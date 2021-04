Sparta zázrak nepředvedla, finále si zopakují hokejisté Liberce a Třince

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 15. dubna 2021 v Praze. Hráči Liberce se radují z postupu do finále.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 15. dubna 2021 v Praze. Hráči Liberce se radují z postupu do finále. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Bitvu o mistrovský titul ve finále hokejové extraligy si po dvou letech zopakují díky úspěšně zvládnutým sedmým semifinálovým zápasům hráči Liberce a Třince, který po loňské nedohrané sezoně prvenství obhajuje. Bílí Tygři nedopustili, aby se stali prvním týmem, který v play off domácí nejvyšší soutěže nedotáhl k postupu vedení v sérii 3:0 na zápasy. Na ledě Sparty vyhráli těsně 2:1. Oceláři porazili doma díky povedenému závěru Mladou Boleslav 3:0.

Liberečtí si zahrají o titul počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. Pražané jako vítěz základní části získali bronz, což je pro ně první medaile od stříbra v roce 2016. Na triumf Sparta nadále čeká od sezony 2006/07. O branky Severočechů, kteří budou útočit na svůj druhý titul po úspěchu v roce 2016, se postarali obránce Ondřej Vitásek a útočník Adam Najman. Za Spartu snížil ve 41. minutě kapitán Michal Řepík.

"Podali jsme dnes od první do poslední minuty velice koncentrovaný výkon, zastupovali jsme se jeden za druhého a hráli jsme velice dobře v defenzivě v čele s dobrým brankářem. Hráči si za tím šli, zaslouží velký respekt a dík, protože podali výkon na hraně svých možností," řekl trenér vítězů Patrik Augusta.

Sparťané byli i díky výborně zvládnuté základní části hlavním favoritem na titul, ale místo toho musí vstřebat velké zklamání. "Bohužel jsme si to nechali utéct. Řekl bych, že jsme si to prohráli v úvodních dvou zápasech a dnes v první půlce zápasu, která vypadala podobně jako ty dva první zápasy tady," uvedl Řepík.

"Bolí to po každé sezoně, když to takhle dopadne a prohraje se. Je úplně jedno, zda to je ve čtvrtfinále, v semifinále. Jak říká Hlína (sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka) - tenhle pocit si musíme dobře zapamatovat, abychom ho vyhrabali v play off příští rok. A vzpomněli si na to, jaké to je," řekl obránce Adam Polášek.

O vítězství Ocelářů, kteří obhajují titul z roku 2019, rozhodl ve 47. minutě v přesilové hře pět na tři útočník Martin Růžička. Další dvě branky domácí přidali při závěrečné power play soupeře. Čtvrtým čistým kontem v play off a třetím v sérii se pod výhru Slezanů podepsal gólman Ondřej Kacetl. Třinec postoupil do finále potřetí za sebou. Mladá Boleslav obsadí konečné čtvrté místo.

Finálová série začne úvodními dvěma zápasy v neděli a v pondělí na třineckém ledě.

Semifinále play off hokejové extraligy - 7. zápasy:

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 41. Řepík (Košťálek, Rousek) - 8. Vitásek (P. Jelínek, Knot), 33. A. Najman (P. Jelínek). Rozhodčí: Šír, Hradil - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků. Konečný stav série: 3:4.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. M. Růžička (M. Špaček), 60. Marcinko, 60. Hrehorčák. Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4, navíc Patera (Mladá Boleslav) do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 4:3.

Další program - finále:

Neděle 18. dubna - 1. zápas:

18:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 0:2, 2:1, 4:0; ČT Sport a O2 TV Sport).

Pondělí 19. dubna - 2. zápas:

17:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (ČT Sport a O2 TV Sport).