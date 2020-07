Sparta? Šance tu je, ale je to předčasné, řekl Jágr

Praha - Jaromír Jágr naznačil, že by v nadcházející sezoně skutečně mohl obléknout i dres hokejové Sparty, která chce získat legendárního útočníka z Kladna na střídavé starty. Podle Jágra i generální manažerky Sparty Barbory Snopkové Haberové existuje ale ještě řada otazníků, kvůli nimž je na jakékoliv dohody příliš brzy.

"Sparta? Nemám nic konkrétního, co k tomu říct. Všechno záleží na tom, jak se budu cítit a kdy začnu hrát. Z toho bychom měli vycházet. Věřím, že nastoupím co nejdříve. Když se budu cítit dobře, pak pravděpodobně dojde k jednáním, co dál," řekl dnes Jágr novinářům na tiskové konferenci v Praze k akci Winter Classic, která se chystá ve Špindlerově Mlýně.

Osmačtyřicetiletý majitel prvoligového Kladna uvedl, že jeho hokejovovou budoucnost může ovlivnit spousta faktorů. "Hlavně moje zdraví a také, jak budu připravený, protože chci být v nejlepší kondici, v jaké můžu být. Další vlna koronaviru, kolik bude moct chodit diváků... Proto si myslím, že je zbytečné o těch věcech mluvit," prohlásil Jágr.

"Když bude všechno stoprocentní, tak ta šance tady je. To nebudu zastírat, ale všechno musí zapadat do sebe, aby to dávalo smysl pro všechny strany. Je ale zbytečné o něčem jednat, když nic moc nevíme. A těch otázek je spousta," doplnil Jágr.

"Bavili jsme o tom tady před tiskovou konferenci a Jarda říkal, že neví, jestli bude hrát a v jakém bude stavu, takže bych to nechala jako otevřené téma. Uvidíme, jak se bude cítit. Jsou tam další okolnosti, o kterých se bavíme," konstatovala generální manažerka Sparty Snopková Haberová.

Za současných okolností a omezení by do O2 areny mohlo maximálně 3000 diváků. "Řeší se, co a jak od začátku extraligy. Hlavně záleží na stavu Jaromíra Jágra. Vypadá i hubeně, říkal, že shodil dvacet kilo. Uvidíme, jak se bude cítit a jak se domluvíme. Nic konkrétního není. Neseděli jsme u stolu a nebavili jsme se o tom jinak," uvedla Snopková Haberová.

Spartě se v návštěvnosti dlouhodobě daří. Za poslední sezonu vytvořila doma rekordní průměr 10.330 diváků na zápas. Jágrův příchod by za normálních okolností bez restrikcí spojených s koronavirem mohl přinést jeho další vylepšení.

"Chceme konkurovat zábavě tady v Praze. Je to těžké a jsme na sebe za ten rok hrdí, že se podařilo překročit deset tisíc diváků a jsme osmý nejnavštěvovanější klub v Evropě," uvedla Snopková Haberová.