Sparta vstoupila do 3. předkola LM na hřišti FC Kodaň remízou 0:0

Kodaň - Fotbalisté Sparty remizovali v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň bez branek. Domácí v utkání dvakrát trefili břevno. Odveta je na programu za týden na vyprodané Letné.

Souboj dvou úřadujících mistrů svých zemí byl pikantní pro dánského trenéra Sparty Briana Priskeho, který v Kodani v letech 2016 až 2017 působil jako asistent. Pražané neporazili celek z dánské metropole ani ve třetím soutěžním utkání, v sezoně 2009/10 mu dvakrát podlehli ve skupině Evropské ligy.

Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného předkola LM, kde se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol, poražený bude bojovat o skupinu EL buď s AEK Atény, nebo Dinamem Záhřeb. Všechny zmíněné týmy včetně Sparty s Kodaní mají jistotu minimálně účasti ve skupině Evropské konferenční ligy.

Sparta usiluje o první postup do Ligy mistrů od roku 2005. Kodaň, která v pohárech ve vyřazovacích dvojzápasech s českými soupeři ve všech třech případech vypadla, si hlavní fázi elitní soutěže naposledy zahrála v minulém ročníku.

Do sestavy Pražanů se po vynechání sobotního ligového duelu s Pardubicemi vrátil dánský stoper Asger Sörensen, jenž nahradil Vitíka. V brance hostů nastoupil i Sörensenův krajan Vindahl. V Kodani panovalo větrné počasí a krátce před výkopem se přidal i vydatný déšť.

Týmy začaly opatrně, ale v 11. minutě mohla Sparta udeřit po rychlém brejku. Birmančevič nahrál do běhu Haraslínovi, slovenský reprezentant běžel sám na branku a pokusil se obehrát gólmana Grabaru, k zakončení se ale nedostal. Poté zahrozila i Kodaň, Goncalvesovu ránu z dálky ale Vindahl vyrazil.

V 32. minutě Pražané málem inkasovali, Christian Sörensen přihrál před branku a Bardghji zblízka trefil břevno. V závěru úvodního dějství o sobě opět dala vědět Sparta, jenže Haraslínovu střelu zblokoval Jelert a Kuchta zamířil do boční sítě.

Po změně stran Mejdr napřáhl zpoza vápna a pořádně Grabaru protáhl. Po hodině hry opustil hřiště kvůli poranění sparťanský Sörensen, jehož nahradil Vitík. V 70. minutě vypálil Goncalves před šestnáctkou těsně vedle. Za dalších sedm minut po akci dvou střídajících hráčů Kodaně zachránilo hosty opět břevno, které trefil Claesson hrudí po centru Óskarssona.

Následně se dvakrát zaskvěl sparťanský brankář. Nejprve vyrazil Achúriho střelu z hranice vápna a následně i dorážku Goncalvese, před nímž včas odkopl míč do bezpečí Panák. Domácí se nadále hnali za gólem, Achúriho střelu z bezprostřední blízkosti zastavil útočník Kuchta.

Kodaň neprohrála ani šestý soutěžní zápas v sezoně, Sparta čtvrtý. Oba týmy ale poprvé nedosáhly na vítězství. Sparta od sezony 2012/13 nedokázala v předkolech pohárů vyhrát na hřištích soupeřů už 16 utkání v řadě.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "S výsledkem jsem spokojený. Některé úseky hry, zejména v útoku, si musíme rozebrat, abychom v Praze byli odvážnější a kvalitnější. Musíme ale uznat, že se tu těžko hraje. Kodaň je tým, který pravidelně hraje ve skupině evropských pohárů. Zaslouží si velký respekt, ve druhé půli tlačili a párkrát byli blízko gólu. Musím ale hodně pochválit náš tým, všichni bránili, co to šlo. Možná jim trochu chyběla odvaha na míči."

Filip Panák (obránce Sparty): "Kodaň měla v zápase větší šance, my měli závary, škoda. Výsledek 0:0 je pro nás dobrý. Před zápasem jsem ale doufal, že tu nějaký gól dáme. Na druhou stranu jsou neuvěřitelně silní nahoře. Hrají z jedničky, mnohokrát jsme to stihli zastavit na poslední chvíli, i trochu se štěstím, na tom budeme muset zapracovat. Dopředu jsme něco měli. Je škoda, že jsme toho nevyužili. Doufám, že to využijeme doma."

Lukáš Haraslín (útočník Sparty): "Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale Kodaň byla těžký soupeř. Na těžkém terénu jsme odehráli kvalitní zápas. Je to dobrý výsledek do odvety."

FC Kodaň - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Berthomieu - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Falk, Vavro, Lerager, Jelert - Kuchta, Zelený, Krejčí. Diváci: 27.170.

Sestavy:

Kodaň: Grabara - Jelert, Vavro, Diks, C. Sörensen - Goncalves, Falk, Lerager - Bardghji (57. Achúri), Larsson (72. Óskarsson), Elyounoussi (72. Claesson). Trenér: Neestrup.

Sparta: Vindahl - A. Sörensen (60. Vitík), Panák, Krejčí - Mejdr, Kairinen, Sadílek (76. Laci), Zelený - Birmančevič (60. Minčev), Haraslín (76. Pešek) - Kuchta. Trenér: Priske.