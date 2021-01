Sparta vyhrála v Brně a upevnila si vedení v tabulce

Brno - Hokejisté Sparty vyhráli ve 38. kole extraligy na ledě Komety 4:2 a upevnili si vedení v tabulce. Pražané bodovali v osmém zápase za sebou, šest z nich vyhráli a na druhý Třinec mají náskok šesti bodů. Odehráli však o dvě utkání více. Kometa prohrála potřetí v řadě a je nadále devátá.

Domácím se ideálně vydařil vstup do zápasu. Zámorský od mantinelu nahodil puk před branku, kde jej šikovně tečoval Holík a Kometa po 30 sekundách vedla. Brňané ale o svůj náskok mohli rychle přijít, Říčkova rána skončila na Vejmelkově tyči.

Sparta byla i nadále aktivní a vyrovnání se nakonec přece jen dočkala. V 9. minutě našel odražený kotouč na levém kruhu Pech a jeho přesná střela skončila v šibenice brněnské branky.

Druhá třetina nabídla pohledný hokej, který okořenily i góly. Nejprve měl solidně nakročeno ke změně stavu Freibergs po nabídce Krále, ale Machovský se stihl přesunout k bližší tyči.

Brňané si také zahráli krátkou devítivteřinovou přesilovku pět na tři, ale navrátilec z trestné lavice Kudrna ujel domácím obráncům a Sparta šla v oslabení do vedení. Početní výhoda domácích však pokračovala a za čtyřiadvacet sekund bylo srovnáno. Od modré napřáhl Mueller a jeho pokus tečoval Plášek.

V polovině utkání inkasoval čtyřminutový trest za hru vysokou holí brněnský útočník Dvořák a Sparta mohla hrát dlouhou přesilovku. Za její polovinou se dokázal prosadit Horák, který zůstal volný před Vejmelkovou brankou. Závěr třetiny ještě nabídla menší šarvátku mezi Králem a Sobotkou, oba kohouti inkasovali menší tresty.

Třetí část nabídla dvě různé pasáže. První polovina patřila Spartě, která ale nedokázala využít své šance. Největší měl pronikající Tomášek, ale Vejmelka jeho nájezd zastavil.

Kometa se vzchopila a začala bojovat o vyrovnání od zhruba 52. minuty. Vynutila obrovský tlak, který gradoval. Nejprve Klepiš napálil brankovou konstrukci, podobně následně dopadl i Kusko.

Brňané v závěru sahali po vyrovnání, měli velký tlak, ale ani při power play se jim to nepodařilo. Sparta výsledek nakonec udržela a ještě pojistila výsledek golem do prázdné branky. Skóre uzavřel kapitán Řepík.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Zachrla (Brno): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme rychlou branku. V prostřední části si myslím, že naše hra byla oproti Spartě trochu horší a díky tomu šla Sparta do vedení. V závěru jsme tlačili, měli jsme blízko k vyrovnávací brance, ale bohužel jsme své šance nevyužili. Sparta zlomila zápas v prostřední části, my jsme mohli ten závěr zvládnout líp, ale bohužel nám nebylo přáno."

Miloslav Hořava (Sparta): "Myslím si, že jsme viděli kvalitní utkání. Obraz hry se střídal ze strany na stranu, chvíli jsme byli lepší my a pak zase domácí. Bylo to vyrovnané až do konce, nám se poštěstilo, že jsme dali o gól víc a pak jsme výsledek potvrdili ještě do prázdné brány. Jsme rádi za tři body."