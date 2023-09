Sparta vyhrála v Liberci a pojistila si vedení v tabulce

Liberec - Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v sedmém kole první ligy v Liberci 2:0 a před reprezentační pauzou si pojistili vedení v tabulce. Zápas rozhodl dvěma góly v 68. a 77. minutě střídající Lukáš Haraslín, který se s pěti brankami dostal do čela střelecké tabulky soutěže. V závěru obdržel červenou kartu domácí Mario Purzitidis.

Obhájce titulu z Letné po čtvrtečním postupu do skupiny Evropské ligy přes Dinamo Záhřeb ani v sedmém utkání této sezony nejvyšší soutěže neprohrál, z toho šestkrát zvítězil. Slovan naopak podruhé za sebou utrpěl porážku 0:2 a je desátý.

Sparta po čtvrtečním vítězství 4:1 v domácí odvetě nad Dinamem vzhledem k nadcházející reprezentační přestávce nešetřila opory a nasadila silnou sestavu hned s třemi bývalými libereckými hráči Peškem, Kuchtou a Olatunjim. Nová posila Slovanu Žambůrek dostal šanci rovnou v zahajovací jedenáctce.

Letenští, kteří v posledním vzájemném zápase v minulé sezoně zvítězili v Liberci 3:1 až dvěma góly v nastavení, měli v úvodu problémy i tentokrát. Začali sice aktivněji, ale do vyložených šancí se v první půli nedostávali.

Domácí postupně srovnali hru a v 37. minutě měli úvodní větší možnost. Kulenovič se na pravé straně uvolnil a jeho střelu pod břevno vyrazil gólman Vindahl na roh. Na opačné straně hrozil především po centrech Olatunji, těsně před pauzou v nadějné pozici hlavičkoval mimo.

Do druhého dějství vstoupil Slovan aktivně a letenský favorit musel čelit náporu. V 51. minutě si Chaluš naběhl na Tuptův centr a sám před brankou minul, rozhodčí ale signalizovali ofsajd. Poté Vindahl vytáhl Červův pokus nad břevno.

Pražané se po příchodu střídajícího Haraslína vymanili z tlaku. V 61. minutě zamířil Birmančevč z přímého kopu z výhodné pozice pod břevno a gólman Vliegen měl plno práce, aby vytáhl balon na roh. Po něm napálil odražený míč těsně vedle Haraslín.

Liberečtí se nemohli dostat z tlaku. V 67. minutě ještě Zelený sám před Vliegenem selhal, ale vzápětí už sparťané udeřili. Kuchta vysunul do brejku střídajícího Haraslína, který udělal kličku gólmanovi a přes padajícího Chaluše dloubl míč do sítě.

Sparťané pokračovali v drtivém náporu. Birmančevič našel Kuchtu, ale reprezentační útočník v obrovské šanci ztroskotal na Vliegenovi a gól proti bývalému klubu dnes nedal. V 77. minutě už Pražané pojistili svůj náskok. Domácí krátce po nezvyklém čtyřnásobném střídání zaspali v defenzivě, Haraslín na hranici ofsajdu přebral přihrávku od Zeleného a únik ze strany zakončil povedeným pokusem na zadní tyč.

Slovenský reprezentant dal ve Spartě dva góly v jednom soutěžním utkání počtvrté, v minulosti se mu to dvakrát povedlo v lize a jednou v pohárech. Na premiérový hattrick mezi dospělými ale ani tentokrát nedosáhl. Sedmadvacetiletý křídelník se dostal do čela střelecké tabulky před ostravského Tanka.

Domácí na zdramatizování duelu neměli sílu a poslední zbytky nadějí jim vzal v 87. minutě Purzitidis, který po faulu na Birmančeviče dostal červenou kartu a byl vyloučen. V nastavení o kousek minul střídající Laci, hosty to už ale mrzet nemuselo. Letenští vyhráli čtvrtý z posledních pěti vzájemných ligových zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Kozel (Liberec): "Myslím, že do 60. minuty jsme podali velmi slušný výkon. V první půli bylo utkání vyrovnané. Spartu jsme se snažili atakovat poměrně vysoko, aby se nemohla dostat ke své hře. Měli jsme nějaké situace, ale naše finální fáze je slabinou. Taková naše nejlepší pasáž přišla po půli před 60. minutou, kdy jsme měli plno standardních situací. Tam se to lámalo, pro dobrý výsledek jsme tam potřebovali vstřelit branku. Stejně tak Sparta pak měla dva tři rohy. My jsme v té fázi schopni udělat dvě tři individuální chyby na vlastní půlce, soupeř jako Sparta toho dokázala využít a dostala se do vedení. Chtěli jsme tomu dát nějaký impulz čtyřmi střídáními, ale minutu nato zase z laciné chyby dostaneme druhou branku a je po zápase. Důležité bylo střídání Sparty, Haraslín přijde a je žolíkem. U nás jde většinou výkon dolů, střídající hráči nám teď moc nepomáhají."

Brian Priske (Sparta): "Myslím, že jsme naprosto zaslouženě získali tři body. Věděli jsme, že to jako vždy tady bude těžký zápas. Liberec má dobré mužstvo. První poločas nám to také ukázal. Chybělo nám možná 50 procent v kvalitě a některých rozhodnutích. Na druhou stranu jsem spokojený s disciplínou mužstva. Cítil jsem, že můžeme být lepší a silnější. Ve druhém poločase jsme pak ukázali, že jsme o hodně lepším týmem. Mohli jsme dát i více gólů. Samozřejmě je evidentní, že když Lukáš Haraslín přijde z lavičky, dá dva góly a vytvoří další nebezpečné situace, tak je to rozhodující faktor. Ale celý tým šel s výkonem nahoru a hrál velmi dobře."

Slovan Liberec - Sparta Praha 0:2 (0:0)

Branky: 68. a 77. Haraslín. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Radina (video). ŽK: Červ, Prebsl, Purzitidis, Kozel (trenér) - Zelený, Olatunji. ČK: 87. Purzitidis. Diváci: 7627.

Liberec: Vliegen - Prebsl (75. Penner), Chaluš, Purzitidis - Mikula, Doumbia, Žambůrek, Červ (75. Hudák), Ghali (75. Preisler) - Kulenovič (75. Rabušic), Tupta (90. Lehoczki). Trenér: Kozel.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Krejčí - Pešek (46. Wiesner), Kairinen, Sadílek (83. Laci), Zelený - Kuchta (83. Sejk), Birmančevič (90. Ševčík) - Olatunji (59. Haraslín). Trenér: Priske.