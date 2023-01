Sparta zdolala v přípravě Stuttgart, Hradec a Bohemians nevyhráli

Praha - Fotbalisté Sparty porazili na soustředění ve španělské Marbelle bundesligový Stuttgart 2:0. Naopak Hradec Králové ani Bohemians 1905 v přípravných utkáních v Turecku nevyhráli. Východočeši podlehli poslednímu týmu polské ligy Legnici 1:3, Pražané hráli s ázerbájdžánským Sabailem bez branek.

Sparta proti aktuálně šestnáctému týmu německé ligy odehrála oba poločasy v odlišné sestavě. V dresu letenského celku se představili i noví hráči Kamenovič, Mabil a Kairinen. Svěřenci trenéra Priskeho šli do vedení ve 14. minutě, kdy si dal vlastní gól Anton. Krátce po přestávce se "nůžkami" prosadil Haraslín.

"Čisté konto a výhra nad takovým soupeřem se počítají, ale bezprostředně po zápase si nemyslím, že to bylo to, co jsme dneska chtěli vidět. Výhra je super, ale berme to s rezervou," řekl klubové televizi asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka.

S výkonem zimních posil byl spokojený. "Všichni přinesli oživení. Byly to dobré výkony. Na první zápas to bylo fajn. Mají spoustu prostoru k zlepšení," uvedl Loučka.

Pražané sehrají v pondělí další přípravný zápas se Salcburkem, o pět dní později je na Letné čeká generálka před startem jarní části nejvyšší soutěže s druholigovým Norimberkem.

Hradec Králové prohrál i druhý zápas v lednové přípravě po nedělním nezdaru se Slavií (0:1). "Votroci" prohrávali od osmé minuty po trefě Henríqueze. Krátce po změně stran vyrovnal z penalty Dvořák, jenže v rozmezí 77. a 79. minuty dvakrát skóroval Zapolnik. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se za týden představí proti druholigové Lechii Gdaňsk.

Vítězové podzimního přípravného turnaje Tipsport ligy Bohemians nenavázali proti Sabailu na výhru 5:0 z minulého týdne proti B-týmu pražské Dukly.

"Myslím, že prvních 25 minut jsme měli územní převahu, pak se hra trochu srovnala. Hráli jsme na perfektním hřišti a byly vidět i dobré kombinace z naší strany. Měli jsme šance, škoda, že jsme je neproměnili. Ve druhém poločase byla větší převaha na naší straně, bylo vidět, že jsme byli fotbalovější, dokázali držet míč a měli jsme ještě více šancí. Hráli jsme do plné obrany, oni čekali jen na brejky," citoval klubový web "Klokanů" asistenta trenéra Ivana Haška.

Vršovický celek ještě na soustředění v Turecku čeká polský Zaglebie Lubin, rumunský Sepsi a srbský Radnički Niš.