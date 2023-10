Sparta porazila doma České Budějovice 4:0 a opět vede první ligu

Praha - Fotbalisté pražské Sparty ve 12. kole první ligy rozdrtili doma České Budějovice 4:0 a vrátili se do čela tabulky o dva body před městského rivala Slavii. Obhájce titulu si rozprostřel branky rovnoměrně do obou poločasů, v úvodním dějství se trefili Kaan Kairinen s Jakubem Peškem a po změně stran Asger Sörensen a střídající Michal Ševčík. Letenští v sezoně nejvyšší soutěže spolu se Slavií jako jediní stále neprohráli a z toho podesáté zvítězili. Dynamo ztratilo body počtvrté z posledních pěti kol a kleslo na 14. příčku.

Sparťané s Jihočechy bodovali v šestém ligovém zápase po sobě, navíc bez inkasované branky a v této sezoně nejvyšší soutěže vyhráli i šesté domácí utkání. Letenští se ideálně naladili na čtvrteční domácí duel skupiny Evropské ligy s Glasgow Rangers.

Dánský trenér Sparty Brian Priske, který v pátek prodloužil s klubem smlouvu do roku 2026, se musel obejít bez zraněných kapitána a stopera Krejčího a nejlepšího střelce ligového ročníku Haraslína. Ofenzivní trio vedle hrotového útočníka Kuchty doplnili Karabec s Peškem.

"U obou zraněných hráčů je těžké určit dobu jejich návratu. Oba si vedou dobře a dělají pokroky. Krejčí dostal koňara v reprezentačním utkání s Faerskými ostrovy. Pořád s tím bojuje a nechtěli jsme riskovat. Uvidíme, jak na tom budou v následujících dnech," uvedl Priske na tiskové konferenci.

V sedmé minutě si hostující brankář Šípoš poradil s Karabcovou přízemní ranou zpoza šestnáctky. Na opačné straně Jakub Hora obloučkem našel Alliho a nigerijský hráč ve velké šanci prudkou ranou z hranice vápna zakončil vedle.

V 17. minutě se domácí radovali z prvního gólu, po Karabcově přihrávce se prosadil technickou ranou z hranice vápna na vzdálenější tyč záložník Kairinen. Finský reprezentant se zapsal mezi střelce podruhé v ročníku nejvyšší soutěže.

Ve 33. minutě Kuchta po rychlém přenesení hry nahrál Peškovi, jenže ten ve výhodné pozici ve vápně přestřelil. O chvíli později našel Ryneš prudkou přihrávkou před brankou Kuchtu, český reprezentant však z malého vápna zamířil nad.

Ve 45. minutě Kuchta přihrál za hostující obranu Peškovi, který si obehrál vyběhnutého Šípoše a pohodlně zakončil do prázdné branky. Sparťanský záložník premiérovým gólem v ligové sezoně stylově oslavil 150. start v nejvyšší soutěži. I vinou dlouhého zranění zaznamenal v lize první branku od loňského února.

"Jsem rád, že druhou příležitost, která byla zase od Kuchtiče, jsem si pohlídal ofsajdově. Jenom jsem měl myšlenku, že tam budu dřív a balon si posunu. Nezamýšlel jsem nic jiného, jsem rád, že jsem to tam mohl takhle dovézt," podotkl Pešek.

Letenští začali druhé dějství stejně, jako zakončili to první. Na Kairinenův centr z nepřímého kopu si naběhl Sörensen a po necelé minutě druhého poločasu zvýšil na 3:0. Dánský stoper se v ligovém ročníku dočkal první branky.

"Druhý a třetí gól jednoznačně rozhodly. Pokud těsně před poločasem a na začátku druhého dostanete takhle dva hloupé góly a hlavně na Spartě, nemůžete mít pomyšlení na lepší výsledek," prohlásil asistent trenéra Dynama Tomáš Zápotočný, který vede mužstvo spolu s Markem Niklem.

Zahrozili i hosté. Alli odcentroval na přední tyč a Šigut hlavičkoval nad. V 64. minutě střídající Laci nacentroval do vápna, jenže Sörensen se druhého gólu v utkání nedočkal, neboť Šípoš jeho hlavičku zastavil.

V 76. minutě domácí uzavřeli skóre. Střídající Birmančevič poslal míč před Šípoše, Kuchta ho podběhl a Ševčík zakončil do odkryté branky. Letní posila ze sestoupivšího Brna skórovala za Spartu v nejvyšší soutěži premiérově. Pražané dali v ligovém ročníku už 34 gólů a mají nejlepší útok.

Letenští doma v lize prohráli jediný z posledních 23 zápasů. Českobudějovičtí naopak venku v nejvyšší soutěži už 16 utkání po sobě nezvítězili a v této sezoně tam získali jediný z dosavadních 10 bodů.

"Venkovní série bez vítězství je dlouhá, ale teď přijdou důležité domácí zápasy s Pardubicemi a Teplicemi, mezitím jedeme do Liberce. Jsou to tři klíčové zápasy, které bychom měli zvládnout. Zápas na Spartě nás nedostane dolů, věděli jsme, že tu bude vyprodaný stadion a obrovská kvalita. Věřím, že čím více takových zápasů budeme hrát, tím to bude lepší a lepší," řekl Zápotočný, který za Spartu hrával.

Hlasy trenérů po utkání:

Brian Priske (Sparta): "Určitě jsem mohl snít o špičkovém výkonu a téměř dokonalém utkání. Ale věděl jsem, že existuje možnost, že ne všechno si sedne a půjde podle plánu, když jsme 12 dní nebyli pohromadě a pouze dvakrát jsme trénovali. Prvních 20 minut jsme viděli, že se nám nepovedly jednoduché přihrávky, dopustili jsme se technických chyb. Potom jsme se ale zvedli a zaslouženě vyhráli. Dali jsme pěkné góly a udrželi čisté konto."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Sparta nás přejela rozdílem několika tříd a zaslouženě vyhrála. Kdybychom chtěli pomýšlet na nějaký úspěch, museli bychom se vyvarovat laciných ztrát a hrubých chyb. V takových zápasech jednoznačně rozhodují detaily a kvalita. Sparta předvedla obrovskou kvalitu a ztrestala nás. Výsledek hovoří za vše a mohl být ještě krutější. Jsem rád, že jsme nedostali více branek. Musím hráče pochválit, že plnili to, co jsme si řekli. Ale chybičky, které tam byly, Sparta potrestala. V mých očích je to teď jednoznačně nejlepší tým jak herní formou, tak kvalitou."

Sparta Praha - Dynamo České Budějovice 4:0 (2:0)

Branky: 17. Kairinen, 45. Pešek, 46. Sörensen, 76. Ševčík. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Leška - Kocourek (video). ŽK: Kairinen, Panák (oba Sparta). Diváci: 16.537.

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík (71. Gomez), Panák, Sörensen - Wiesner, Sadílek, Kairinen (60. Laci), Ryneš - Karabec (60. Ševčík), Pešek (71. Birmančevič) - Kuchta (77. Sejk). Trenér: Priske.

Č. Budějovice: Šípoš - Havel, Matouš Nikl, Králik - Osmančík (59. Skalák), Čermák (75. Hubínek), J. Hora, Hellebrand (75. Suchan), Trummer - Šigut (59. Adediran), Alli (90. Sladký). Trenér: Marek Nikl.