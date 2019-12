Sparta se pokusí odčinit poslední neúspěchy proti Plzni

Praha - Hokejisté vedoucí Sparty přivítají ve středečním 27. kole extraligy pátou Plzeň s jasným cílem odčinit dva zápasy bez bodového zisku před reprezentační pauzou. Souboj dvou těžkých vah nabídne duel Hradce Králové s Libercem. Trenéra Mojmíra Trličíka čeká domácí premiéra na střídačce Vítkovic proti Olomouci.

Pražané mají přes poslední neúspěchy tříbodový náskok před druhým Třincem. "Nedělal bych vědu z toho, že jsme dvakrát prohráli. To se stane jakémukoliv mužstvu. Jde o to neúspěchy zastavit a začít opět od nuly. V půlce základní části máme vše dobře rozehrané. Když do toho opět dáme všichni 100 procent a celých 60 minut, tak věřím, že navážeme na předešlé výkony a výsledky," prohlásil kapitán Lukáš Pech.

Plzni se zatím od začátku sezony něco podobného nestalo - jakmile vyšli Indiáni naprázdno, v následujícím zápase si připsali vždy alespoň bod. Pokud to chtějí dodržet i nadále, musí dosáhnout na nějaký i v O2 areně, neboť naposledy prohráli v Třinci 2:5. "Nebyli jsme tam dobří v pohybu, něco nám chybělo," řekl asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík. Tradičnímu sokovi mají Západočeši co vracet, neboť s ním v sezoně dvakrát těsně prohráli.

Hradec Králové stihl ještě zkraje reprezentační přestávky postup do semifinále Ligy mistrů. Pauza přišla týmu Mountfieldu vhod. "Trochu jsme si odpočinuli a vyčistili hlavy. Zítra do toho vlítneme zase naplno. Pracovali jsme na našem herním systému, abychom hráli ten nejlepší hokej, co umíme. Síla Liberce je určitě v útoku, jsou přímočaří a siloví, hodně střílí," vyzdvihl přednosti soupeře obránce Richard Nedomlel.

Liberec sice neprotáhl desetizápasovou vítěznou sérii, ale udržel při životě bodovou šňůru, která čítá jedenáct utkání. Ve zbytku sezony se ale musejí Bílí Tygři obejít bez reprezentačního útočníka Filippiho, jenž se vrátil do KHL a bude hrát opět za Magnitogorsk. Zranění z posledního utkání v Karlových Varech připravilo o reprezentační Channel One Cup zkušeného útočníka Birnera.

Třinec chce proti Kladnu odčinit pondělní neúspěch s Brnem (1:4). Oceláři, které při absenci hlavního kouče Václava Varadi vedou asistenti Marek Zadina a Jiří Raszka, v sezoně zatím nováčka dvakrát výrazně přehráli 7:1 a 6:2. A jsou i nyní favority. "Jednoznačně musíme být produktivnější a v koncovce si počínat důrazněji, než tomu bylo v utkání s Brnem," konstatoval Zadina.

Kladno bojuje na hraně desítky. Rytíři by se rádi zbavili některých výkyvů. "V první polovině to šlo ve vlnách. Měli jsme tam série porážek a série zápasů, ve kterých jsme bodovali... Pár bodů nám uteklo v zápasech, v nichž jsme měli bodovat. Byli bychom na tom lépe. Zatím jsme ale spokojení, že se držíme mezi týmy, které hrají o účast v předkole," ohlédl se za první polovinou základní části trenér David Čermák.

Litvínov přivítá Brno. Přestože se Severočeši v posledních zápasech zvedli, kouč Vladimír Kýhos vidí některé podstatné nedostatky. "Stále si myslím, že máme dost šancí, ale pořád málo střílíme. Chceme to hrát někam do kuchyně, což v případě, že se nám nedaří a nepadá nám to tam, má pak obrácený účel. Nabádáme kluky, aby to bylo jednoduché, tlačili jsme se co nejvíce do brány a stříleli," řekl Kýhos.

Kometa pokračuje v předvánočním cestování za soupeři. Těšit její hráče může fakt, že v pondělí v Třinci po dlouhé době vyhráli venku. "Chceme na ten výkon navázat a potvrdit vzestupnou formu," řekl dnes při krátkém zastavení mezi cestami v brněnské hale útočník Jakub Lev.

Brno na úvod soutěže v Litvínově prohrálo. "Bude to teď ještě těžší než v září, Litvínov vyměnil trenéra, herně i výsledkově se zvedl a bude v tom chtít pokračovat," předpověděl Lev.

Vítkovice čeká domácí premiéra pod Trličíkem, který před reprezentační pauzou pomohl ukončit dlouhou sérii bez vítězství. S týmem v přestávce pracoval hlavně na defenzivě.

"Pracovali jsme velice usilovně, nejvíce na obranné hře, ať už ve středním nebo obranném pásmu, a na přesilových hrách, které bychom chtěli nejvíce zlepšit stejně jako zmíněnou obrannou hru. Po té sérii proher, kdy nadešla taková výhra jako v Hradci, tak byla cítit změna v psychice," řekl Trličík. Postrádá zraněné Štencla a Tomáše Černého, na střídavé starty klub proto získal Kováře z Frýdku a Roberta Černého z Přerova.

