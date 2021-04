Sparta zdolala po obratu Jablonec 4:1 a je v semifinále domácího poháru

Praha - Fotbalisté pražské Sparty postoupili do semifinále domácího poháru MOL Cupu. Obhájce trofeje ve čtvrtfinále doma porazil po obratu Jablonec 4:1. Hosté po bezbrankové první půli vedli od 47. minuty zásluhou Ivana Schranze, ale Ladislav Krejčí mladší dvěma góly otočil skóre. Konečný výsledek stanovili střídající Ladislav Krejčí starší a David Moberg Karlsson.

Sparta v sobotním ligovém duelu rozstřílela doma Teplice 7:2 a stejně aktivně načala i dnešní duel. V úvodních šesti minutách se do tří velkých šancí v šestnáctce dostal útočník Hložek, ale pokaždé zamířil mimo branku. Severočeši zahrozili v úvodním dějství pouze v samém závěru, gólman Heča si však s Kratochvílovou střelou poradil.

Ihned po změně stran Jablonec udeřil. Slovenský reprezentant Schranz vystihl malou domů stopera Vitíka, obehrál Heču a prostřelil i vracejícího se Čelůstku. Letenští odpověděli za dvě minuty. Kapitán Dočkal přihrál na hranici malého vápna Krejčímu mladšímu, který se po hattricku do sítě Teplic znovu gólově prosadil.

V 68. minutě brankář Hrubý vytáhl Hložkovu ránu na roh, po němž domácí obrátili skóre. Vitíkova hlavička se od břevna odrazila k pohotově zakončujícímu Krejčímu mladšímu.

V 81. minutě Sparta přidala třetí zásah. Dočkal našel za obranou Jablonce Krejčího staršího, který se nemýlil. O tři minuty později na něj navázal další střídající hráč Karlsson povedenou střelou ve vápně na vzdálenější tyč.

Pražané pod trenérem Pavlem Vrbou neprohráli ani osmý soutěžní zápas a připsali si sedmé vítězství. Jablonec podruhé za sebou skončil v domácím poháru ve čtvrtfinále.

Oba týmy se znovu utkají za týden v ligové dohrávce na hřišti Severočechů. Mezitím o víkendu Spartu čeká derby na Slavii, zatímco Jablonec doma přivítá Zlín.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Hložan (Hložek) mohl v úvodu zápasu rozhodnout a po poločase už mohlo být jasno. Bohužel se to nepodařilo. O to víc mě těší, že za stavu, kdy se to obrátilo proti nám, jsme brzo vyrovnali. Naše hra potom měla svou kvalitu a byla ohodnocena dalšími brankami. Vítězství je pro nás hodně důležité a vzhledem k průběhu celého zápasu zasloužené."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Sparta měla ze začátku dvě šance, které nevyužila. Pak se hra odehrávala víceméně ve středu hřiště a domácí už pak žádnou šanci neměli. Poločas skončil 0:0. Ve druhém jsme se dostali do vedení po chybě a Vitíkově malé domů. Byla škoda, že jsme do dvou minut dostali vyrovnávací branku. Kdybychom to udrželi déle, bylo by to možná zajímavější. Po druhé brance byla Sparta silná a dominovala. Třetí branka mě mrzí, protože byla zbytečná. Rozhodčí u toho byl, hráč zahrál rukou, ale rozhodčí to pustil a dostali jsme třetí branku. U čtvrté branky nebyl Karlsson dostoupený a trefil to na zadní tyč. Sparta byla lepší, vyhrála zaslouženě. Ale měli jsme tam pasáže, v nichž jsme nehráli špatně oproti předchozím výkonům tady. Teď máme dva dny na to, abychom se dali do kupy a připravili se na ligu."

Sparta Praha - Jablonec 4:1 (0:0)

Branky: 49. a 69. Ladislav Krejčí II, 81. Ladislav Krejčí I, 84. Karlsson - 47. Schranz. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Pleštil, Podaný (oba Jablonec). Bez diváků.

Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Čelůstka, Polidar - Wiesner (63. Karlsson), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal (85. Souček), Plavšič (71. Ladislav Krejčí I) - Hložek (85. Minčev). Trenér: Vrba.

Jablonec: V. Hrubý - Haitl (24. Podaný), Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (77. Chramosta), Považanec, Kratochvíl (77. Hübschman), Jovovič (46. Smejkal) - Doležal (66. R. Hrubý), Schranz. Trenér: Rada.