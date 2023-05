Sparťané slavili titul se stovkami fanoušků na ploše a těšili se na cestu domů

Uherské Hradiště - S fotbalisty Sparty přímo na trávníku po bezgólové remíze se Slováckem v předposledním čtvrtém kole nadstavby v Uherském Hradišti oslavily zisk ligového titulu stovky fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu ze svého sektoru za jednou z branek. Letenští navlékli po závěrečném hvizdu speciální trika mimo jiné s číslem 37, symbolizujícím počet mistrovských primátů v nejvyšší soutěži. Zároveň se těšili na dlouhou cestu domů do Prahy a následnou další vlnu oslav.

Za sparťany, kterým stačila k definitivě titulu remíza, přicestovalo do Uherského Hradiště zhruba 1500 fanoušků. Letenští příznivci zcela zaplnili sektor za brankou a chvílemi vytvářeli svému týmu proti Slovácku domácí prostředí.

Krátce před závěrečným hvizdem vstoupili do prostoru kolem hřiště policejní těžkooděnci, nakonec se ale nepostavili před hostující sektor a nechali stovky fanoušků vběhnout na trávník. Letenští příznivci se shromáždili ve středu pole okolo sparťanské lavičky a skandovali vítězné pokřiky "Mistři" nebo "Tak jsme první no a co".

Hráči a realizační tým Pražanů si navlékli šedá mistrovská trička s nápisem "Šampioni z L37né" a lety 1893 a 2023 symbolizujícími rok založení klubu a letošní zisk titulu. Vítězný pohár převezmou sparťané až v sobotu po posledním kole doma proti Plzni. Letenští slaví první titul od roku 2014.

"Emoce jsou úžasné. Je zřejmé, co to znamená pro mnoho lidí, především pro ty, kteří jsou ve Spartě velmi dlouho. Viděl jsem některé lidi z klubu plakat a zároveň šťastné ve stejnou chvíli. Jsem pyšný, že mohu být součástí tohoto klubu," řekl na tiskové konferenci dánský trenér Sparty Brian Priske.

Velké emoce prožíval kapitán Pražanů Ladislav Krejčí mladší, který trochu symbolicky nosí dres s číslem 37. "Byl to krásný motiv, za kterým jsme všichni šli. Já si to vryl trochu víc do sebe a měl jsem to neustále na očích. Prostě skvělé," radoval se čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál.

Po první vlně bezprostředních oslav v Uherském Hradišti se sparťané těšili na cestu autobusem zpět do Prahy, která běžně trvá přes tři hodiny. "V situacích, ve kterých mě vídáte, se snažím být v klidu. Ale já rád ukazuji emoce, jsou důležité. Nejen ve fotbale, ale i v životě. Takže rád budu slavit s kluky. Máme relativně štěstí, že nás čeká dlouhá cesta autobusem. Máme dost času si tam užít, to bude krásné," řekl Priske.

"Bezprostředně po závěrečném hvizdu jsem koukal kolem sebe, moc si toho ani nepamatuji. Myslel jsem, že bude větší euforie, ale spíš to ze mě i hodně spadlo. Na všechny oslavy se těším, budu oslavit dlouho," usmál se Krejčí.