Spartu čeká Litvínov, Plzeň vyzve rozjeté České Budějovice

Praha - Ve třech úterních zápasech hokejové extraligy se představí pět týmů, které se v poslední době potýkaly s koronavirem. Nákaza se vyhnula jen Plzni, která prověří rozjeté České Budějovice. Sparta přivítá tradičního rivala Litvínov. Poslední Zlín bude hostit Mladou Boleslav a má šanci snížit ztrátu na Kladno, která narostla už na 14 bodů.

Sparťané v neděli bezprostředně po skončení karantény prohráli s Kladnem a v dohrávce 37. kola se budou snažit uspět po dvou jednobrankových porážkách. "Těšíme se, že teď budou zase zápasy pravidelnější. V posledních dnech jsme prožili utahané období. Zrušili nám Spengler Cup, pak jsme hráli pár zápasů po Novém roce, potom zase přišla covidová pauza. Teď máme hned šanci odčinit poslední nezdar," řekl útočník Daniel Voženílek.

Dvanáctý Litvínov má na desáté Pražany pětibodové manko, ale také utkání k dobru. Ve vzájemných zápasech v sezoně uspěl vždy domácí tým. Sparta doma vyhrála 6:4, Litvínov kontroval vítězstvím 3:2. Naposledy ale hráli Severočeši 16. ledna, kdy se blýskli výhrou 6:1 na ledě Vítkovic. "Potřebujeme sbírat body, protože jsme jich poztráceli spoustu zbytečně," řekl útočník Petr Straka

Dohrávka 42. kola svedla dohromady Zlín a Mladou Boleslav, která za dva dosavadní zápasy v sezoně nepřenechala Beranům ani bod. Domácí se čím dál více namáčí do prvoligových vod. Ztráta na Kladno opět narostla do dvouciferných čísel.

"Naděje umírá poslední, stále věříme, ještě máme dost zápasů. Musíme začít bodovat. Je to celkově těžké. Většina z nás takové období zažívá poprvé, je to náročné na psychiku. Ale pořád věříme, že to můžeme otočit," řekl brankář Daniel Huf.

Mladoboleslavští v neděli na ledě lídra tabulky Třince vedli 2:0, ale nakonec prohráli 3:7. Šlo o čtvrtou porážku z posledních pěti utkání, Středočeši uspěli pouze v jediném zápase doma. "Velice špatně jsme bránili a ztráceli puky ve špatném území,“ okomentoval poslední neúspěch trenér Radim Rulík.

V předehrávce 51. kola nastoupí Plzeň proti Motoru. Indiáni sice stále drží čtvrté místo, ale vyhráli jediný z posledních šesti zápasů. Naposledy museli vstřebat porážku 4:5 v západočeském derby na ledě Karlových Varů. "Mrzí nás to, protože za čtyři góly venku by se body měly přivézt," prohlásil trenér Václav Baďouček.

Ve zcela opačném rozpoložení jsou České Budějovice. Naposledy Jihočeši zdolali druhý Hradec Králové (3:2 po samostatných nájezdech) a připsali si již šestou výhru z posledních osmi utkání. Sedmý Motor nyní ztrácí na svého úterního soka pouze čtyři body. "Musíme se ale zlepšit v přesilovkách, ve kterých málo střílíme a nedáváme žádné góly," podotkl trenér Jaroslav Modrý.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 37. kola: HC Sparta Praha (10.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 38 zápasů/46 bodů (21 branek + 25 asistencí) - Giorgio Estephan 38/29 (12+17). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,94 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,42 a jednou udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89 - Denis Godla 2,61, 90,75 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,72 a 90,42, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48. Zajímavosti: - Sparta dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů. - Pražané doma prohráli dvě z uplynulých tří utkání. - Litvínov bodoval ve čtyřech z posledních pěti duelů, z toho třikrát vyhrál. - Verva venku vyhrála dva z uplynulých tří zápasů. - Litvínov zvítězil ve dvou z posledních tří vzájemných soubojů. Dohrávka 42. kola: PSG Berani Zlín (15.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 35/14 (9+5) - Pavel Kousal 39/29 (11+18). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,25 a 91,03, Daniel Huf 3,04 a 90,61 - Gašper Krošelj 2,51, 90,76 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,61, 90,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 . Zajímavosti: - Zlín třikrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních sedmi duelů. - Berani na vlastním ledě třikrát v řadě prohráli a nezískali ani bod, naposledy doma nastoupili 30. prosince, kdy podlehli Karlovým Varům 2:4,. - Mladá Boleslav dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z uplynulých pěti duelů. - Bruslařský klub venku pětkrát za sebou prohrál a v posledních čtyřech zápasech nebodoval. - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech po sérii tří porážek dvakrát za sebou naplno bodovala. - Slovenský útočník Mário Lunter z Mladé Boleslavi může sehrát 100. zápas v české extralize. Předehrávka 51. kola: HC Škoda Plzeň (4.) - HC Motor České Budějovice (7.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:4 po sam. nájezdech, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 41/43 (20+23) - Lukáš Pech 39/42 (16+26). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,44 a 92,06, Dominik Pavlát 2,91 a 88,36 - Dominik Hrachovina 2,70, 90,73 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,50 a 94,81. Zajímavosti: - Plzeň prohrála pět z posledních šesti zápasů a získala dohromady jen tři body. - Škoda doma po sérii pěti vítězství dvakrát za sebou nebodovala. - České Budějovice vyhrály šest z posledních osmi duelů. - Motor venku zvítězil ve třech z uplynulých pěti vystoupení. - České Budějice bodovaly ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou, z toho třikrát vyhrály. - Slovenský obránce Peter Čerešňák z Plzně oslaví ve středu 29. narozeniny. - Obránci Motoru Romanu Vráblíkovi bude v úterý 32 let.