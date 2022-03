Sparta zdolala předposlední Pardubice 3:1 a vyhrála po dvou kolech

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 25. kole první ligy Pardubice 3:1. Všechny branky padly po přestávce. Po hodině hry se trefil Ladislav Krejčí mladší, v závěru se prosadili střídající hráči. Nejprve skórovali sparťani Martin Minčev a Lukáš Haraslín, v nastavení zkorigoval výsledek Pavel Černý.

Pražané zvítězili v nejvyšší soutěži po dvou zápasech a ze třetí pozice ztrácí šest bodů na druhou Slavii a devět bodů na vedoucí Plzeň. Východočeši nezvítězili ani v šestém jarním kole a zůstali na předposlední 15. pozici.

V brance Sparty nastoupil místo Holce nečekaně Heča, který si připsal premiérový ligový start v sezoně. Stoperskou dvojici s Vitíkem vytvořil uzdravený Hancko. Do pardubické branky se v nejvyšší soutěži poprvé od září postavil Markovič, levý kraj obrany dostal na starost Tomáš Čelůstka. Kvůli zranění jeho bratra a sparťana Ondřeje na souboj sourozenců nedošlo.

Po necelé minutě hry si Hložek přiťukl míč s Karabcem, ale tváří v tvář Markovičovi neuspěl. V deváté minutě se k zakončení ve vápně dostal Pešek, vystřelil však slabě. Ve 24. minutě hlavičkoval po rohu Vitík do stopera Tomla a Markovič uklidil míč do bezpečí. Vzápětí "nůžky" domácího kapitána Krejčího mladšího z hranice šestnáctky skončily těsně nad.

Nevýrazný pokus v pokutovém území vyslal na pardubického gólmana i Čvančara. Karabec si zase při samostatném úniku posadil na zem stopera Čiháka, jenže lob přes Markoviče poslal nad břevno. Neprosadil se ani Čvančara, jehož pohotovou střelu Markovič vyrazil.

"Markovič podal vynikající výkon. V prvním poločase měl několik dobrých zákroků," uvedl na tiskové konferenci pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

O poločase provedli pardubičtí trenéři hned tři změny. "Do druhého poločasu jsme se chtěli dostat víc na míč, tak jsme prostřídali a bylo to hnedka znát. Kvalita se zvedla a měli jsme šance," poznamenal Novotný. V 57. minutě centr jednoho ze střídajících hostujících hráčů propadl v šestnáctce až na volného Kostku, jenž nastřelil tyč.

Pardubičtí nevyužité příležitosti rázem litovali, jelikož Krejčí mladší po Hložkově pasu hlavou otevřel skóre. Dvaadvacetiletý Krejčí vstřelil třetí gól v ligové sezoně a první od začátku listopadu. "Bylo důležité, že jsme první gól vstřelili my. Fotbal byl pak mnohem otevřenější a výsledek mohl skončit možná 7:3, protože šancí na obou stranách bylo výrazně víc," řekl sparťanský kouč Pavel Vrba.

O chvilku později Hancko ranou zpoza vápna protáhl Markoviče. V 66. minutě Heča vyrazil hlavičku střídajícího Černého na rohový kop. "Musím Heču pochválit. Dostal jsem se tam přes Hancka, snažil jsme se balon umístit nahoru a myslel jsem si, že to mít nebude. Za to ho ve Spartě určitě pochválí," podotkl Černý. "Za stavu 1:0 nás podržel i Heča, který chytil stoprocentní gólovou příležitost, když soupeř hlavičkoval z malého vápna," přidal Vrba.

Na opačné straně zblízka minul ve velké šanci Čvančara. Ani v 77. minutě nikým nehlídán nedokázal trefit prostor mezi třemi tyčemi.

O osm minut později po akci dvou střídajících hráčů Letenští přidali pojistku. Haraslín našel ve vápně Minčeva a bulharský útočník se radoval ze čtvrtého zásahu v ročníku nejvyšší soutěže.

