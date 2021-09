Sparta porazila TPS Turku 3:2 a vyhrála v Lize mistrů potřetí za sebou

Praha - Hokejisté pražské Sparty zdolali v Lize mistrů doma TPS Turku 3:2, vyhráli potřetí za sebou a mají na kontě ve skupině A po čtyřech zápasech sedm bodů. O postup bude dále bojovat v říjnu ve dvou duelech s německým Bremerhavenem. Pražané sice ztratili dvoubrankový náskok, ale ve 45. minutě rozhodl druhým gólman v utkání devatenáctiletý útočník Jakub Konečný.

Sparta, která po úvodní porážce ve Växjö (1:2) vyhrála na ledě Turku (3:2 po samostatných nájezdech) a uspěla i v pátek doma v odvetě se švédským šampionem (2:1 v prodloužení), se ujala vedení ve 12. minutě. Do úniku se dostal Jakub Konečný a vyzrál na gólmana Eetua Anttilu.

V čase 25:34 našel Ladislav Zikmund zpoza branky Jana Buchteleho, který bekhendovým zakončením zvýšil. Sparťanský gólman Jakub Neužil poprvé inkasoval ve 37. minutě, kdy přesilovou hru při vyloučení Ondřeje Mikliše využil Mitch Hults.

V čase 43:20 hráči TPS udeřili opět v početní výhodě, při pobytu Davida Němečka na trestné lavici vyrovnal z pozice mezi kruhy Markus Nurmi. Za 63 sekund ale vrátil Spartě vedení Konečný, kterému přihrál ideálně před odkrytou branku David Vitouch. V závěru Sparta před 3189 diváky v Tipsport Aréně uhájila těsný náskok i při vyloučení Michala Řepíka a power play hostů.

"První polovinu zápasu jsme byli lepší, měli jsme více ze hry. Paradoxně nás trochu rozhodila z tempa naše čtyřminutová přesilovka. Soupeř se dostal do hry a srovnal ji. Říkali jsme si, že se musíme vrátit k našemu systému, ale chvílemi nás opravdu zatlačili. Jezdili nám do brejku a ve třetí třetině srovnali skóre. Naštěstí naše čtvrtá lajna nás poslala zpět do vedení. Ve třetí třetině jsme sice tahali za kratší konec, ale zaplať pánbůh za výhru," řekl klubovému webu sparťanský obránce Tomáš Pavelka.

"Všichni kluci odvedli parádní výkon. Skvěle jsme bruslili v obraně, v útoku jsme rovněž hráli dobře. Kuba Konečný vstřelil hezké dva góly, když v podstatě rozhodl celý zápas. Výborný zápas prožil i Kuba Neužil, který chytil asi pět gólů. Výhra je i jeho obrovská zásluha," uvedl Pavelka.

"Je skvělé, že jsme vyhráli za tři body. Máme postup ve svých rukou, což je super i po psychické stránce," prohlásil Pavelka a byl rád za atmosféru v holešovické hale. "Zápasy před vlastním publikem jsou vždycky skvělé, obzvlášť před našimi sparťanskými fanoušky. Atmosféra v průběhu zápasu byla znovu parádní. Myslím si, že týmy byly i trochu pod tlakem. Fanoušci nám v cestě za výhrami rozhodně pomohli," dodal.

HC Sparta Praha - TPS Turku 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Konečný (T. Pavelka), 26. Buchtele (Zikmund, M. Forman), 45. Konečný (D. Vitouch, Prymula) - 37. Hults (Suomi), 44. Nurmi (Slafkovský, Pärssinen). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 3189.

Sestava Sparty: Neužil - Jurčina, Moravčík, Mikliš, Němeček, Tomáš Dvořák, T. Pavelka - Řepík, R. Horák, Sobotka - Chlapík, D. Kaše, Z. Doležal - M. Forman, Zikmund, Buchtele - Konečný, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček. Trenér: Jandač.

Tabulka:

1. Bremerhaven 4 3 0 0 1 7:7 9 2. Växjö 4 2 0 1 1 9:5 7 2. Sparta 4 1 2 0 1 9:7 7 4. TPS Turku 4 0 0 1 3 5:11 1