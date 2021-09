Spartu čeká premiéra v nové extraligové sezoně, představí se na ledě Pardubic

Praha - Hokejisty Sparty čeká v úterním 3. kole opožděný vstup do extraligové sezony. Shodou okolností se představí na ledě aktuálního lídra soutěže Pardubic. Vedle Pražanů zasáhlo už do hry všech zbývajících 14 týmů a jen právě Dynamo a tým Karlových Varů zůstaly bodově stoprocentní. Naopak nulu na kontě se budou snažit odmazat ve vzájemném souboji v Chomutově "domácí" Kladno a Hradec Králové.

Pardubičtí navázali na povedené výsledky v přípravě i střeleckou pohodu, když v obou zápasech proti Plzni i v Mladé Boleslavi shodně čtyřikrát skórovali. "Určitě by chtěl takhle vstoupit do sezony každý. Jsme za to moc rádi, protože máme za sebou dva ohromně těžké zápasy, ale liga má pořád ještě strašně moc kol," krotil přílišný optimismus útočník David Cienciala.

Sparta měla možnost otestovat svou formu díky kvalitním soupeřům v Lize mistrů. "Na těchto zápasech se dá stavět, jsme připravení do sezony," ujistil na klubovém webu kapitán obhájců bronzu z minulého ročníku Michal Řepík. "Doufám, že v příští sezoně budeme ještě lepší a naplníme náš potenciál," dodal Řepík.

Na střídačce se představí v extraligové premiéře nově složená trenérská dvojice Josef Jandač, Jaroslav Hlinka. Klubová ikona Hlinka v ní nahradil Miloslava Hořavu, jenže se rozhodl ze Sparty odejít.

Stejnou vizitkou jako Pardubice se mohou pyšnit i hokejisté Karlových Varů, kteří však při celkem osmi nastřílených gólech inkasovali o jednu branku navíc, na druhé místo je proto odsouvá horší skóre. Energie se i potřetí v sezoně představí doma.

"Liberec je jeden z top klubů, který má každým rokem ty nejvyšší ambice. Síla jeho kádru je neskutečná, mají výborně organizovanou hru. My se ale nemáme čeho obávat. Povedl se nám vstup do soutěže, hrajeme dobře a věříme si. Pokud navážeme na výkony s Brnem a Vítkovicemi, tak věřím, že porazíme i Liberec," uvedl pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška.

Liberec dal přes velkou útočnou sílu jen tři góly ve dvou duelech, ale má čtyři body. "Jsem přesvědčený, že máme lepší palebnou sílu, ale zápasy budou nesmírně vyrovnané, týmy mají dostatek sil a bude to boj o každý metr ledu. Doufám, že najdeme klid na hokejkách a produktivita se zlepší, ještě jsme v určitých fázích zápasu malinko nervóznější," připustil trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Kladno ve svém azylu v Chomutově přivítá Hradec Králové, který má za sebou jen duel po Ještědem s výsledkem 0:1. Východočeši tak čekají na první vstřelený gól v sezoně. "Nějakou představu o hře Kladna máme. Sice dvakrát prohráli, ale určitě to není špatný tým. Musíme do to vletět a dát nějaké góly, abychom to strhli na svou stranu," řekl obránce Filip Pavlík.

Obhájce titulu Třinec na úvod "vymazal" České Budějovice, ale v neděli vyšli Oceláři naprázdno v Plzni. O nápravu se pokusí s Litvínovem. "Jestli chceme v příštím zápase uspět, musíme být důslednější v rozehrávce, víc to řezat. Být tvrdší v soubojích. Tyhle detaily rozhodují," prohlásil brankář Marek Mazanec.

Litvínovští vykročili velmi dobře a ztratili jediný bod. "Pro psychickou pohodu je samozřejmě vždy lepší vyhrávat, než prohrávat, ale jsou to jen první dva zápasy, začátek soutěže. Pro nás je důležité, že když jsme získali body venku, potvrdili jsme je i doma. Jsme spokojení s bodovým ziskem, ale částečně i s výkonem, i když tam byly chyby, na nichž musíme dál pracovat," řekl kouč Vladimír Országh.

Na dobrý páteční vstup do soutěže se pokusí navázat Olomouc s hvězdným útočníkem Davidem Krejčím. Po Mladé Boleslavi prověří Hanáky Plzeň. "Přišli jsme dnes asi o Schleisse, měl by se ale brzy zapojit (Gustaf) Thorell. Start Kodýtka a Musila je nejistý," přiblížil potíže Škody kouč Václav Baďouček.

V dalších zápasech přivítá po první výhře prahnoucí Zlín mužstvo Českých Budějovic, jehož ofenziva se blýskla sedmi zásahy do sítě Kladna. Stejně jako Berani má jediný bod ze šesti možných Mladá Boleslav, která vyzve Brno.