Poté se gólu dočkal i Haraslín, který skluzem dostal míč těsně za brankovou čáru. Pardubice mají s 55 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize. V nastavení snížil Černý. Stejně jako Haraslín zaznamenal třetí gól v ligové sezoně. "Do dalších bojů si musíme vzít to, co jsme předvedli ve druhém poločase, protože v něm jsme Spartě byli víc než vyrovnaným soupeřem," konstatoval Černý.

"Mrzí mě, že jsme ze standardní situace zase dostali gól, což je samozřejmě špatně. Hráči, kteří mají za úkol určité povinnosti, je opět nesplnili. Už poněkolikáté v posledních zápasech pykáme právě ze standardek," dodal Vrba.

Sparta ve čtyřech vzájemných ligových zápasech neprohrála a potřetí z toho vyhrála. Letenští pod Vrbou doma v nejvyšší soutěži ve 21 zápasech nenašli přemožitele (z toho 19 vítězství) a v této sezoně tam získali 35 z celkových 54 bodů.

Pardubice prohrály třetí venkovní duel v lize za sebou. "Body z utkání jsme nezískali, ale je pro nás důležité, že jsme si zvedli sebevědomí do dalších bojů o záchranu, které nás čekají," mínil Novotný.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Bylo důležité, že jsme první gól vstřelili my. V prvním poločase jsme měli tři situace, kdy jsme ho mohli vstřelit. Pardubice za stavu 0:0 nastřelily z jednoho brejku tyčku a mohly se dostat do vedení. První gól byl důležitý. Fotbal byl pak mnohem otevřenější a výsledek mohl skončit možná 7:3, protože šancí na obou stranách bylo výrazně víc. Otevřely se obrany a zápas byl nahoru dolů. Za stavu 1:0 nás podržel i Heča, který chytil stoprocentní gólovou příležitost, když soupeř hlavičkoval z malého vápna. Za stavu 3:0 jsme měli zápas uhrát ve větším klidu. Mrzí mě, že jsme ze standardní situace zase dostali gól, což je samozřejmě špatně. Hráči, kteří mají za úkol určité povinnosti, je opět nesplnili. Už poněkolikáté v posledních zápasech pykáme právě ze standardek, kde je to špatně. Budeme s tím muset dělat něco víc, než zatím děláme."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit. Chtěli jsme zkusit bodovat. To se nám nepodařilo, z toho máme smíšené pocity. Musíme kluky pochválit, odehráli tady opravdu kvalitní utkání. V prvním poločase jsme měli taky štěstí, že Sparta některé šance nevyužila. Do druhého poločasu jsme se chtěli dostat víc na míč, tak jsme prostřídali a bylo to hnedka znát. Kvalita se zvedla a měli jsme šance. Kostka nastřelil tyč a utkání se mohlo vyvíjet jinak. Pavel (Černý) měl ještě hlavičku a Tomáš Solil pěknou střelu. Do konce utkání to bylo otevřené. Měli jsme tam v závěru pětiminutovku, kdy jsme to otevřeli a dvakrát jsme inkasovali. Body z utkání jsme nezískali, ale je pro nás důležité, že jsme si zvedli sebevědomí do dalších bojů o záchranu, které nás čekají."

Sparta Praha - FK Pardubice 3:1 (0:0)

Branky: 60. Ladislav Krejčí II, 85. Minčev, 89. Haraslín - 90.+2 Černý. Rozhodčí: Szikszay - Paták, Kubr - Machálek (video). ŽK: Hancko, Sáček, Vitík - Jeřábek. Diváci: 6132.

Sestavy:

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pešek (56. Haraslín), Sáček (88. Souček), Ladislav Krejčí II, Karabec (56. Dočkal), Hložek - Čvančara (81. Minčev). Trenér: Vrba.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Toml, T. Čelůstka - Jeřábek (46. Matějka) - Cadu (70. Akosah-Bempah), Vacek, Solil, Tischler (46. Rezek) - Huf (46. Černý). Trenér: Novotný.