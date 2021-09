Sparta vstoupila do skupiny EL remízou 0:0 na hřišti Bröndby

Kodaň - Fotbalisté pražské Sparty vstoupili do skupiny Evropské ligy bezbrankovou remízou na hřišti Bröndby Kodaň. Úřadující dánský mistr nevyhrál v pohárech popáté za sebou, Letenští v šestém z posledních sedmi duelů. Týmy se utkaly v soutěžní premiéře.

Za dva týdny svěřenci trenéra Pavla Vrby vyzvou doma obhájce skotského titulu Rangers, kteří v souběžně hraném zápase v Glasgow podlehli čtvrtému celku uplynulé sezony francouzské ligy Lyonu 0:2.

V základní sestavě Sparty se poprvé v této sezoně objevil po zranění stoper Čelůstka. Naopak celý zápas zůstal na lavičce záložník Dočkal, který kvůli zdravotním problémům naposledy nastoupil 7. srpna.

Domácí prvně zahrozili už po 35 vteřinách od úvodního výkopu, Bruus však z úhlu minul. Sparta se k zakončení dostala až v 19. minutě, jenže Hancko po rohu hlavičkoval nad. Víc šancí už první poločas nic nenabídl. V 38. minutě vystřídal Vindheim zraněného Polidara.

Utkání hrané v bouřlivé atmosféře před 18.867 diváky nabídlo minimum vážných příležitostí i po změně stran. Uhre ve vápně promáchl Mensahovu přihrávku. V 70. minutě střídající Karlsson vystřelil pouze do náruče připraveného gólmana Hermansena. O čtyři minuty později po rychlém přenesení hry postupoval vpřed Pešek, ale zamířil jen doprostřed branky.

V 81. minutě Hancko po dalším rohovém kopu prudce hlavičkoval a Hermansen jeho pokus nadvakrát zkrotil. V nastavení si poradil i s Hložkovou střelou.

Bröndby, které v minulém ročníku získalo po 16 letech dánský titul a celkově jedenáctý v historii, v aktuální sezoně vyhrálo jediný z 11 soutěžních duelů. Sparta triumfovala venku v pohárech v jediném z posledních 11 zápasů a v posledních čtyřech tam nezvítězila.

Hlasy po utkání:

Niels Frederiksen (trenér Bröndby ): "Jsem spokojený, protože evropské poháry jsou na jiné úrovni. Potkáváme papírově silnější a bohatší týmy. Jsme spokojení s tím, jak jsme hráli. Hlavně intenzita byla vysoká, což je přesně to, co v Evropské lize potřebujeme. Mohli jsme si vytvořit víc šancí. Bod je velmi důležitý. Prohrát v nastavení by byla velká škoda. Je to dobrý základ do dalších zápasů. S bodem se dá žít."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Bylo to první utkání v Evropské lize. První zápasy jsou důležité v tom, jak si to rozjedete. Chtěli jsme tady získat body a získali jsme jenom jeden. Za druhý poločas jsme možná zklamaní, že jsme nezískali tři. Na druhou stranu jsme spokojení, že jsme získali bod a rozjeli jsme tu soutěž tak, že s Rangers budeme hrát zápas, který pro nás bude hodně důležitý. Doufám, že v domácím prostředí potvrdíme bod z tohoto zápasu. Byl by to velice dobrý vstup do Evropské ligy."

Adam Hložek (útočník Sparty): "Věděli jsme, že to bude těžký zápas před bouřlivým publikem, byla skvělá atmosféra. V utkání nebylo moc šancí. Ve druhé půli jsme ale měli pár náznaků, ať už to byl brejk Peška, který šel skoro sám na bránu, nebo jsme měli pár střel včetně mě. Mohl jsem to trefit."