Sparta porazila Teplice 4:1 a na druhou Plzeň už ztrácí jen bod

Praha - Fotbalisté Sparty ve 22. kole první ligy doma bez problémů porazili Teplice 4:1. Pražané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se mezi 22. a 30. minutou prosadili útočníci Jan Kuchta a Tomáš Čvančara. Ještě do pauzy dostal červenou kartu hostující Abdallah Gning a Letenští v přesilovce přidali další dva góly. Trefili se Asger Sörensen a podruhé Kuchta. Severočeši v úvodu nastavení i v oslabení snížili po chybě domácích, kterou potrestal střídající Babacar Sy.

Sparta v lize popáté za sebou zvítězila a z třetího místa v tabulce se přiblížila druhé Plzni na jediný bod. Na Slavii Letenští ztrácejí o bod více, ale pražský rival má k dobru nedělní utkání v Českých Budějovicích. Teplice z šesti jarních kol popáté prohrály a už jen dva body je dělí od poslední příčky. Trenérovi Severočechů Jiřímu Jarošíkovi nevyšel zápas proti klubu, za který hrával, a jeho pozice může být v ohrožení.

Dánský kouč Sparty Priske po středečním postupu v domácím poháru přes Liberec až po penaltovém rozstřelu nechal v úvodu jen na lavičce kapitána Ladislava Krejčího mladšího a Kairinena, místo něhož dostal v záloze poprvé v lize od začátku šanci Laci. Tepličtí udělali ještě více změn v sestavě, poprvé od 12. kola chytal Mucha.

Severočeši v prvním poločase úvodního dějství favoritovi odolávali a dokonce mohli otevřít skóre, Gning ale v 18. minutě po úniku zamířil mimo. To už byl na trávníku i mladík Vachoušek, který brzy vystřídal v teplické sestavě zraněného Dramého.

Domácí postupně zvyšovali tlak a ve 22. minutě otevřeli skóre. Po autu se po soupeřově promáchnutí protáhl z pravé strany Sadílek a Kuchta z malého vápna doklepl míč do prázdné branky.

Sörensen pak hlavičkoval mimo a na konci 30. minuty už sparťané zvýšili. Po rohovém kopu prodloužil na přední tyči centr Panák a Čvančara zblízka bez problémů dostal míč do sítě. Domácí útočník se trefil podesáté v ligové sezoně a počtvrté z posledních tří kol.

Hostům v 35. minutě situaci ještě více zkomplikoval Gning, který nejprve od rozhodčího Berky inkasoval žlutou kartu za faul a následně po vehementních protestech po druhém napomínání musel ze hřiště. Sparta v přesilovce mohla brzy přidat třetí trefu, Haraslín však přestřelil a chvíli před pauzou nakonec domácí po zásahu videorozhodčího nekopali penaltu, neboť k faulu na Kuchtu došlo ještě před vápnem.

Po změně stran se dál hrálo jen na jednu branku. V 55. minutě Haraslína vychytal Mucha, ale za tři minuty už domácí slavili. Po rohu hlavičkoval střídající Urbanec do břevna vlastní branky a pohotový Sörensen doklepl hlavou míč do sítě. Dánský stoper se trefil počtvrté v ligové sezoně.

Teplický Mucha pak několikrát zachránil hosty od dalšího inkasovaného gólu, v 71. minutě už ale znovu kapituloval. Kuchta převzal od Mabila přihrávku tak, že se zbavil soupeře a následně vypálil nechytatelně pod břevno. Podruhé v ligovém ročníku dal dvě branky v jednom utkání a ve střelecké tabulce tohoto ročníku nejvyšší soutěži si polepšil na osm gólů.

Kuchta měl poté šanci na svůj druhý ligový hattrick v kariéře, ale možnost nevyužil. Místo toho se nečekaně v oslabení prosadili Severočeši, když Žák vystihl Vitíkovu hrubou chybu a střídající Sy v úvodní nastavené minutě zaznamenal první gól v české nejvyšší soutěži. Letenské to ale moc mrzet nemuselo, Teplice porazili pošesté z posledních sedmi ligových duelů a částečně napravili podzimní remízu 2:2 ze Stínadel. Doma v nejvyšší soutěži zdolali Severočechy počtvrté za sebou a nastříleli při tom 18 branek.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Odehráli jsme těžký pohárový zápas v Liberci. Jako trenér se vždy zabýváte tím, jakou fyzickou kapacitu budou mít hráči jen tři dny po tom utkání. Bylo také důležité, jakým způsobem budeme nastaveni psychicky. Věděli jsme, že nastoupíme proti týmu, který se teď trápí, je na spodku tabulky. Udělal také hodně změn. Jako trenér se pak soustředíte na to, aby byl tým opravdu připravený od první minuty. Hráči odvedli dobrou práci. Dosáhli jsme na hezkou výhru, která je pro nás důležitá. Jsem velmi smutný pouze z inkasovaného gólu na konci. Honza Kuchta opravdu tvrdě pracuje, poslední dobou zhubl několik kilo. Od Vánoc trénuje na maximum. Nejsou to jen góly, čím je prospěšný pro tým. V tuhle chvíli si moc nemám na co stěžovat, ale je důležité, abychom zůstali pokorní."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Hráči, kteří hráli minule v Jablonci, předvedli velmi slabý výkon. Proto dostali šanci jiní. Hned v úvodu jsme museli sáhnout do sestavy kvůli zranění. Pak jsme dostali klasicky gól do prázdné branky a navíc dnes přišla ještě červená karta. To byla třešnička na dortu, který si teď hezky jíme. Červená karta byla asi nejdůležitější moment zápasu, byť už jsme prohrávali 0:2. Gning sám dobře ví, že tým oslabil a udělal velkou chybu. Hrát na Spartě v deseti je strašně těžké. Po vyloučení se to jen dohrávalo, pro Spartu to byl tréninkový zápas."

Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 22. a 71. Kuchta, 30. Čvančara, 58. Sörensen - 90.+1 Sy. Rozhodčí: Berka - Vlček, Leška - Petřík (video). ŽK: Gning, Chaloupek. ČK: 35. Gning (všichni Teplice). Diváci: 12.122.

Sestavy:

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (60. Jankto), Sadílek, Laci (60. Kairinen), Zelený (74. Wiesner) - Čvančara (60. Karabec), Haraslín (69. Mabil) - Kuchta. Trenér: Priske.

Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Mičevič - Pleštil (46. Hyčka), Jukl (64. Kučera), Dramé (8. Vachoušek, 85. Sy), Radosta (46. Urbanec) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.