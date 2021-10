Sparta v Ostravě dvakrát ztratila vedení a remizovala 2:2

Ostrava - Fotbalisté Sparty ve 13. kole první ligy remizovali 2:2 v Ostravě, kde dvakrát ztratili vedení. Na úvodní branku Jakuba Peška ze 31. minuty odpověděl krátce po změně stran domácí David Buchta. Druhý gól Pražanů vstřelil v 72. minutě z penalty Dávid Hancko, jeho spoluhráč Bořek Dočkal o chvíli dříve pokutový kop neproměnil. Z třetí penalty v zápase Baníku zařídil bod Daniel Tetour dvě minuty před koncem. Sparta je v neúplné tabulce třetí, Slezané pátí.

Domácí nastoupili bez své brankářské opory Laštůvky, který se zranil na předzápasovém tréninku, a v úžasné kulise takřka vyprodaného stadionu nechybělo moc, aby otevřeli skóre. Brejk po levé straně a centr Ndefeho do vápna zavíral na zadní tyči Buchta, ale ve skluzu těsně minul.

Především po centrech ze stran Ostrava hrozila i dále, Almási lehce lízl hlavou přihrávku Jurošky, ale také jeho pokus skončil vedle.

Sparta byla efektivnější. Po hlavičkovém souboji na ostravské polovině spadl balon za obrannou linii Baníku, kde si ho bezchybně převzal Pešek a samostatný nájezd na Budinského po půl hodině hry vyřešil umístěnou střelou k tyči.

Pražané zanedlouho udeřili znovu. Po standardní situaci si ukázkově ve vápně zpracoval zády k bráně míč Hancko, z otočky zavěsil pod břevno, ke štěstí domácích však stál v ofsajdu a gól neplatil.

Ostrava se v závěru první půle znovu nadechla. Před Nitou vyprodukovala několik závarů a jednu vyloženou příležitost, kdy Kuzmanovič pálil z voleje tvrdě pod břevno, ale hostující gólman balon vyrazil.

Domácí i do druhé půle vstoupili aktivně. Kuzmanovič po průniku Buchty ještě zblízka míč do sítě neusměrnil, pak ale Buchta prošel po pravé straně a jeho přízemní rána v 50. minutě skončila v dolním rohu Nitovy brány.

Strhnout vedení na stranu Letenských mohl Dočkal, jeho ránu na brankové čáře však vykopl Fleišman. A Dočkal v 66. minutě selhal i při pokutovém kopu, který mu chytil Budinský. Za pět minut měla Sparta možnost reparátu. Po intervenci videorozhodčího se za ruku Almásiho kopala další penalta a Hancko se už nemýlil.

Odpověď Baníku mohla přijít také brzy. Almási na malém vápně promáchl před prázdnou bránou a následnou dorážku Ndefeho na lajně zblokoval jeden z obránců. Ostrava zúročila svou snahu až v 88. minutě, když po zákroku na Almásiho ve sparťanské šestnáctce a další intervenci videorozhodčího proměnil Tetour další pokutový kop. Sparta v lize s Ostravou neprohrála podeváté za sebou.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Zajímavý fotbal, vstoupili jsme do něj podle plánu. Chtěli jsme být přímočaří, dostávat do vápna hodně centrů ze stran, bohužel jsme udělali chybu a byli jsme nedůslední, což se nám opakuje a sráží nás to. Pokračovali jsme ale ve druhém poločase, vytvořili si tlak, pak soupeře pustíme ale penaltou opět do vedení. Doma bychom neměli dostat dva góly, i když je to Sparta. Měli jsme dnes z toho utkání vytěžit více, dalo se to, ale i bod bereme."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Přijeli jsme pro vítězství, ale Baník odehrál velice dobré utkání. Pokazili jsme si to sami, dvakrát jsme si nechali vyrovnat. Udělali jsme chyby, o to více mě to mrzí. Baník byl asi v soubojích silnější, měli jsme ve středu hřiště hernější hráče, kteří ale ztráceli míče. Příchodem mladého Krejčího se to ve středu vyrovnalo, hraje se ale na výsledek. Momentálně jsme asi trochu na vážkách, zda jsme spokojení, nebo ne. Vyhrát jsme mohli my i Baník. Atmosféra byla, jak jsem v Ostravě zvyklý, a jsem rád, že po měsících teď zase zažíváme to, jak to má být. Emoce k fotbalu patří a je to jiné, když je na stadionu patnáct tisíc fanoušků."