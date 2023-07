Spartu posílil brankář Vindahl Jensen, Kovář se nyní nevrátí

Praha - Fotbalisty pražské Sparty posílil dánský brankář Peter Vindahl Jensen. Pětadvacetiletý gólman zamířil na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z nizozemského Alkmaaru. Úřadující český mistr o tom informoval na svých internetových stránkách. Vindahl Jensen na jaře hostoval v druholigovém Norimberku, závěr uplynulé sezony vynechal kvůli zranění.

Sparta řešila brankářskou pozici prakticky po celou přípravu. Pražané do poslední chvíle věřili, že se jim znovu podaří získat z Manchesteru United Matěje Kováře, který v minulé sezoně na Letné coby jednička hostoval. Vzhledem k blížící se kvalifikaci Ligy mistrů však již sparťanské vedení nechtělo na rozhodnutí anglického klubu déle čekat. Ve víkendovém úvodním kole ligové sezony nastoupil mezi tyčemi Vojtěch Vorel a čistým kontem přispěl k výhře 2:0 nad Olomoucí.

"Matěj Kovář společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat. Blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Jak jsem řekl už v průběhu soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat," uvedl sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Ve Spartě se Vindahl Jensen setká s několika krajany. Pražany jako hlavní trenér vede dánský kouč Brian Priske, z hráčského kádru pak mají stejnou národnost obránci Casper Höjer a Asger Sörensen, jenž na Letnou zamířil rovněž po působení v Norimberku.

"Peter má zkušenosti ze zahraničních lig i evropských pohárových zápasů. Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, které si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali," řekl Rosický.

Vindahl Jensen zaujal Spartu mimo jiné v lednovém přípravném utkání na Letné, v němž Norimberk s Pražany prohrál 1:3. Vedle německého klubu a Alkmaaru, kde si zachytal Evropskou konferenční ligu, působil také v Nordsjällandu. Vindahl Jensen v minulosti patřil do kádru reprezentační jednadvacítky, nominovaný byl i do národního A-týmu, ale start si za něj dosud nepřipsal.