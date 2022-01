Sparta porazila Hradec Králové 4:1 a sesadila ho z čela extraligy

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 41. kole extraligy Hradec Králové 4:1 a sesadili hosty z čela tabulky. I díky dvěma gólům a asistenci Miroslava Formana porazili Pražané soupeře potřetí v sezoně, ve všech čtyřech vzájemných zápasech bodovali. Sparta vyhrála čtvrté z posledních pěti utkání.

"Když budeme takhle vyhrávat, tak budu nadšený. Myslím si, že jsme předvedli výborný týmový výkon a to je nejdůležitější. Zaslouženě jsme vyhráli," řekl Forman po zápase novinářům. "Hradec je možná nejlepší tým extralize, takže rozhodně nemůžeme čekat, že je budeme válcovat celý zápas. Pasáž, kdy byli lepší, byla možná pět minut. Jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou," pochvaloval si.

Pražané do utkání nastoupili výrazně oslabeni, oproti předešlému souboji s Českými Budějovicemi jim v sestavě chybělo sedm hráčů a na střídačce se museli obejít i bez trenérů Jandače a Hořavy. Mužstvo tak vedl sportovní ředitel Ton a asistent Hamara. "Absence (hlavních) trenérů byla znát, ale my jsme byli pospolu až do dnešního dopoledne, kdy přišla viróza. Pracovali jsme pohromadě a my jsme to jen dovedli do úspěšného konce," řekl Tomáš Hamara.

Poprvé od zranění na konci září ale hrál obránce Němeček. "Kluci mi návrat usnadnili. Pomáhali mi na ledě i mimo něj, za což jim děkuji. Bylo to sladké a příjemné hrát po dlouhé době," řekl David Němeček, kterého ze hry vyřadila operace zápěstí. "Tím, že nám chyběli hráči, se můj návrat trošku uspíšil. Možná mi to i pomohlo, že jsme byl hozený do vody a musel jsem plavat. Zpětně to hodnotím jako dobrý krok," dodal bek, který na ledě strávil přes 17 minut.

Úvod utkání moc atraktivního hokeje nepředvedl, Sparta byla mírně aktivnější, výraznější šance si ale nevytvářela. Bezbrankový stav se změnil v 10. minutě, kdy se domácí prosadili v oslabení. Za zády brankáře Kiviaha skončila nevydařená a nešťastně tečovaná střela ruského obránce Pogorišného, který je ve Spartě na zkoušku.

Mountfield poté nevyužil ani druhou početní výhodu a 57 sekund před koncem první třetiny podruhé inkasoval, když aktivně hrající Buchtele připravil gól pro Formana. Ve 25. minutě poté vedení domácích navýšil v přesilovce nejproduktivnější hráč soutěže Chlapík, který si najel před finského gólmana a opakovanou střelou jej překonal.

Snížit poté mohl Smoleňák, z brejku ale Machovského nepřekonal. Ve 31. minutě se to ale již Východočechům podařilo, když se po dorážce vlastní střely prosadil Pilař. Hosté se snažili tlačit do útoku, Sparta se soustředila na pozornou obranu a čekala na šance. Ve 44. minutě byl blízko snížení Smoleňák, Machovský ale i podruhé hradeckého kapitána vychytal. "Někdy je hráč v laufu, že mu tak padá všechno a někdy mu to odskočí. Dnes jsme tomu nešli naproti, takže jsme si ani nějaké odrazy nezasloužili," řekl Radek Smoleňák.

Místo snížení tak mohl domácí přiblížit k výhře Forman, který ve 49. minutě prostřelil Kiviaha a vrátil Spartě třígólový náskok a prakticky tak duel rozhodl. Hosté si tak připsali druhou porážku z posledních osmi zápasů a zároveň nenavázali na předešlé čtyři výhry z kluzišť soupeřů. "Dnes jsme nebyli v zápase a nezasloužili jsme si bodovat," uznal Smoleňák.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Pogorišnyj (M. Forman, Buchtele), 20. M. Forman (Buchtele), 25. Chlapík (E. Thorell, T. Pavelka), 49. M. Forman (Chlapík) - 31. Pilař (Lalancette, Kelly Klíma). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Machovský - Mikliš, Polášek, Pogorišnyj, T. Pavelka, M. Jandus, Němeček - M. Forman, Chlapík, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - Přibyl, D. Kaše, Prymula - Dvořáček, D. Vitouch, Konečný. Trenéři: Ton a Hamara.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, Pinkas. Šalda, McCormack, Gaspar - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Miškář - Pajer, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.