Olomouc poslední dva zápasy před reprezentační přestávkou zvládla s plným ziskem a na ostravský led se vydá se zvednutým sebevědomím. Kouč Zdeněk Moták si přeje, aby tým pokračoval ve výkonech, kterými udolal Litvínov i Spartu. "Zkrátka předvést opět týmový výkon ve všech aspektech, s maximální bojovností a důrazem," prohlásil Moták. Poslední tři vzájemné střety Vítkovic a Olomouc se nerozhodly v řádném čase.

Karlovy Vary čeká souboj se Zlínem. Zatímco Západočeši si vedou nad očekávání dobře a jsou jen těsně za první šestkou, Berani jsou desátí.

Zlínský trenér Robert Svoboda měl během reprezentační pauzy poprvé k dispozici kompletní kádr, do Varů ale ještě necestoval Řezníček, který dohání tréninkové manko. Naopak jedou oba uzdravení gólmani Kašík a Čiliak. "Vždy chci stavět to nejsilnější, co mám k dispozici, oba budou připraveni," vyhnul se Svoboda přímé otázce, kdo mezi tyčemi začne chytat.

Se svým týmem by rád navázal na zlepšené výsledky před přestávkou. "Čeká nás velmi silný soupeř, který se příliš nezměnil a nyní sklízí ovoce své práce za předchozí léta," řekl Svoboda.

Statistické údaje před středečním 27. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - Rytíři Kladno (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:2, 7:1. Nejproduktivnější hráči: M. Stranský 29 zápasů/23 bodů (11 branek + 12 asistencí) - Brady Austin 26/18 (7+11). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 2,36 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,83 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Nick Malík 6,23 a 79,49 - Denis Godla 2,91, 91,14 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00. Zajímavosti: - Třinec se po reprezentační pauze představil už v pondělí, kdy prohrál v předehrávce 28. kola doma s Kometou Brno 1:4. - Oceláři prohráli pět z posledních sedmi zápasů a doma vyhráli jen dvě z uplynulých pěti utkání. - Rytíři vyhráli pouze jedno z minulých pěti utkání a venku čtyřikrát za sebou prohráli bez bodového zisku. - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou, naposledy neuspěl 19. listopadu 2013, kdy podlehl doma 2:3. - Třinecký útočník Jiří Polanský oslaví ve středu 38. narozeniny. HC Verva Litvínov (12.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 27/21 (12+9) - Martin Zaťovič 27/29 (17+12). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 3,13 a 90,62, David Honzík 2,93 a 90,45 - Karel Vejmelka 2,65, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř duelů a doma třikrát za sebou naplno bodoval. - Kometa díky výhře v Třinci 4:1 ukončila sérii sedmi porážek venku. - Brňané vyhráli sedm z uplynulých sedmi vzájemných duelů. HC Vítkovice Ridera (13.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 22/22 (10+12) - Zbyněk Irgl 26/19 (9+10). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,82, 92,06 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,59 a 85,71 - Jan Lukáš 2,34, 92,07 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,75 a 90,88. Zajímavosti: - Vítkovice v posledním duelu před reprezentační pauzou vyhrály v Hradci Králové 2:0 a ukončily sérii šesti porážek. - Olomouc vyhrála dvakrát za sebou a prohrála jediný z posledních čtyř zápasů. - Ostravané v posledních pěti vzájemných zápasech bodovali a z toho čtyřikrát vyhráli. HC Energie Karlovy Vary (7.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 26/27 (10+17) - Antonín Honejsek 26/20 (5+15). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,25, 93,21 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,52, 90,52 a jednou udržel čisté konto - Marek Čiliak 2,91, 90,20 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,00 a 89,91. Zajímavosti: - Karlovy Vary po předešlé sérii tří porážek vyhrály dvakrát za sebou. - Zlín bodoval v pěti z uplynulých šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Energie vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných duelů. Mountfield Hradec Králové (8.) - Bílí Tygři Liberec (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 27/19 (10+9) - Michal Birner 21/26 (12+14). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,28, 90,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,04 a 82,05 - Dominik Hrachovina 1,47, 93,97 a jednou udržel čisté konto, Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield po třech výhrách za sebou v posledním duelu podlehla doma Vítkovicím 0:2. - Liberec po sérii deseti vítězství prohrál před pauzou v Karlových Varech 2:3 po samostatných nájezdech, ale bodoval pojedenácté v řadě. HC Sparta Praha (1.) - HC Škoda Plzeň (5.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:6 v prodl., 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jiří Smejkal 25/22 (9+13) - Milan Gulaš 24/44 (23+21). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,12, 92,79 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,19 a 92,26 - Dominik Frodl 2,46, 90,68 a čtyřikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Sparta po sérii devíti vítězství prohrála dvakrát za sebou, což se jí stalo teprve podruhé sezoně. Tři porážky v řadě si v tomto ročníku ještě nepřipsala. - Plzeň venku prohrála tři z uplynulých čtyř utkání, ale jen jednou z toho vyšla bodově naprázdno. - Plzeň ve vzájemných zápasech dvanáctkrát za sebou bodovala a z toho osmkrát vyhrála.