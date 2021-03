Sparta přehrála Kometu a má Prezidentský pohár

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 51. kole extraligy Kometu Brno 5:0 a s předstihem získali Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Před závěrečným nedělním kolem dlouhodobé fáze soutěže mají Pražané náskok pěti bodů na druhý Třinec, který dnes prohrál v Mladé Boleslavi (3:4).

Sparta o výhře nad Kometou rozhodla v první polovině utkání, v níž vstřelila všech pět branek. Čtyři kanadské body za gól a tři asistence si připsal útočník Lukáš Rousek. Premiérové čisté konto v soutěži udržel Alexander Salák.

V sestavě Sparty se poprvé od poloviny listopadu a po operaci kolena objevil obránce Pavelka, který začal jako sedmý bek.

Jako první se mezi střelce zapsal jeho spoluhráč Rousek, když v páté minutě pohotovou dorážkou zakončil rychlý protiútok kapitána Řepíka. Hosté poté přežili oslabení během Rákosova vyloučení, při Hollandově trestu ale zvýšil na 2:0 Říčka.

Vzápětí byl vyloučen Dvořák a své kvality v početní výhodě mohla předvést i Kometa. Velkou šanci Schneidera zlikvidoval betonem Salák, jenž dostal přednost před Machovským.

Na začátku druhé části mohl snížit Mueller, brankáře domácích ale nepřekonal a Sparta vzápětí zápas rozhodla. Nejprve překvapil Vejmelku střelou od modré čáry Němeček a ve 24. minutě se trefil od mantinelu další obránce Košťálek.

Místo Vejmelky šel do branky Klimeš a hned si připsal několik zákroků. V polovině utkání ale kapituloval i on, když jej v pádu překonal bekhendem Horák. Ve druhé části utkání se již ani jeden z týmů neprosadil, přestože hráči Sparty i Komety měli zejména v početních výhodách několik šancí. Hosté se tak nedočkali ani jediného gólu v Salákově síti.

Hlasy trenérů po zápase:

Josef Jandač (Sparta): "Odehráli jsme velice dobré utkání. V první třetině jsme Brno prakticky do ničeho nepustili a jak jsme na začátku druhé třetiny dali rychle na 3:0 a poté na 4:0, tak se zápas už jen dohrával. Kontrolovali jsme hru a Brno se, myslím, malinko šetřilo už na první kolo play off. Samozřejmě, že máme radost z Prezidentského poháru. Byli jsme první po základní části, což dokládá dlouhodobou výkonnost. Moc dobře ale víme, co nás (teď) čeká nebo co všichni hrozně chceme."

Jan Zachrla (Brno): "Zápas jsme nezvládli, od začátku jsme byli horším týmem. Naše hra byla čitelná a nezvládli jsme to ani emočně. Určitě nejsme spokojeni a v příštích zápasech musíme podat lepší výkon. V neděli v posledním zápase to nebude jen o boji o osmičku, ale i o tom, abychom se připravili na play off a další část sezony. Ve finále je jedno, jestli jdeme z osmé, deváté nebo desáté příčky."