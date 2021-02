Sparta se Třinci nepřiblížila, podlehla Litvínovu 2:4

Praha - Hokejisté Sparty prohráli v předehrávaném utkání 48. extraligového kola s Litvínovem 2:4. Pražané neuspěli doma potřetí za sebou a na vedoucí Třinec nadále ztrácejí čtyři body. Severočeši si naopak připsali potřetí v řadě plný bodový zisk, přestože pokaždé hráli v arénách soupeřů. Tým Vervy vykročil za výhrou už v první třetině, kterou vyhrál 3:1.

Litvínovský útočník Viktor Hübl díky asistenci u vedoucí branky Tomáše Pospíšila stanovil s 809 body nový rekord základní části, o který se dělil od úterý s Richardem Králem. Dvaačtyřicetiletý kapitán Severočechů si připsal v 1094 zápasech 363 gólů a 446 přihrávek. Současný kouč Pardubic Král nasbíral za 827 odehraných duelů 808 bodů (331+477).

Hosté zaskočili favorita už po 81 sekundách, kdy Pospíšil dostal od Pražanů hodně času na zakončení ze středu hřiště mezi kruhy a prostřelil Machovského. Asistenci si připsal Hübl a při bleskovém ceremoniálu mu vzápětí na ledě pogratulovali hlavní kouč Litvínova Vladimír Országh s asistentem Václavem Sýkorou. Hübl převzal pamětní dres se symbolickým číslem 809 a také hokejku.

Sparťané nevyužili brzkou přesilovku, v deváté minutě se ale o vyrovnání postaral Sukeľ, když si trpělivě počkal se zakončením a poté prostřelil strážce branky Godlu. Ve 14. minutě měli ale hosté vedení zpět zásluhou skvělé práce Jarůška na brankovišti. Záhy následovala početní výhoda Sparty, při níž ale hosté ujeli do přečíslení dvou na jednoho, Gerhát vzal zakončení na sebe a poslal Machovského na střídačku. Do hry šel místo něho Salák.

V polovině 28. minuty museli sparťané na dlouhé dvě minuty do tří a Severočeši nabídnutou příležitost už po 22 sekundách využili. Nabito dostal Irving a z kruhu propálil ranou bez přípravy Saláka. Snížit mohl Pech, jenže Godla byl proti.

Ve třetím dějství drželi hosté dlouho vcelku s přehledem tříbrankový náskok. Přečkali bez úhony i Hanzlovo vyloučení ze 49. minuty, nedlouho poté se ale prosadil povedenou individuální akcí Zikmund a vykřesal naděje domácích na zvrat. Už na konci 53. minuty je mohl zvýraznit Pech, trestné střílení po Balinskisově hákování ale neproměnil. Pak už se Sparta na dostřel nedostala.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme byli celý zápas horší a myslím si, že jsme po zásluze prohráli. Začali jsme opět špatně a pak už tam nebyly ani nějaké pasáže, v nichž bychom Litvínov přehráli nebo měli snahu to srovnat. Není náhoda, že ztrácíme s týmy ze spodních pater tabulky. Zkoušíme najít nějaké vysvětlení, ale náhoda to určitě není, protože to je úplně stejný rukopis. Teď se nám to stává poslední dobou doma a my budeme muset zapracovat na tom, aby se nám tohle nestávalo. V Liberci a Hradci se nám to nestalo, tam jsme hráli od začátku slušné zápasy."

Vladimír Országh (Litvínov): "Pro nás je to samozřejmě velmi důležité vítězství. Sparta byla od začátku aktivní, my jsme čekali na své příležitosti, které přišly, a my jsme v nich byli efektivní. Vybudovali jsme si nějaký náskok a ten se nám podařilo držet. Do poloviny třetí třetiny to z naší strany bylo velmi dobré, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Pak jsme udělali malé chyby, domácí se zvedli a měli tam nějaké šance, ale my jsme to nakonec ubránili. Klukům patří pochvala za to, jak to v tom nabitém kalendáři zvládli."