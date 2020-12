Sparta poprvé v sezoně porazila Plzeň, vyhrála na jejím ledě 6:2

Plzeň - Hokejisté Sparty Praha zvítězili v duelu 27. kola na ledě Plzně 6:2 a ve čtvrtém vystoupení po sobě neztratili ani bod. Na úvodní rychlou branku Pražanů sice domácí dokázali odpovědět, ale ještě do první přestávky šla Sparta znovu do vedení a přes plzeňský odpor ho i díky šesti různým střelcům už nepustila. Gól a asistenci v barvách Sparty zaznamenali Michal Řepík a Lukáš Rousek, dvě přihrávky si zapsali Adam Polášek s Davidem Tomáškem. Plzeňští naopak prohráli podruhé v řadě doma.

Dobře bruslícím hostům vyšel vstup do utkání a již ve čtvrté minutě doklepnul do sítě zblokovanou střelu Sobotky z otočky Horák. Další pokusy sparťanů postrádaly přesnost a v deváté minutě udeřilo na druhé straně, když po Vráblíkově nahození vyrovnal šikovnou tečí na 1:1 Kodýtek.

Rychle odpovědět mohl Dvořáček, nikým nekrytý však nedokázal zblízka přehodit pravý beton gólmana Frodla. Ve 13. minutě se už hosté radovali, když vyloučení Roba potrestal přesnou ranou z pravého kruhu Říčka. Poté se směrem dopředu začali tlačit domácí, největší šanci Eberleho ale zlikvidoval gólman Machovský a přesilovka se Indiánům nepovedla.

Po pauze hosté spoléhali na dobrou defenzivu a opticky aktivnější domácí si nevypracovali žádnou gólovou příležitost. Naopak po polovině utkání poslal Polášek dlouho přihrávku na rozjetého Rouska a ten tváří v tvář prostřelil Frodla. Vzápětí Machovský chytil bombu Suchého, ale ve 34. minutě při vyloučení Piskáčka snížil na 2:3 ranou z voleje od modré čáry Čerešňák. Hra se následně otevřela. Sobotka po rychlém brejku z mezikruží nemířil přesně a před koncem druhé třetiny zblízka neuspěl Suchý.

Klid Pražanům zajistila ve 42. minutě akce Tomáška, po jehož přihrávce se trefil na 4:2 z pravého kruhu Buchtele. Indiány srážela nedisciplinovanost. Hosté sice nejprve nevyužili minutovou dvojnásobnou početní výhodu, v 53. minutě už ale trest Čerešňáka potrestal po krásné kombinaci mezi Poláškem a Sobotkou z prostoru mezi kruhy kapitán Řepík. Rozjetí hosté nakonec zvítězili vysoko 6:2, když se v 58. minutě prosadil po individuálním průniku ještě Pech.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Musím sportovně uznat, že Sparta byla dnes lepší a vyhrála zaslouženě. Za stavu 2:3 jsme tam měli dobré pasáže a trochu jsme se nadechovali. Bohužel přišlo špatné rozhodnutí ve středním pásmu, bylo to systémově špatně. Sparta z toho dala gól na 4:2, což nás hodně zlomilo. Myslím si, že kondice nerozhodla. Rozhodly naše chyby. Když hráče takhle kvalitního týmu pustíte do vedení, tak je to nakopne, je jich na ledě plno a umí s tím potom dobře naložit. Pro nás to bylo už těžké i kvůli našim absencím. Musíme si přiznat, že Sparta má širší kádr."

Josef Jandač (Sparta): "Dneska jsme tu odehráli výborné utkání od první do poslední minuty. Dobře jsme se na Plzeň připravili. Trošku jsme soupeři vrátili porážku u nás doma a ukončili neúspěšnou dlouhou sérii s Plzní. Dnes nám zahrály všechny lajny výborně a myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Víme, jaké máme možnosti, tak dokážeme posoudit ten náš optimální výkon. Hráli jsme celý zápas v nasazení, drželi jsme puk a dělali správná rozhodnutí. Teď nám to lepí."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Kodýtek (Vráblík, P. Straka), 34. Čerešňák (Kracík, Gulaš) - 4. R. Horák (Sobotka, Řepík), 13. Říčka (Rousek, Košťálek), 32. Rousek (Polášek, Tomášek), 42. Buchtele (Tomášek), 53. Řepík (Sobotka, Polášek), 58. Pech (Zikmund). Rozhodčí: Šír, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

Plzeň: Frodl - L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, V. Lang - Gulaš, Kracík, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Rob, Pour - Šuhaj, Stach, Malát. Trenér: Čihák.

Sparta Praha: Machovský - M. Jandus, Němeček, Košťálek, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák, Piskáček - Řepík, R. Horák, Sobotka - Rousek, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.