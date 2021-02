Sparta porazila Hradec Králové i počtvrté v sezoně

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové podlehli v utkání 47. kola extraligy Spartě 1:4. Pražané rozhodli třemi góly v posledních devíti minutách a udrželi se o bod za prvním Třincem. Tým Mountfieldu tak neuhrál v sezoně se Spartou ani bod, ve všech čtyřech duelech vstřelil vždy maximálně jeden gól. Dva góly vítězů dal kapitán Michal Řepík. Za domácí vyrovnával ve 44. minutě Radek Smoleňák.

Start do zápasu potvrdil sebevědomí Pražanů v duelech s Východočechy. Hned ve druhé minutě se dostala Sparta k přesilovce. Ukázala svou sílu a útočník Řepík proměnil početní výhodu po devíti sekundách. Brankář Lukeš neměl na jeho ránu bez přípravy nárok. Branka předznamenala průběh první třetiny. Hosté byli lepší, nebezpečnější. V páté minutě mohl zvýšit Horák. Byla před ním prázdná branka, ale v poslední chvíli mu zabránil ve skórování obránce Čáp.

Královéhradečtí měli prakticky jen jednu šanci. Kapitán Smoleňák objel branku, puk se poté odrazil přímo před jeho spoluhráče Lva, jenže jeho pokus chytil Salák, jenž tentokrát naskočil místo Machovského.

Ve druhé třetině se Východočeši zvedli a začali se hnát za vyrovnáním. Úplně vyložené šance si však nevytvořili. Dvakrát pálil útočník Růžička, ale bez efektu. Stejně dopadl Lvův pokus z dobré pozice. Ránu vyrazil ramenem Salák a potvrdil, že po návratu ze zahraničí chytá velmi dobře.

Sparta se zvedla až v přesilovce. V ní se dostala do tlaku, domácí držela minutu a půl v pásmu. Jenže Lukeš, který nastoupil podruhé po sobě, byl výborný. Velkou šanci měl Tomášek po Sobotkově nahrávce, hradecký gólman však zasáhl v poslední chvíli lapačkou. Duel byl bojovný, na hraně, což potvrdila také nerozhodná bitka mezi Perretem a Formanem.

Třetí část se vyvíjela lépe pro Hradec. Domácí se dostali do tlaku, dobře forčekovali. Aktivita a také tahy kouče Růžičky, jenž změnil složení útoků, se jim vyplatily ve 44. minutě. Mountfield držel hosty v obranném pásmu, z čehož vyplynula akce celého útoku. Jergl zachytil puk, poté Lev poslal křížnou nahrávku a kapitán Smoleňák, nejlepší střelec mužstva, zakončením bez přípravy vyrovnal.

Branka ještě více zvýšila tempo domácích, ale hosté odolávali. Tým Mountfieldu měl dvě stoprocentní možnosti. Růžička nahrál zpoza brány Zacharovi, ale Salák zasáhl. Poté Perret už gólmana překonal, ale bek Dvořák vyrazil puk letící do branky rukou.

Hosté se probrali v přesilovce. V 52. minutě měl nejprve v početí výhodě dvě gólovky Tomášek, ale Lukeš měl navrch. Chvíli nato však už nestačil na Horákovu dorážku Košťálkovy střely. Sparta navíc domácí dorazila. A opět to bylo v nerovnovážném stavu. V 55. minutě udeřila v oslabení. Matador Pech předvedl skvělou akci a bek Polášek poslal puk do prázdné branky. O vítězi bylo jasno, sparťanský úspěch už jen potvrdil čtvrtým zásahem Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Samozřejmě to bylo těžké, stála proti nám Sparta. Zápas bych rozdělil na dvě fáze. Hra pět na pět byla docela slušná, hlavně ve třetí třetině, kdy jsme vyrovnali a měli pak i spoustu šancí. Jenže potom je druhá fáze: přesilovky, oslabení, speciální týmy. Bohužel jsme to nehráli dobře. Dostali jsme dva góly v přesilovce soupeře, jeden v jeho oslabení. Speciální týmy máme bohužel slabší než Sparta."

Josef Jandač (Sparta): "Myslím, že to bylo oboustranně velice dobré utkání. I s ohledem na fakt, že bylo čtvrté obden. Obě mužstva hrála velmi dobrý bruslivý hokej. První třetina byla z naší strany výborná, ve druhé jsme byli do poloviny bez pohybu a dali jsme soupeři nějaké šance. Ve třetí třetině jsme si pomohli přesilovkou a pak už jsme to nějak dohráli. Byl to opravdu výborný zápas, podali jsme úplně jiný výkon než v posledním domácím utkání. Opřeli jsme se také o výborného gólmana Saláka."