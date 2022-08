Sparta ve vloženém kole hraje v Jablonci, Pardubice čeká Zlín

Praha - První fotbalová ligy se poprvé v sezoně bude hrát uprostřed týdne. V úterý jsou na programu tři utkání vloženého šestého kola. Sparta se představí na hřišti Jablonce. Poslední Pardubice po dnešním odvolání trenérů Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného nastoupí ve Zlíně, kde tým dočasně povede kouč Pavel Němeček z třetiligové rezervy. Bohemians 1905 budou hostit České Budějovice.

Sparta v sobotu na Letné v pražském derby s Bohemians remizovala 1:1 a zaváhala po sérii tří výher. Svěřenci trenéra Briana Priskeho z třetího místa neúplné tabulky ztrácejí dva body na vedoucí Slavii. Čtrnáctý Jablonec v minulém kole hrál doma rovněž 1:1 s Ostravou a dál čeká na premiérové vítězství v sezoně pod koučem Davidem Horejšem.

"V domácím prostředí to budou chtít zlomit. Je tam jasně čitelný rukopis trenéra Horejše. Víme, co nás čeká, co se týče jejich presinku a výstavby hry. Budeme na to nachystaní," řekl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

"Dva roky jsme tam hráli v zimním prostředí a terén tam byl všelijaký, což nám nevyhovovalo. Teď jsme je chytli na konci léta. Může to být naše výhoda, že hřiště vypadá dobře. Musíme toho využít," přidal bývalý jablonecký obránce.

Pardubičtí prohráli čtyři z pěti zápasů v ligovém ročníku a vinou nejhoršího skóre uzavírají tabulku. Východočeši v posledních dvou kolech utrpěli debakly 0:7 se Slavií a 0:3 s Mladou Boleslaví. O moc lépe na tom není ani předposlední Zlín, který má na kontě pouze tři body za remízy.

"Chci, aby tým působil kompaktně, hlavně směrem dozadu. Ve výkonu by měla být znát herní odvaha a musíme být důraznější v pokutovém území. Představu o sestavě mám, ladím ji se sportovním manažerem Martinem Shejbalem, doufáme, že nám do ní nezasáhnou nějaká zranění," uvedl nový pardubický kouč Němeček.

Šestí Bohemians sice před týdnem doma prohráli s Hradcem Králové 1:2, ale výkonem na Spartě potvrdili dobrou formu z úvodu sezony. Českobudějovičtí v sobotu přišli v nastavení o cennou remízu s Plzní, úřadujícím mistrům doma podlehli 0:1 a na výhru čekají čtyři kola.

"Věříme si. Strašně nás zocelila baráž, v níž jsme hráli úplně o všechno. To byl ten odrazový můstek a důvod, proč jsme vstoupili do sezony celkem povedeně. Rozhodně nekončíme, chceme víc. Teď nás čekají České Budějovice. Poprvé v sezoně chceme doma fanoušky potěšit výhrou," prohlásil kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Hlasy před úterními zápasy 6. kola první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 (v tabulce 6.) - Dynamo České Budějovice (10.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Porážka s Plzní (gólem v nastavení) bolí, ale takový je fotbal. Předtím v Liberci jsme měli štěstí, tentokrát ne. Teď nás čeká Bohemka. Pro každého, kdo byl v minulosti na Bohemce, je zápas proti ní speciální. Bohemka je takový specifický klub, se specifickým stadionem a fanoušky. Těším se na to. Určitě se nám vrátí Škoda, Zajíc se dává do kupy. Máme zase dva hráče navíc."

Trinity Zlín (15.) - FK Pardubice (16.)

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Čeká nás velmi důležité utkání. Cíl je jednoznačný: chceme s Pardubicemi doma zvítězit a získat první výhru v soutěži. Víme, v jaké situaci soupeř přijede. Dva zápasy se mu výsledkově nepovedly, dostal 10 gólů. Určitě bude vycházet z defenzivy a snažit se nechybovat. Klíč k našemu úspěchu bude v tom, abychom navázali na slušnou obrannou práci z Teplic a přidali k tomu lepší hru dopředu. V ní pak efektivitu a důraz v koncovce."

FK Jablonec (14.) - Sparta Praha (3.)

Tomáš Čížek (asistent trenéra Jablonce): "Těžký zápas to bude i z toho pohledu, že nám dva hráči nemohou hrát. Budeme se to snažit nahradit. Sparta je na nějaké vlně a hrála celkem dobře. Bylo ale vidět, že když na ně Bohemka hrála agresivní a soubojový fotbal, tak si vytvářela šance a ve finále mohla na Letné i vyhrát. Musíme předvést něco podobného, co hrála Bohemka. Uhrát to fotbalově, ale i agresivitou a takovým srdíčkem."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Čeká nás silný soupeř, který ale ještě nevyhrál. V domácím prostředí to budou chtít zlomit. Je tam jasně čitelný rukopis trenéra Horejše. Víme, co nás čeká, co se týče jejich presinku a výstavby hry. Budeme na to nachystaní. Chytli jsme je v dobrý čas. Dva roky jsme tam hráli v zimním prostředí a terén tam byl všelijaký, což nám nevyhovovalo. Teď jsme je chytli na konci léta. Může to být naše výhoda, že hřiště vypadá dobře. Musíme toho využít."