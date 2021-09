Sparta vstoupila do sezony výhrou v Pardubicích 5:2

Pardubice - Hokejisté Sparty dokázali uspět ve svém prvním duelu v nové extraligové sezoně, když v utkání 3. kola zvítězili na ledě Pardubic 5:2. Pražané šli třikrát v utkání do vedení, domácí dokázali dvakrát vyrovnat, na trefu Davida Vitoucha v čase 55:57 už však odpověď nenašli. Spartě výrazně pomohl k úspěšné premiéře i střelec dvou gólů Filip Chlapík. Východočeši poprvé v ročníku ztratili.

Ještě před začátkem utkání obecenstvo minutovým skandovaným potleskem uctilo památku zesnulého Ladislava Lubiny.

Vedení získala Sparta v sedmé minutě, kdy si domácí obrana neuhlídala Formana a ten střelou k tyči překonal Frodla. Východočeši srovnali krok o necelou minutu později Poulíčkovou tečí Robertsonovy střely od modré čáry.

Vstup do druhého dějství se lépe vydařil sparťanům, Thorell přihrál Chlapíkovi a ten střelou z kruhu překonal pardubického brankáře. Na opačné straně mohli odpovědět Mikuš a poté Camara, neuspěli však. V první přesilovce utkání byl blízko navýšení náskoku hostí Sobotka, jeho střelu Frodl pouze ztlumil, ale puk odpálil těsně před čárou do bezpečí Kolář.

Srovnat se nepodařilo ani osamocenému Paulovičovi po předchozím Camarově pasu. Pražané byli blízko k navýšení vedení ve 35. minutě, kdy Kaše obral Robertsona o puk a trefil tyčku. Závěr druhé části hry hrály Pardubice v početní převaze, vytěžily z ní ale pouze Poulíčkovu střelu švihem, s níž si Neužil poradil.

Hokej oboustranně hraný ve vysokém tempu pokračoval i ve třetím dějství. Dynamo hnané hlasitým publikem vrhlo všechny síly do útoků a ve 47. minutě se dočkalo vyrovnání: Ciencialovu pobídku využil přesnou střelou z kruhu osamocený exsparťan Říčka. Sparťané se poté bez větších obtíží ubránili v následné pardubické přesilovce, v níž se domácí nedostali do výraznější příležitosti.

Závěr utkání se lépe povedl Spartě, v předbrankovém prostoru se prosadil Vitouch a zajistil hostům tři body. Nic na tom nezměnila ani power play Dynama, naopak v ní potvrdil výhru Sparty do prázdné branky Chlapík. Rozdíl ve skóre navíc ze sóla proti Frodlovi zvýraznil hostující kapitán Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Myslím, že jsme odehráli slušné utkání, v němž jsme měli asi i více ze hry. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár vyložených šancí, ale bohužel se nám je nepodařilo proměňovat; trefovali jsme brankáře nebo jsme vůbec netrefovali branku. Ve třetí třetině jsme se vrátili do zápasu, ale pak uděláme pět minut před koncem tak obrovské chyby... Nevyhodíme puk ze třetiny, před brankou máme čtyři hráče a jediný soupeř v mezikruží nám dává gól. To se v takovém zápase nemůže stávat. Beru to jako hrubou nedisciplinovanost."

Josef Jandač (Sparta): "Jsme hodně rádi za vítězství na horké pardubické půdě. Pardubice měly dobrý vstup do sezony po dvou zápasech, zatímco my jsme stáli, což bylo o to těžší. Z naší strany to však byl bojovný výkon, i když tam samozřejmě byly i nějaké chyby, ale v závěru se štěstí přiklonilo na naši stranu. Výborný výkon podal náš brankář Jakub Neužil."