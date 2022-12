Sparta vyhrála v Brně 6:2 a natáhla vítěznou šňůru na šest zápasů

Brno - Hokejisté Sparty vyhráli ve 26. kole extraligy na ledě Brna přesvědčivě 6:2 a zaznamenali šestou výhru s plným bodovým ziskem v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se na ní podílel David Tomášek. Naopak Kometa prohrála šestý z posledních sedmi zápasů, poprvé v sezoně hrála doma před vyprodanou halou. Pražané se tak po polovině základní části vyhoupli na šesté místo tabulky o bod před Brno, které je sedmé.

Na střídačku Komety se vedle trenéra Pešouta postavil i majitel klubu Libor Zábranský, ale radost z úvodu duelu neměl. Už po 43 vteřinách zapomněla obrana Brna na Tomáška, který blafákem překonal Furcha.

Domácí se sice z gólu otřepali, ve 4. minutě vyrovnal střelou z mezikruží Strömberg, jenže v dalším průběhu první třetiny ustála Sparta dvě šance čtvrtého brněnského útoku, byla lepší a zaslouženě svůj výkon korunovala vedoucí brankou, když se trefil obránce Jandus.

Ani v úvodu druhé třetiny se Brno nevyvarovalo chyb a nepřesností, navíc svůj den neměl Furch, po laciném nahození Dvořáčkem skončil puk za jeho zády a v brance jej vystřídal Čiliak.

Kometa pak přidala na důrazu, zlepšila pohyb, do šancí se dostali Flek a Zbořil, ale snížení stavu se dočkala až v přesilové hře, kombinaci zakončoval nejlepší brněnský střelec Horký svým třináctým sezonním gólem.

Slušná partie pokračovala i ve třetí třetině, po třech minutách ale zase získala Sparta náskok dvou gólů, po chybě brněnské obrany se prosadil zblízka Safin. Brnu pak definitivně vzalo naději na korekci dvojnásobné oslabení, které zužitkoval nejprve Horák a po něm Konečný. Sparta tak oplatila Kometě i s úroky porážku 2:3 v první čtvrtině soutěže.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "My jsme zase brzo dostali branku a celou první třetinu jsme to tlačili do kopce. Hráči zaslouží pochvalu za druhou třetinu, v níž jsme měli trochu smůlu, místo vyrovnání na 2:2 to naráz bylo 1:3. Laciná branka nás zbrzdila při chystaném závěrečném náporu, nešťastná hokejka v obličeji nás poslala do tří a to rozhodlo. Příchod Libora Zábranského na střídačku znamená, že chceme tady v Kometě všichni pro tým to nejlepší. Výsledky jsme měli špatné a doba nazrála, abychom to udělali teď."

Miloslav Hořava (Sparta): "Čekali jsme velice těžké utkání před skvělou atmosférou, což se potvrdilo. Zápas se podle mě lámal za stavu 4:2 pro nás, bylo to v tom momentě hodně vyrovnané a kdyby se domácím podařilo vyrovnat, byl by závěr hodně zajímavý. Takhle jsme se uklidnili a hráli jsme velice dobře."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 4. Strömberg (Horký), 35. Horký (A. Zbořil, Holík) - 1. Tomášek (E. Thorell), 11. M. Jandus (Tomášek, R. Horák), 25. Dvořáček (Buchtele, D. Vitouch), 43. Safin (Konečný, Polášek), 49. R. Horák (Tomášek, E. Thorell), 51. Konečný (Safin). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Gebauer, Axman. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Furch (25. Čiliak) - Kundrátek, Ščotka, Kučeřík, Ďaloga, Holland, Hrbas, Gulaši - Koblížek, Holík, Zaťovič - Horký, Strömberg, Flek - Šalé, A. Zbořil, Kollár - Kratochvíl, Süss, Dufek. Trenér: Pešout.

Sparta: Kořenář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.