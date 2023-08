Sparta začala přípravu na ledě pod dohledem nového trenéra Grosse

Praha - V pondělí vyjeli poprvé na led hokejisté pražské Sparty, kteří patří mezi trio hlavních aspirantů na zisk mistrovského titulu. Tradiční klub marně usiluje o zlato od roku 2007, kdy slavil naposledy. K návratu na trůn má Pražanům pomoci uznávaný trenér Pavel Gross. Po dnešním tréninku, který byl otevřený pro novináře, si dosavadní průběh přípravy pochvaloval.

"Jsme zatím v každém případě s průběhem přípravy spokojení. Výsledky testů byly solidní. Někteří hráči jsou velmi dobře připravení, někteří musí udělat ještě nějaké domácí úkoly, ale tak je to vždycky. Hlavní pozornost je teď už zaměřena na led, ale i během toho ledu musíme právě ty domácí úkoly dělat dál," uvedl Gross v rozhovoru s médii.

Už minulý týden měli hráči led k dispozici dobrovolně. "Bylo tam i hodně mladších hráčů, ale ten led byl už plný, protože se zúčastnilo vždy 18 až 20 hráčů," připomněl Gross, jenž má nyní k dispozici kompletní kádr.

Tréninky v nejbližší době budou zaměřené hodně na objem. "V těch prvních dvou týdnech jsou ta cvičení taková delší, někdy kvůli té délce i trošku nezáživná, ale zítra budeme mít trénink, kdy to všechno zkrátíme, ve čtvrtek a v pátek to zase bude trošku delší. V tom příštím týdnu to bude podobné, i když tam už budou dva přípravné zápasy. Ale na to moc nehledíme, protože ty kilometry prostě potřebujeme nalítat, jak se říká. Od třetího týdne už to půjde do rychlosti a dynamiky," nastínil Gross.

"Měli jsme asi devět týdnů suché přípravy, pak trošku nějaký odpočinek a teď pojedeme dál. Zatím to vypadá dobře," řekl obránce Vojtěch Mozík. "Myslím, že ty první tréninky na ledě byly super a v tempu, i když to bylo po delší pauze. Je to takové to zapracování, ale jsme odpočatí a všichni jedeme naplno," dodal.

"Ty začátky jsou vždycky náročné, než se do toho člověk dostane. Je tam samozřejmě bruslení, je tady také nový kouč, takže se řeší i systémové věci, které od nás budou trenéři chtít, takové ty základy, aby se do toho hráči dostali," poznamenal útočník Filip Chlapík, jenž se do klubu vrátil po ročním působení ve Švýcarsku.

Z tréninků pod nově složenou trenérskou dvojici byl nadšený. "Je to jen začátek, zatím nebyl žádný zápas, ale Pavel Gross na nás všechny udělal skvělý dojem. S panem Hořavou se skvěle doplňují a my hráči se toho můžeme hodně naučit. Už se těšíme na zápasy, protože to léto je vždy takové zdlouhavé," řekl Chlapík.

Kádr prošel nemalou obměnou. Spartu posílili obránci Aaron Irving (Davos) s Mozíkem (Rögle) a útočníci Chlapík (Ambri-Piotta), Ondřej Najman (Mladá Boleslav), Jani Lajunen (Örebro) a Josh Kestner (Lukko Rauma).

V klubu již naopak nepůsobí beci Martin Jandus, Adam Polášek, Stefan Warg a útočníci David Tomášek, Dominik Simon, David Kaše, Olavi Vauhkonen, Gustaf Thorell, David Dvořáček, Daniel Přibyl a Ostap Safin.

"Se skladbou toho kádru jsme každopádně spokojení. Pracovali jsme na tom celé léto a říkali jsme si, že bychom s tím mančaftem, který tady máme, chtěli sezonu nejen zahájit, ale i končit. A hrát i ten poslední zápas. S tím cílem jsme také tým skládali, abychom tady měli silné mužstvo," řekl Gross.

Před startem extraligy čeká Pražany sedm přípravných utkání, začnou v úterý 8. srpna proti Litoměřicím, s nimiž úzce spolupracují. "Máme samozřejmě nějaké představy o sestavě, ale to máte hned od začátku. Zápasy v tomto směru napoví více. Chceme hrát bruslivý hokej, hodně bruslit, nebudeme čekat na chybu soupeře, ale budeme se snažit dostat toho soupeře pod tlak, aby ty chyby dělal. Strašně důležité také je, aby v naší hře byla trpělivost," zdůraznil Gross.

Program přípravných zápasů:

Úterý 8. srpna: HC Stadion Litoměřice - HC Sparta Praha (17:30),

čtvrtek 10. srpna: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (17:00),

úterý 15. srpna: HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (17:30, v Poděbradech),

čtvrtek 24. srpna: HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice (17:30, v Milevsku),

neděle 27. srpna: Eisbären Berlín - HC Sparta Praha (14:00),

středa 30. srpna: HC Sparta Praha - Eisbären Berlín (18:00, Sportovní hala Fortuna),

pátek 8. září: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (17:30).