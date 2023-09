Sparta rozstřílela Slovácko 5:0 a vrátila se do čela tabulky

Praha - Fotbalisté pražské Sparty rozstříleli v osmém kole první ligy doma Slovácko 5:0 a v sezoně nejvyšší soutěže stále nenašli přemožitele, z toho posedmé zvítězili. Obhájci titulu se vrátili do čela tabulky o skóre před městského rivala Slavii, na jehož hřišti se představí za týden. Tým z Uherského Hradiště prohrál po čtyřech kolech a klesl na páté místo.

Letenští rozhodli o vítězství už v prvním poločase, kdy se postupně trefili Veljko Birmančevič, Tomáš Wiesner a Lukáš Haraslín, po změně stran upravili skóre opět Birmančevič a střídající Victor Olatunji. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho se ideálně naladili na čtvrteční úvodní duel skupiny Evropské ligy proti kyperskému Arisu Limassol.

Krajní obránce a ekvádorský reprezentant Preciado, který do Sparty přišel jako poslední letní posila, začal na lavičce. V zápasové nominaci hostů chyběl záložník Petržela, na postu stopera nastoupil nečekaně Srubek.

Pražany ve 12. soutěžním utkání po sobě hnala vyprodaná Letná (17.039 diváků). Domácí poprvé udeřili v 11. minutě. Srubek ve vápně možná nedovoleně zastavil Kuchtu, k odraženému míči se ale dostal Birmančevič a ten přízemní střelou otevřel skóre. Slovácko ve čtvrtém venkovním utkání v ročníku nejvyšší soutěže poprvé inkasovalo.

V další šanci se po Kuchtově přihrávce ocitl Haraslín, jeho střelu ale bývalý sparťanský brankář Heča chytil. Ve 20. minutě se Letenští dočkali druhého zásahu, když se Wiesner prosadil prudkou ranou zpoza šestnáctky. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se zapsal mezi střelce potřetí.

Po půlhodině hry zastavilo dělovku sparťanského záložníka Ryneše břevno, Haraslín zase neuspěl proti Hečovi z úhlu. V nastavení úvodního dějství však slovenský reprezentant stál na konci rychlého brejku a po Birmančevičově nahrávce zakončil do prázdné branky. Haraslín skóroval v dresu Sparty ve třetím soutěžním utkání po sobě a šestou trefou v ligové sezoně se osamostatnil v čele pořadí nejlepších kanonýrů.

Hosté málem zkorigovali stav v 53. minutě, jenže domácí gólman Vindahl konečky prstů vytáhl Holzerovu střelu zblízka na tyč. Hráči Slovácka se ještě u rozhodčího Všetečky dožadovali penalty za údajný faul Wiesnera na Doskiho. Na druhé straně Kuchta ideálně nezakončil při postupu na branku.

V 70. minutě přidali domácí čtvrtou trefu. Haraslín vystihl rozehrávku střídajícího Daníčka, který si připsal 300. start v lize, vyměnil si balon s dalším příchozím hráčem z lavičky Olatunjim a naservíroval ho před opuštěnou branku Birmančevičovi. Srbský křídelník zaznamenal třetí zásah v ligové sezoně.

Poté si premiéru v české lize odbyl Preciado a Olatunjiho střelu vyškrábl Heča na boční síť. Na opačné straně se střídající Juroška zbavil Panáka i Ryneše, na vyběhnutého Vindahla však nevyzrál.

V 81. minutě stanovili domácí konečný výsledek po akci dvou střídajících hráčů. Pešek nacentroval do vápna a Olatunji se hlavou nemýlil. Nigerijský útočník se v lize trefil za Pražany poprvé.

Sparta má s 24 vstřelenými brankami nejlepší útok soutěže, pět tref v jednom utkání zaznamenala potřetí v ligové sezoně. V lize si připsala nejvýraznější triumf od července 2021, kdy stejným poměrem zvítězila v Liberci. Naopak Slovácko zaznamenalo nejtěžší prohru od debaklu 0:6 v Jablonci v červenci 2019.

Pražané doma v ligovém ročníku zvítězili i ve čtvrtém utkání. Celek z Uherského Hradiště venku v sezoně nejvyšší soutěže poprvé nebodoval.

Hlasy trenérů po utkání:

Brian Priske (Sparta): "Pravděpodobně to byl náš nejpůsobivější zápas, má paměť ale není tak dobrá, jako bývala. Spíš mě zajímá přítomnost. Dnes to byl v mnoha ohledech velmi dobrý výkon. Všichni víme, že po reprezentační pauze je to občas složité, chybí vám určité procento. Dnes ale kluci ukázali, že mají velký hlad a hodně energie. Na začátku jsme v útoku párkrát chybovali, ale kluci to rychle napravili a nad Slováckem jsme dominovali."

Martin Svědík (Slovácko): "Musíme skousnout hořkou pilulku, zasloužená prohra 0:5. V prvním poločase jsme inkasovali brzký gól, Spartu jsme dostali do psychické pohody. Všechny tři góly v prvním poločase pramenily po našem špatném chování po ztrátě míče. Balony byly při ztrátě dost daleko od brány, ale naše organizace v tu chvíli nebyla vůbec dobrá. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom zastavili brankostroj, podařila se nám snad dát branka a udělali jsme pro to maximum. Vydrželi jsme to ale 25 minut, pak Spartě nahrajeme na dva góly sami, když uděláme hrubé chyby v rozehrávce. Takováhle silná a rozjetá Sparta podobné chyby trestá. Bohužel to vyrostlo do výše 0:5. I když jsme měli šance, nedokázali jsme je využít, proto je z toho takový výsledek. Samozřejmě to mrzí, ale je potřeba se z toho rychle oklepat. Bylo vidět, že v organizaci nám chyběli klíčoví hráči. S takovým soupeřem, jakým je Sparta, je to znát. Nechci se na to vymlouvat, ale je to realita."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:0 (3:0)

Branky: 11. a 70. Birmančevič, 20. Wiesner, 45.+1 Haraslín, 81. Olatunji. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kubr - Machálek (video). ŽK: Valenta, Doski (oba Slovácko). Diváci: 17.039.

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Sörensen (61. Vitík), Panák, Krejčí - Wiesner (71. Preciado), Sadílek, Kairinen (61. Laci), Ryneš - Birmančevič, Haraslín (71. Pešek) - Kuchta (61. Olatunji). Trenér: Priske.

Slovácko: Heča - Kadlec, Srubek (79. Kalabiška), Reinberk - Sinjavskij, Valenta (68. Daníček), Trávník, Doski - Mihálik (35. Kim Sung-pin), Holzer (68. Juroška) - Vecheta (79. Cicilia). Trenér: Svědík.