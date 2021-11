Sparta si v Glasgow může zajistit postup ze skupiny Evropské ligy

Glasgow - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek v předposledním 5. kole skupiny Evropské ligy v přímém souboji o druhé místo utkají v Glasgow s Rangers. Oba týmy mají na kontě čtyři body. Pokud Pražané zvítězí a kodaňské Bröndby v souběžně hraném duelu neporazí jistého vítěze skupiny Lyon, postoupí do jarní vyřazovací fáze soutěže. Totéž se může povést i obhájcům skotského titulu, které poprvé povede trenér Giovanni van Bronckhorst. Rangers ale vedle zaváhání dánského celku potřebují zdolat sparťany minimálně o dvě branky, jelikož první vzájemný zápas na Letné na konci září prohráli 0:1.

Do vyřazovací části Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy. "Na postup ze skupiny potřebujeme ve dvou zbývajících zápasech uhrát tři body. Byli bychom rádi, kdybychom to uhráli co nejrychleji," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba v rozhovoru pro klubovou televizi.

Jeho mužstvu ani Rangers se nedělní generálka na vzájemný souboj nepovedla. Letenští podlehli Slovácku na jeho hřišti 0:4, čímž vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize. "Jezdci" zase v semifinále Ligového poháru vypadli s Hibernian po prohře 1:3.

"Proti Slovácku jsme propadali v osobních soubojích ve všech řadách a na klíčových postech. Určitě se budeme babrat v porážce, protože kdybychom k tomu přistoupili stejně jako se Slováckem, tak to proti Rangers dopadne stejně, ne-li hůř. Slovácko nám ukázalo to, co nás čeká i ve Skotsku. Pokud si budeme myslet, že to uhrajeme kombinačním fotbalem, tak to bude špatné," uvedl Vrba pro O2 TV.

Před letošním měřením sil se týmy v pohárech utkaly pouze v 1. kole Pohárů mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) v sezoně 1991/92. Letenští postoupili po domácí výhře 1:0 a venkovní prohře 1:2 po prodloužení. Od porážky na Ibrox Stadium v říjnu 1991 sparťané nepodlehli skotským týmům v pohárech sedmkrát po sobě, z toho šestkrát zvítězili. V minulé sezoně skupiny Evropské ligy zdolali Celtic Glasgow dvakrát 4:1.

Rangers během listopadu opustil kouč Steven Gerrard, který odešel do Aston Villy. Nahradil ho bývalý hráč "Jezdců" Van Bronckhorst. "Bude to pro mě výjimečný večer na Ibroxu. Nejdůležitější ale je dobrý výsledek pro klub. Vítězství nás posune do další fáze Evropské ligy," konstatoval někdejší nizozemský reprezentant na tiskové konferenci.

Mezi českým a skotským fotbalem panují napjaté vztahy. Gerrard po zápase v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen. Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci. Výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici.

Kamara je mezi českými fanoušky neoblíbenou postavou od březnové odvety osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po které obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky a napadl ho v útrobách stadionu v Glasgow, údajně za Gerrardovy přítomnosti. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech a přišel také o mistrovství Evropy. Finskému reprezentantovi Kamarovi zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Útočník Rangers Kemar Roofe navíc v odvetě brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Koláře, který od té doby nosí ochrannou masku. Slavia vyřadila Rangers po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 2:0.

Sparta svým fanouškům cestujícím do Glasgow doporučila, aby se pohybovali pouze po centru města ve skupinkách a nechodili kolem stadionu Rangers a do hospod či restaurací v jeho blízkosti. Zároveň své příznivce vyzvala, aby před zápasem nenosili na veřejnosti symboly klubu jako dresy, vlajky či šály.

Utkání má výkop ve 21:00 SEČ.

Statistické údaje před utkáním Glasgow Rangers - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 25. listopadu, 21:00 (ČT sport). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Bilance (klubová): Skotsko - ČR (Československo): 35 10-5-20 37:53. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1, 2:0, 2021/22 EL: Jablonec - Celtic Glasgow 2:4, 0:3. 2021/22 EL: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Rangers v Evropě: LM/PMEZ 163 62-40-61 234:222 EL/UEFA 129 58-40-31 188:125 PVP 54 27-11-16 100:62 Superpohár UEFA 2 0-0-2 3:6 Celkem 348 147-91-110 525:415 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 122 49-34-39 173:151 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 298 118-69-111 431:386 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barišič - Hagi, Davis, Kamara - Aribo, Morelos, Kent. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Vindheim - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Haraslín, Hložek, Ladislav Krejčí I - Pulkrab. Absence: Helander (zranění), Ofoborh (zranění + není na soupisce), Defoe (není na soupisce), Roofe (nejistý start) - Čelůstka, Höjer, Juliš, Pešek, Polidar (všichni zranění), Souček, Wiesner (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Morelos, Sakala - Haraslín (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Sparta v prvním vzájemném utkání ve skupině zvítězila na Letné 1:0 brankou Hancka - týmy se předtím v pohárech utkaly pouze v 1. kole Pohárů mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) v sezoně 1991/92; Sparta postoupila po domácí výhře 1:0 a venkovní prohře 1:2 po prodloužení - Sparta od prohry s Rangers v říjnu 1991 nepodlehla skotským týmům v evropských pohárech 7x po sobě (z toho 6 výher) a v minulé sezoně skupiny EL zdolala jiný celek z Glasgow Celtic 2x 4:1 - Sparta vyhrála ve Skotsku poslední 3 pohárové duely - úřadující skotští mistři Rangers porazili česká mužstva v pohárech v jediném z posledních 5 utkání - Rangers doma v pohárech zdolali česká mužstva ve 3 ze 4 zápasů - Rangers v uplynulém ročníku EL vypadli v osmifinále s pražskou Slavií po remíze 1:1 v Edenu a domácí prohře 0:2 - oba týmy by si výhrou zajistily postup ze skupiny z 2. místa, pokud kodaňské Bröndby v souběžně hraném duelu neporazí jistého vítěze skupiny Lyon - Rangers zvítězili v jediném z posledních 5 pohárových duelů, Sparta v jediném z uplynulých 6 - Sparta venku v pohárech 5x po sobě nevyhrála (z toho 4 prohry) a triumfovala tam v jediném z posledních 12 zápasů - Rangers hrají skupinu EL 4. sezonu po sobě, v posledních 2 ročnících postoupili ze skupiny a vypadli v osmifinále - Sparta v nedělní generálce podlehla Slovácku 0:4 a vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize - Rangers ve stejný den prohráli v semifinále Ligového poháru s Hibernian 1:3 - Rangers poprvé po odchodu trenéra Gerrarda do Aston Villy povede jejich bývalý hráč Van Bronckhorst - za Rangers v sezoně 2006/07 hrál Čech Sionko