Sparta přivítá v derby v souboji o první místo Slavii

Praha - Pražské derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie bude šlágrem víkendového 27. kola první ligy. Sobotní 305. duel odvěkých rivalů nabídne přímý souboj o vedoucí příčku v tabulce a může hodně napovědět o šancích obou týmů na zisk titulu. Letenští se minulý týden poprvé v sezoně dostali do čela před červenobílé a v případě desátého ligového vítězství po sobě by jim tři kola před koncem základní části odskočili už na pět bodů. Slavia ale doufá, že naváže na podzimní domácí výhru 4:0 nad Spartou a zlomí neúspěšnou venkovní sérii, byť ji trápí viróza v mužstvu.

Poprvé po 15 letech bude pražské derby v závěru jarní části přímým soubojem o vedoucí příčku a o titul, na který Sparta čeká od roku 2014. Letenští půjdou do utkání v roli mírných favoritů i proto, že jako jediní na jaře ještě neprohráli a v lize devětkrát po sobě zvítězili. Od říjnového debaklu v Edenu 16 soutěžních duelů nenašli přemožitele a doma od nezdaru s Libercem v úvodním kole ligy dvanáctkrát po sobě bodovali.

Pokud sparťané před vyprodaným hledištěm zvítězí, budou blízko k tomu, aby ovládli základní část a pro pětikolovou nadstavbu získali výhodu domácího prostředí pro duel s druhým týmem. Pražští rivalové se utkají do konce sezony vedle dvou ligových zápasů ještě ve finále poháru 3. května na Letné.

Derby poprvé po čtyřech vzájemných soutěžních zápasech v Edenu zavítá na Spartu. Letenští doma naposledy Slavii předloni v říjnu porazili 1:0, ale předtím tam s ní včetně poháru šestkrát po sobě nezvítězili a hned třikrát prohráli 0:3. V říjnu v Edenu při vyrovnání nejvyššího debaklu na domácí scéně od rozdělení federace inkasovala Sparta všechny čtyři branky v první půli.

"Máme za sebou povedenou sérii, ale pořád zbývá odehrát dost zápasů. Je mi jedno, jestli jsme favorité na titul nebo ne. Na Slavii jsme na podzim nebyli mentálně připraveni a dostatečně nastaveni na derby. Porážka byla velkou lekcí, teď budeme hrát doma. Očekávám, že si všichni uvědomují, jak derby nejen hrát, ale i vyhrát,“ řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.

Zatímco doma Slavia v ligové sezoně vyhrála všech 13 zápasů, venku se jí nedaří. V neděli remizovala 1:1 v Mladé Boleslavi a mimo svůj stadion v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě ztratila body. Vršovickým bude stále scházet disciplinárně potrestaný a také nemocný Peter Olayinka a mužstvo navíc už v minulém týdnu postihla viróza, která do posledního duelu nepustila mimo jiné kapitána Tomáše Holeše. Na čtvrtečním tréninku měl kouč Jindřich Trpišovský jen 13 hráčů.

"Doktoři dělají vše možné. Definitivní resumé padne až po sobotním rozcvičení. Každopádně chceme dát prioritu na hráče, které to nezasáhlo a jsou v takovém fyzickém stavu, abychom od nich mohli očekávat takový výkon, který k takovému zápasu a stylu naší hry patří. Popravdě s hráči, kteří virózou prošli a teď se vracejí, budeme počítat jen na postech, kde to bude úplná nutnost. Nastoupí třeba na postu, který není úplně běžecky exponovaný," podotkl Trpišovský.

"Pro každý tým v jakémkoliv zápase je dobré dát první gól. Už by bylo záhodno, aby se nám to venku povedlo. V derby je první gól o to extrémnější. Co si pamatuji za poslední dobu, první gól hodně napoví o rázu utkání. Týmy jsou kvalitní, mají velmi dobré kádry a hráče. První gól vám pomůže nejen psychologicky, ale i ke strategii na hřišti, která vás může dovést k vítěznému konci," doplnil Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval na Spartě mládež.

Derby má v sobotu výkop v 19:00.

Statistické údaje před zápasem 27. kola první ligy: Sparta Praha (1.) - Slavia Praha (2.) Výkop: sobota 15. dubna, 19:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). Bilance: 62 26-21-15 81:66. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Kuchta, Haraslín. Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Holeš, D. Jurásek - Douděra, Oscar, Provod, Ševčík, Schranz - Van Buren. Absence: Čelůstka, Pešek (oba zranění), Mejdr, Minčev (oba nejistý start) - Olayinka (disc. trest), Douděra, Ewerton, Holeš, Hromada, D. Jurásek, Kačaraba, Kolář, Lingr, Mandous, Ogbu, Ševčík, Zafeiris (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daněk, Kairinen, Mejdr, Zelený - Douděra, Hronek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (12) - Van Buren (13). Zajímavosti: - týmy v posledních 4 ligových derby střídají výhru s porážkou, Slavia zvítězila ve 2 z posledních 3 vzájemných duelů - Slavia vloni v říjnu porazila Spartu 4:0 a připsala si nad ní nejvýraznější výhru v samostatné ligové historii, pro Spartu šlo zároveň o vyrovnání nejvyššího debaklu na domácí scéně od rozdělení federace - Sparta předloni v říjnu doma Slavii naposledy porazila, ale předtím tam s ní nevyhrála 6 soutěžních zápasů po sobě (z toho 3 prohry 0:3) - týmy se utkají 3. května ve finále domácího poháru na Letné - Sparta prohrála jediné z posledních 25 kol a v lize 9x za sebou zvítězila - Sparta doma v lize 12x po sobě neprohrála, v nejvyšší soutěži tam v posledních 8 zápasech zvítězila a 4x po sobě tam pokaždé dala aspoň 3 branky - Sparta jako jediná na jaře v lize neprohrála a od říjnové porážky na Slavii nenašla přemožitele v 16 soutěžních zápasech - Slavia prohrála jediné z posledních 15 kol, ale zvítězila v jediném z posledních 3 ligových zápasů - Slavia venku v lize 4x za sebou nevyhrála a získala tam jen 19 z celkových 58 bodů - Slavia má s 72 góly nejlepší útok ligy a s 21 inkasovanými brankami také nejpevnější defenzivu - kouč Sparty Priske vyřadil před 3 lety Slavii s Midtjyllandem v závěrečném předkole Ligy mistrů, trenér Slavie Trpišovský v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež - Ladislav Krejčí II může odehrát 100. ligové utkání, Vitík (oba Sparta) si může připsat 50. start - Goljan (Sparta) oslaví v den zápasu 22. narozeniny Tabulka: 1. Sparta 26 18 6 2 61:23 60 2. Slavia 26 18 4 4 72:21 58 3. Plzeň 26 16 5 5 48:24 53 4. Bohemians 1905 26 12 6 8 44:41 42 5. Slovácko 26 11 6 9 30:33 39 6. Olomouc 26 9 10 7 40:32 37 7. Hradec Králové 26 10 4 12 30:35 34 8. Jablonec nad Nisou 26 9 6 11 41:45 33 9. Mladá Boleslav 26 8 8 10 36:36 32 10. Liberec 26 8 7 11 32:37 31 11. Ostrava 26 7 8 11 37:37 29 12. České Budějovice 26 8 4 14 25:49 28 13. Brno 26 7 6 13 36:50 27 14. Teplice 26 7 6 13 33:57 27 15. Zlín 26 4 10 12 32:48 22 16. Pardubice 26 6 4 16 23:52 22