Sparta vstoupila do ligové sezony vysokou výhrou 4:1 v Brně

Brno - Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony výhrou 4:1 na půdě nováčka nejvyšší soutěže Brna. Pražané rozhodli zápas úvodního kola už v prvním poločase, kdy se trefili Andreas Vindheim, Lukáš Juliš a poté dvakrát Bořek Dočkal. Za Zbrojovku snížil po pauze Peter Štepanovský. Brnu nevyšel návrat do nejvyšší soutěže po dvouleté odmlce a jejímu kouči Miloslavu Michálkovi premiéra na prvoligové lavičce.

"Samozřejmě s výsledkem i hrou v prvním poločase jsem nadstandardně spokojen. Trochu mi to ale kalí výkon v druhém poločase. Tu údržbu jsme pojali až moc profesorsky," řekl novinářům kouč Pražanů Václav Kotal.

Sparta se v závěru minulé sezony zvedla, získala domácí pohár a na zlepšené výkony navázala i v úvodu nového ročníku. Kouč Letenských Kotal, který v minulosti vedl Brno, nasadil sestavu s třemi stopery, od začátku ale měla více práce domácí defenziva. Zbrojovce vypadlo hned několik stoperů a Pražané toho brzy využili.

Už ve čtvrté minutě si na Lischkův pas naběhl Vindheim a sám před gólmanem Floderem poslal míč o břevno do sítě. V 11. minutě vedl favorit už o dvě branky. Štetina našel za obranou Juliše, který ve skluzu nezaváhal a odvděčil se Kotalovi za to, že mu dal přednost před nejlepším střelcem minulé sezony Kozákem.

Ve 14. minutě zahrozili domácí, s Přichystalovou tečí hlavou si ale gólman Heča poradil. Po půlhodině se Sparta prosadila znovu. Po brněnské ztrátě ve středu zakončil přečíslení po Hložkově nápadité přihrávce patičkou Dočkal.

"Nebudeme si nic zastírat, ve všech třech prvních gólech, které jsme inkasovali, jsme byli podepsáni my sami. Neskutečně nám chyběl Pavel Dreksa, který řídí celou defenzivu. To byl zásadní zásah do naší sestavy. Že nehrál, to určilo ráz utkání. Kdyby hrál, tohle se nám nestane," řekl brněnský trenér Miloslav Machálek.

Za pět minut si letenský kapitán navedl míč ke střele a přesnou přízemní k ranou tyči skóroval znovu. Dvakrát v jednom ligovém utkání se Dočkal trefil poprvé od července 2016. "Dva góly jsou fajn, v přípravných zápasech jsem se moc netrefoval. Teď to tak vyšlo, vyřešili jsme dobře rychlé přechody," konstatoval Dočkal.

Čtyři branky během první půle úvodního zápasu sezony dala Sparta po 56 letech. "V prvním poločase kluci hráli opravdu výborně, v pohybu, dobře jsme kombinovali. Vytvářeli jsme si šance a dokázali jsme je realizovat. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Pokud dokážeme udržet výkony jako v prvním poločase, budeme spokojeni," řekl Kotal.

Po změně stran sparťané trochu polevili a Brno se k radosti domácího publika, které i v nižším počtu kvůli koronavirovým opatřením vytvářelo velmi dobrou atmosféru, snížilo.

V 51. minutě ještě Přichystal neuspěl, ale za sedm minut už Heča přišel o čisté konto. Štepanovský zůstal po Pachlopníkově pasu na levé straně chvíli sám, napřáhl a trefil se nechytatelně. Víc už ale hosté soupeři nedovolili a v Brně zvítězili po téměř šesti letech.

"Takhle jednoznačné utkání jsem nečekal. Ale mluvil jsem před zápasem s mámou a ta mi říkala, že to skončí 4:0. Takže se spletla jen o gól," řekl s úsměvem Juliš.

"Je to pro nás seznámení s první ligou. Je to daleko agresivnější, je tam zejména vyšší kvalita. V druhé lize nás soupeř nepotrestal, tady ano. Ale neházíme flintu do žita a jdeme se připravovat na další zápas," uvedl Machálek.

Hlasy po utkání:

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Nebudeme si nic zastírat, ve všech třech prvních gólech, které jsme inkasovali, jsme byli podepsáni my sami. Nedůsledností, nepoctivostí jsme góly soupeři darovali. Přitom jsme třeba u prvního gólu věděli, že oni to takhle hrají. Došlo k selhání jednotlivce. Neskutečně nám chyběl Pavel Dreksa, který řídí celou defenzivu. To byl zásadní zásah do naší sestavy. Že nehrál, to určilo ráz utkání. Kdyby hrál, tohle se nám nestane. Po prostřídání a tím, že Sparta za stavu 0:4 polevila, jsme se dostali do utkání. Je to pro nás seznámení s první ligou. Je to daleko agresivnější, je tam zejména vyšší kvalita. V druhé lize nás soupeř nepotrestal, tady ano. Ale neházíme flintu do žita a jdeme se připravovat na další zápas."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Samozřejmě s výsledkem i hrou v prvním poločas jsem nadstandardně spokojen. Kluci hráli opravdu výborně, v pohybu, dobře jsme kombinovali. Vytvářeli jsme si šance a dokázali jsme je realizovat. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Pokud dokážeme udržet výkony jako v prvním poločase, budeme spokojeni. Trochu mi to ale kalí výkon v druhém poločase. Hráči se musí koncentrovat na druhý poločas i za tohoto stavu. Vedli jsme 4:0, samozřejmě soupeř to těžko otočí, ale je třeba si za tohoto stavu vyzkoušet různé varianty, což jsme neudělali. Tu údržbu jsme pojali až moc profesorsky. Jsem rád, že nám soupeř dal jen jeden gól."

Zbrojovka Brno - Sparta Praha 1:4 (0:4)

Branky: 58. Štepanovský - 30. a 35. Dočkal, 4. Vindheim, 11. Juliš. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vlček - Proske (video). ŽK: Pachlopník, Černín - Čelůstka, Ladislav Krejčí II, Sáček, Štetina. Diváci: omezený počet (limit 5102 osoba na stadionu).

Sestavy:

Brno: Floder - Moravec, Šural, Endl (46. Černín), Štepanovský - Pachlopník (75. Koudelka), Sedlák, Čermák (46. Vaněk), Fousek (69. Hladík) - Přichystal (75. Vintr), Růsek. Trenér: Machálek.

Sparta: Heča - Štetina, Čelůstka, Lischka - Vindheim (90. Plechatý), Sáček, Ladislav Krejčí II (77. Trávník), Dočkal (90. Souček), Hanousek - Juliš (78. Kozák), Hložek (90. Karabec). Trenér: Kotal.