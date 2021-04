Sparta promarnila v Pardubicích vedení 2:0 a zůstala třetí

Praha - Fotbalisté Sparty ve 28. kole první ligy ztratili dvoubrankové vedení a v pražském Ďolíčku na hřišti pardubického nováčka pouze remizovali 2:2. Letenští nevyhráli třetí z posledních čtyř utkání v nejvyšší soutěži a zůstali třetí o bod za Jabloncem, který však odehrál o zápas víc. Venku v lize Sparta nezvítězila dokonce počtvrté za sebou. Pardubice protáhly sérii bez porážky na tři kola a posunuly se na sedmé místo neúplné tabulky.

V úvodu prvního poločasu se nejprve prosadil sparťan Tomáš Wiesner, na jeho konci pak z penalty Dávid Hancko. Domácí však po změně stran snížili zásluhou Jana Jeřábka a v 75. minutě Cadu z pokutového kopu zařídil dělbu bodů.

Do sestavy Sparty se vrátil obránce Hancko. Naopak kvůli zranění vypadli Ladislav Krejčí mladší a stoper Ondřej Čelůstka, takže nedošlo na souboj s jeho bratrem Tomášem, který nastoupil v základní jedenáctce Pardubic.

Už ve čtvrté minutě domácí brankář Letáček vyrazil Polidarovu střelu z vápna. Sparťané přetavili úvodní aktivitu ve vedoucí gól o tři minuty později. Hložek v šestnáctce přihrál za sebe na Wiesnera, jenž navázal na vítěznou trefu z nedělního ligového duelu se Slováckem. Pražané skórovali venku v lize po třech zápasech.

Pardubice mohly vzápětí odpovědět, ale Ewerton z přímého kopu nezamířil přesně. Vedení Letenských málem navýšil Hancko, ale jeho výpad z obrany skončil těsně vedle. Wiesner zase poté před brankou nedosáhl na Plavšičovu nahrávku.

V závěru poločasu hosté přidali druhou branku. Ewerton při snaze o odkop ve vlastním vápně udeřil do obličeje přibíhajícího Polidara a rozhodčí Zelinka po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídili pokutový kop, přestože se nezdálo, že by ze strany brazilského záložníka šlo o úmysl. Letáček sice vystihl směr Hanckovy střely, ale nestačil na ní.

Pardubice snížily čtyři minuty po přestávce. Kapitán Jeřábek vystihl špatnou rozehrávku gólmana Nity a pohotově ho z velké dálky přeloboval. Sedmatřicetiletý defenzivní záložník zaznamenal druhou trefu v nejvyšší soutěži. Domácí ožili a hnali se za vyrovnáním, jenže Solil po standardní situaci napálil zblízka tyč a Jeřábkovo zakončení z voleje vyškrábl Nita.

Východočeši se nakonec druhé branky dočkali. V 73. minutě odpískal Zelinka penaltu pro Pardubice po údajném faulu Wiesnera na Tomáše Čelůstku, i když z opakovaných záběrů bylo patrné, že ke kontaktu vůbec nedošlo. Pokutový kop s přehledem proměnil Cadu.

Na opačné straně okamžitě zahrozil střídající Ladislav Krejčí starší, ale 150. ligový start gólem neozdobil. Více šancí si v závěru vytvořily Pardubice, Hlavatý ani střídají Huf však skóre neotočili.

Sparta nenavázala na podzimní výhru 2:0 nad Pardubicemi. Nováček soutěže v roli domácího týmu v Ďolíčku bodoval ve dvanáctém ze 14 duelů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Utkání dvou poločasů. První poločas jsme hráli ustrašeně, Sparta na to vletěla. Dostali jsme se pod tlak a v sedmé minutě po hezké přihrávce Hložka dala gól. Potom jsme se z toho oklepali, srovnali jsme krok. První poločas už bychom dohráli se ctí, došlo tam ale k podivné penaltě. Nemá už cenu to řešit. Do druhého poločasu jsme si řekli, že musíme začít úplně jinak, že musíme být aktivnější, odvážnější a důraznější, což se nám podařilo. Myslím si, že ve druhém poločase jsme byli lepším mužstvem. Vypracovali jsme si několik příležitostí. Je škoda, že jsme ještě nedali třetí gól. Nebuďme zase nenasytní. Dobré utkání, musíme kluky pochválit hlavně za druhý poločas, který odehráli ve velkém stylu. Jsme spokojení."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Jestliže dostaneme tak lacinou branku hned v úvodu druhého poločasu, tak to samozřejmě s mužstvem trošku zamává. Zavinili jsme si to absolutně sami. Taková hrubka, kterou jsme si dovolili, se často nevidí. Pro mužstvo, které hraje v prvním poločase dobře, je to obrovská rána. Zápas jsme ve druhém poločase nezvládli i bohužel s přispěním našich chyb. O to mě to mrzí víc. Je to komplikace. Máme ztrátu jednoho bodu na Jablonec a zápas k dobru."