech krajských městech mírně odlišná akce nazvaná Staročeská pouť.

Opoziční SPD zatím podala 340 kandidátek pro komunální volby a usiluje o to, aby jich celkově bylo 400, uvedl Okamura. "Za SPD tak bude kandidovat přibližně 10.000 občanů v komunálních volbách," řekl. Padesátka listin bude koaličních především se Svobodnými, Trikolorou a různými lokálními subjekty, například se stranou Moravané.

Do Senátu má zatím SPD připravených 14 kandidátů ze 27 obvodů. "Pracujeme na tom, abychom kandidátů postavili co nejvíce. Co se týče vzájemné podpory, jednáme o podpoře kandidátů do Senátu s hnutím ANO," uvedl Okamura. Hlavními tématy kampaně do horní komory Parlamentu budou podle něho dostupné zdravotnictví, konec "exekutorských mafií", zlevnění energií a potravin, důstojné důchody, zachování koruny, kvalitní školství, navýšení zemědělské produkce či podpora pracujících a rodin s dětmi.

Celostátně se kampaň zaměří především na boj proti zdražování, řekl místopředseda hnutí Radim Fiala. Připomněl nedávno představené desatero kroků hnutí proti inflaci, mezi které patří například odstoupení od Zelené dohody pro Evropu (Green deal) a systému emisních povolenek. Druhé hlavní heslo zní "Jsme proti válce". "Jakákoliv špatná dohoda je lepší než tisíce nebo dokonce miliony dalších mrtvých," řekl Fiala ke konfliktu na Ukrajině.

Komunální volby se uskuteční 23. a 24. září. SPD bude mít ve finiši kampaně 200 velkých billboardů po celém Česku. Od konce prázdnin také hnutí objede všechna krajská města s akcí nazvanou Staročeská pouť. Na poutích bude občerstvení, animační programy pro děti, hudba. Zapojit se mohou i potravináři a zemědělci, kteří budou chtít nabídnout své produkty a udělat si reklamu, dodal Fiala.

V posledních komunálních volbách v roce 2018 získala SPD celkem 3,19 procenta hlasů a 155 mandátů v zastupitelstvech. V Senátu svého zástupce nemá.