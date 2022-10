Sparta při debutu Kempného porazila hokejisty Vítkovic 3:2 v prodloužení

Praha - Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 31. extraligového kola Vítkovice 3:2 v prodloužení. Pražané, v jejichž dresu debutoval obránce Michal Kempný, vyhráli po sérii tří zápasů bez bodového zisku podruhé za sebou a poskočili na šesté místo. Ostravané dvakrát vyrovnali, ale nevyužili možnost vystřídat v čele tabulky Pardubice, na které se bodově dotáhli. V čase 60:41 rozhodl kapitán Sparty Michal Řepík, nahrávku si připsal Kempný.

Navrátilec z NHL Kempný naskočil do sestavy ve druhé obranné dvojici s Miklišem. "Michal byl u všech tří gólů, co jsme dali. Je to samozřejmě rozdílový hráč a my jsme rádi, že ho tu máme. Hned v prvním utkání to potvrzoval," řekl na adresu velké posily kouč vítězů Pavel Patera.

Hostům scházel ofenzivní lídr Mueller. "Má nějaké zdravotní problémy. Zatím ale nevíme, na jak dlouho to bude," komentoval citelnou absenci asistent trenéra Ostravanů Radek Philipp.

První větší příležitost ke změně skóre měl Lakatoš. V páté minutě se dostal za záda sparťanů, ale Kořenář, který tentokrát dostal přednost před Kovářem, ho vychytal. Na druhé straně zahrozil z dorážky Michal Vitouch, i Stezka byl však pozorný.

V deváté minutě se provinil proti pravidlům devatenáctiletý extraligový debutant Hauser. Dostal trest za faul vysokou holí, k němuž přidali sudí po přezkoumání na videu ještě další dvě minuty. Ostravané však byli v dlouhé početní výhodě bezzubí a větší příležitost si připravit nedokázali.

Do vedení šla v 15. minutě Sparta, když Sobotka zakončil rychlou souhru elitního útoku. Jen o chvilku později vzal Tomášek na sebe koncovku přečíslení dva na jednoho, ale Stezka ho skvěle vychytal lapačkou.

Ve druhém dějství prověřil Kořenáře nebezpečným pokusem Půček, na opačné straně se dostal k zakončení Kempný, stav se však neměnil. Chybu Moravčíka nepotrestal Chlán. S dalším pokusem neuspěl Kempný.

Faul Tomáška v 37. minutě přinesl povedenou přesilovku Vítkovic, v níž mířila na Kořenáře jedna rána za druhou. Činili se především Mikuš a Lakatoš, vyrovnání se však nedočkali.

V závěru početní výhody Marosz hodně zariskoval přihrávkou naslepo před Stezkou. Vystihl ji Sobotka, který byl rázem s Horákem před brankovištěm Ostravanů, zakončil sám bleskovým forhendem, ale Stezka se překvapit nenechal.

Ostřejší potyčka těsně před druhou pauzou vyústila v přesilovku hostů zkraje třetího dějství, ti ji však ani tentokrát nezužitkovali. Ve 46. minutě pálil z ideální pozice mezi kruhy na trochu rozhozeného Stezku Konečný, ale neuspěl. Podobně dobře nabito měl o chvilku později David Vitouch, Stezka však dál držel hosty ve hře o body.

V polovině třetí části pykal Kempný a trest mu zkrátil Lakatoš, když z kruhu pověsil puk do bližšího růžku branky. S odpovědí přispěchal už po 35 sekundách Erik Thorell. Hosté se však nevzdali a v 55. minutě vyrovnal po nahrávce Lindberga od zadního hrazení Kalus. Zápas dospěl do prodloužení, které ukončil už po 41 sekundách Řepík. Domácím zařídil druhý bod při stejném výsledku již v nedělním souboji proti Mladé Boleslavi.

"Když jsme dali gól na 2:1, bohužel jsme dostali zbytečný gól po nahrávce zpoza brány, což by se stát nemělo, ale stalo se. Jsme rádi, že jsme pak dali ten vítězný gól a Michal Řepík rozhodl jako správný kapitán druhé utkání za sebou," ocenil trenér Patera.

"Pro nás to je ze Sparty super bod, který nakonec bereme. Bylo to dlouho 1:0, pak se nám konečně podařilo dát gól z přesilovky a prostřelit to, hra se trošku více otevřela, ale pak je to i o štěstí. Sparta byla dnes o ten gól šťastnější," zhodnotil zápas útočník Dominik Lakatoš, autor gólu na 1:1. "Pálil jsem dnes jak u Verdunu, ale ty střely byly špatné a se všemi si gólman poradil, až ta jedna zapadla konečně tam, kam měla. Díky bohu za to," podotkl Lakatoš.

Hlasy trenérů po předehrávaném utkání 31. kola hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera (3:2 v prodl.):

Pavel Patera (Sparta): "Do zápasu jsme vstoupili dobře. Měli jsme tam dobrý pohyb, bylo tam dost šancí a byli jsme rádi, když jsme jednu proměnili ve vedoucí gól. Od druhé třetiny to bylo vyrovnané utkání, bohužel jsme měli dost vyloučených, ale ta oslabení jsme sehráli velmi slušně. Když jsme pak dali gól na 2:1, bohužel jsme dostali zbytečný gól po nahrávce zpoza brány, což by se stát nemělo, ale stalo se. Jsme rádi, že jsme pak dali ten vítězný gól."

Radek Philipp (Vítkovice): "V zápase jsme hráli poměrně dost přesilovek, ale nepomohli jsme si s nimi. Hnali jsme se za vyrovnáním. Když jsme pak vyrovnali, tak jsme hned dostali z protiútoku gól, takže v nás byla taková malá dušička, že to už nezvrátíme, ale kluci hrábli a srovnali. Bylo to vyrovnané utkání a s bodem na obou stranách musí být spokojenost. Nás mrzí, že jsme prohráli, když jsme udělali chybu v prodloužení, která nakonec rozhodla."

Předehrávka 31. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Sobotka (Řepík, R. Horák), 52. E. Thorell (Tomášek), 61. Řepík (Sobotka, Kempný) - 52. Lakatoš (Roberts Bukarts), 55. Kalus (Lindberg). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Hynek, Špůr. Vyloučení: 6:1. Využití: 0:1. Diváci: 8864.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, od 21. navíc Polášek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, D. Simon - Konečný, M. Vitouch, Safin. Trenér: Patera.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Půček, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Tabulka:

1. Pardubice 14 6 4 3 1 45:29 29 2. Vítkovice 15 8 1 3 3 50:39 29 3. Brno 14 6 4 0 4 44:36 26 4. Mladá Boleslav 14 5 3 2 4 32:27 23 5. Olomouc 12 6 2 0 4 32:25 22 6. Sparta Praha 14 4 4 1 5 40:38 21 7. Hradec Králové 13 6 1 1 5 31:31 21 8. Třinec 12 5 1 3 3 32:30 20 9. Karlovy Vary 13 5 2 1 5 37:43 20 10. Liberec 13 2 4 5 2 39:37 19 11. Plzeň 14 4 1 3 6 37:39 17 12. České Budějovice 14 3 2 3 6 33:43 16 13. Kladno 14 3 1 2 8 24:43 13 14. Litvínov 14 2 0 3 9 32:48 9