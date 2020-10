Sparta zahájila EL domácí prohrou 1:4 s Lille

Praha - Fotbalisté Sparty vstoupili do základní skupiny Evropské ligy porážkou 1:4 s Lille. O vítězství vedoucího celku francouzské ligy na Letné rozhodli autor hattricku Yusuf Yazici a Jonathan Ikoné. Za domácí, kteří hráli v oslabení po vyloučení Ladislava Krejčího mladšího, krátce po přestávce vyrovnal Bořek Dočkal.

Sparta nastoupila v neobvyklé sestavě, protože kvůli zranění chyběli stopeři Čelůstka, Plechatý, Hancko a Štetina. Jen mezi náhradníky zůstal útočník Hložek, který prodělal nákazu koronavirem. V obraně tak nastoupili mimo jiné Lischka s Ladislavem Krejčím mladším a poprvé od příchodu z Turecka dostal šanci v záloze Pavelka.

Letenští kvůli reprezentační pauze a následnému přerušení české ligy kvůli koronaviru nastoupili k prvnímu zápasu od 3. října a bylo to znát. Lille si v úvodních minutách vypracovalo hned několik vyložených příležitostí. Dvě střely Ikoného v poslední chvíli zblokovala obrana a David zblízka minul odkrytou branku.

Sparta postupně vyrovnala hru, ale ve 23. minutě dostala její improvizovaná obrana další ránu. Ladislav Krejčí mladší stáhnul za rameno unikajícího Davida a byl vyloučen. Lille početní převahu využilo v nastavení, kdy se trefil Yazici. Poté se ještě o rozruch postaral rozhodčí Strukan, když po faulu Bradariče odpískal penaltu, ale po poradě s asistentem rozhodnutí změnil a Sparta pouze rozehrávala přímý kop.

Trenér Kotal do druhého poločasu místo Juliše poslal Hložka a mladý útočník se okamžitě odvděčil přihrávkou na vyrovnávací gól. Vindheim utekl po křídle, přihrál Hložkovi, který poté patičkou našel volného Dočkala a kapitán Sparty střelou do protipohybu gólmana vyrovnal.

Lille však ukázalo, že nevede Ligue 1 náhodou a vedení si vzalo zpět. Po hodině hry se hlavou prosadil Yazici, na 3:1 chvíli nato zvýšil Ikoné a po chybě Matěje Hanouska v rozehrávce završil Yazici střelou do odkryté branky v 75. minutě hattrick. Lille se tak po 17 zápasech dočkalo v evropských pohárech výhry.

Sparta, která se ve druhém utkání ve skupině za týden představí na stadionu AC Milán, mohla v závěru ještě snížil. Karabec našel ve vápně Polidara, ten ale z voleje zamířil jen do hostujícího brankáře Maignana.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Hráčům jsem poděkoval, protože i přes nepříznivý výsledek se snažili a z toho pohledu jim nejde nic vytknout. Kromě začátku, kdy nás soupeř překvapil, tak jsme dobře kombinovali, dostali jsme se do hry, ale vyloučení to celé zhatilo. Mohli jsme hrát jen ze zatažené obrany a na protiútoky. Ve 45. minutě jsme dostali gól, který jsme dostat nemuseli, a celkově nám vývoj utkání moc nenahrával. Červenou kartou se to zlomilo, a i když jsme v deseti vyrovnali, tak soupeř ukázal, že má vysokou kvalitu, trpělivě kombinoval a hledal skulinu, až ji našel."

David Pavelka (záložník Sparty): "Mám smíšené pocity, protože si myslím, že ve výkonu byly dobré věci a vyzkoušeli jsme si, že i s takovými týmy můžeme hrát. Samozřejmě negativa si ukážeme a postupně je budeme odbourávat. Úplně jsme nechytli začátek, ale postupně to bylo lepší. Ani po vyloučení se nic nezměnilo, chtěli jsme hrát a urvat z toho co nejvíc. Sice nás bylo o jednoho méně, ale chvílemi to šlo. Na stoperu jsem hrál poprvé v životě a vzhledem k tomu, že to bylo 1:4, tak to moc dobré nebylo. Lišák (David Lischka) mi pomáhal, snažili jsme se hodně komunikovat, zkoušel jsem se dostávat aspoň do soubojů, ale bylo to těžké, protože hráči, co měl soupeř vepředu, byli hrozně rychlí."