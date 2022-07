Sparta v premiéře pod Priskem zahájila sezonu remízou 0:0 s Vikingem

Praha - Fotbalisté Sparty zahájili novou sezonu bezbrankovou remízou s norským týmem Viking Stavanger v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy. Soutěžní premiéru na lavičce Pražanů si odbyl dánský trenér Brian Priske. Odveta je na programu za týden.

Zatímco pro sparťany šlo o první duel v ročníku, Viking je uprostřed ligové sezony, jelikož norská soutěž se hraje systémem jaro - podzim. Vítěz dvojzápasu se v dalším předkole utká se skotským Motherwellem, nebo irským mužstvem Sligo Rovers.

Sparta měla kvůli disciplinárnímu trestu za rasistický transparent fanoušků při únorovém zápase Evropské konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu uzavřenou pětitisícovou část hlediště, kam ale díky výjimce od UEFA mohly přijít organizované skupiny příznivců ve věku šesti až čtrnácti let v doprovodu dospělé osoby. Celkem na Letnou zavítalo 12.667 fanoušků.

Při absenci Ladislava Krejčího mladšího převzal kapitánskou pásku Dávid Hancko, který vytvořil stoperskou dvojici s jedním z nových hráčů Zeleným. Z dalších posil nastoupili v základní sestavě i obránce Mejdr, v záloze Sadílek s Fortelným (návrat z hostování) a útočník Kuchta.

Sparta zahrozila ve 12. minutě, když se k Haraslínovi odrazil míč. Slovenský křídelník střelou na zadní tyč překonal gólmana Gunnarssona, jenže na brankové čáře odkopl míč obránce Vevatne. Další šance se po půlhodině hry naskytla Hanckovi po rohovém kopu, ale zblízka zamířil vedle. "Bohužel se mi to odrazilo na pravačku a placírkou jsem to trefil trochu špičkou, takže se mi to nepodařilo dát okolo brankáře. Tato situace mě hodně mrzí," prohlásil Hancko.

V 36. minutě o sobě dali vědět i hosté, Fridjónsson si zaběhl za obranu, ale Hancko jeho pokus zblokoval.

V závěru úvodního dějství Pražané Viking zatlačili. Nejprve Fortelný vypálil z dálky nad. Poté Pešek našel ve vápně Kuchtu a zblokovaná střela bývalého slávisty skončila vedle. Z následného rohu hlavičkoval Wiesner a Gunnarsson vytáhl balon na brankové čáře.

Letenští si ve druhé půli vypracovali velkou šanci až v 75. minutě. Mejdr odcentroval ze strany a střídající Čvančara hlavičkoval z hranice malého vápna nad. V 86. minutě nadělal sparťanskému brankáři Holcovi problém Kabranův centr ze strany.

Sparta neprohrála v pohárech s norským soupeřem ani popáté. Zatímco Letenští hráli v posledních dvou sezonách skupinu Evropské ligy a v minulém ročníku se kvalifikovali do úvodního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga). V něm tehdy remizoval s pražskou Slavií 2:2.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Samozřejmě jsem z výsledku zklamaný. Musím ale říct, že dneska jsem nespokojený pouze s výsledkem. Ne vždy ho můžete mít pod kontrolou. Soupeřův gólman nám to ztížil. Celkově mě ale první zápas sezony a výkony hráčů potěšily. Jsme spolu jenom pět týdnů. Fyzicky i ofenzivně jsme zápasu dominovali. Jen jsme nedali gól."

Dávid Hancko (obránce a kapitán Sparty): "Jednoznačně nás zatím trápí efektivita. Nechtěli nás vůbec napadat. Prostory byly velmi zhuštěné. Zatím se nám nepodařilo najít klíč, jak otevřít soupeře, ale za tři sezony, co jsem tady, jsem nezažil soupeře, kterého bychom takto zavřeli a dokázali takhle hrát dozadu a napadat. Bylo v tom vidět jasné zlepšení. To jsou pozitivní změny. Samozřejmě jsme ale v první řadě zklamaní, protože první zápas sezony před domácími fanoušky, kteří nás velmi podporovali, bychom chtěli vyhrát."

Sparta Praha - Viking Stavanger 0:0

Rozhodčí: Lukjančukas - Kazlauskas, Mirauskas (všichni Lit.). ŽK: Wiesner, Fortelný, Čvančara - Björshol, Kabran, Pattynama, Gunnarsson. Diváci: 12.667 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Holec - Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner - Sadílek, Fortelný (72. Sáček) - Pešek (78. Minčev), Karabec (72. Daněk), Haraslín (64. Čvančara) - Kuchta. Trenér: Priske.

Viking: Gunnarsson - Björshol, Brekalo, Vevatne - Kabran, Fridjónsson, Solbakken, De Lanlay, Pattynama (87. Sandberg) - Karlsbakk (77. Vikstol), Tripic (60. Lökberg). Trenér: Aarsheim.