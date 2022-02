Sparta podlehla Partizanu i v Bělehradě a v EKL skončila

Bělehrad - Fotbalisté Sparty po úvodní domácí prohře 0:1 podlehli Partizanu Bělehradu i v odvetě 2. kola Evropské konferenční ligy na jeho hřišti a po porážce 1:2 v soutěži skončili. V 7. a 24. minutě skóroval kapverdský reprezentant Ricardo Gomes, jenž pak v 65. minutě domácí tým po druhé žluté kartě oslabil. V 85. minutě už pouze snížil Adam Hložek.

Sparta neuspěla v pohárových dvojzápasech se srbskými soupeři ani na čtvrtý pokus. Na Partizan nestačila v březnu 1966 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) a v letech 2017 a 2018 v předkolech Evropské ligy na Crvenou zvezdu Bělehrad a Spartak Subotica. Pražané v Srbsku prohráli všechna čtyři pohárová utkání s celkovým skóre 1:11.

Partizan má proti českým týmům v pohárových dvojzápasech poloviční úspěšnost, jelikož v sezoně 2002/03 vypadl v Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) se Slavií a v ročníku 2017/18 v Evropské lize s Plzní, kterou tehdy vedl současný trenér Sparty Pavel Vrba. "Černobílí" doma v pohárech ve čtyřech zápasech s českými mužstvy neprohráli.

Po dvou soutěžních duelech vynechaných kvůli zranění nastoupil v základní sestavě Sparty Ladislav Krejčí mladší, a to rovnou s kapitánskou páskou.

Přestože stadion byl kvůli omezením proti šíření koronaviru zaplněn jen z poloviny (téměř 16 tisíc diváků), Partizan od začátku hlasitě podporovali fanoušci, jimž se přezdívá "Hrobaři". Úvodní tři minuty provázel intenzivní ohňostroj zpoza stadionu.

Domácí začali aktivně, v šesté minutě Gomesovu střelu z hranice vápna tečoval sparťanský stoper Vitík těsně vedle branky. O minutu později se už Partizan radoval. Zdjelar obral o míč Sáčka a přihrál Gomesovi, který prostřelil gólmana Holce. Poté si dal málem vlastní gól po "malé domů" Vitík, ale sparťanský brankář na poslední chvíli odvrátil balon na roh.

Ve 24. minutě domácí zvýšili. Krejčí mladší pouštěl míč za čáru, ale rozhodčí Kabakov nařídil roh pro "Černobílé". Jojič našel Gomese, jehož skákavá hlavička zapadla do sítě.

Další branka lídra srbské ligy neplatila kvůli ofsajdu. Ještě v úvodním dějství Menig zakončil rychlý protiútok Partizanu vedle. Naopak hosté v první půli gólmana Popoviče prakticky neohrozili.

Letenští sice po změně stran přidali, ale výraznější šanci si nedokázali dlouho vypracovat. Naopak po hodině hry Holec musel zasáhnout proti Markovičovi. V 65. minutě Gomes upadl ve vápně po souboji s Vitíkem. Podle sudího Kabakova domácí útočník simuloval, za což mu udělil druhou žlutou kartu v zápase. Partizan mohl skórovat i v deseti, Menig ale únik přes celé hřiště vyřešil střelou nad.

Na druhé straně Hancko centroval před branku, ale na jeho pas nedosáhl ani jeden ze dvou spoluhráčů. Pět minut před koncem základní hrací doby snížil po rohovém kopu Hložek. Pražané v tu chvíli potřebovali vstřelit dvě branky, aby si vynutili prodloužení, další příležitost si ale nevypracovali.

Sparta nevyhrála čtvrtý z pěti jarních soutěžních zápasů a venku v evropských pohárech nezvítězila posedmé za sebou, z toho pošesté prohrála.

Celek ze srbské metropole se osmifinálového soupeře dozví při pátečním losu.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Samozřejmě že určitě první poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Vstoupili jsme do utkání tím, že jsme si góly dali svým způsobem sami. Ať už je to z našeho autu, který jsme rozehráli tak, jak jsme ho rozehráli, a soupeř nám z toho dal gól. Pak roh, který podle mého názoru vůbec neměl být. Mohlo se to vyřešit úplně jiným způsobem. Dostaneme druhý gól a zápas je strašně ovlivněný. Samozřejmě, že je to chyba. Je škoda, že jsme kontaktní gól nedali dřív. Možná jsme mohli v závěru, kdy jsme si vytvořili nějaké šance, zápas víc zdramatizovat. Výsledek z naší strany byl ovlivněný tím, že jsme v prvním poločase hráli velice komplikovaně a soupeř nás za to svým důrazem a agresivitou potrestal. Tím to dvojutkání rozhodl."

Adam Hložek (útočník a střelec branky Sparty): "Řekli jsme si, že od začátku zápasu je chceme nahánět a že s tím výsledkem z domácího prostředí chceme něco udělat. Hlavní bylo, abychom udrželi nulu, což se nám nepovedlo. Ze začátku jsme dostali dva blbé góly. Pak už se třígólové manko ze součtu dvou zápasů těžko dohánělo."

Partizan Bělehrad - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 7. a 24. Gomes - 85. Hložek. Rozhodčí: Kabakov - Margaritov, Valkov (všichni Bulh.). ŽK: Gomes, Miletič, Uroševič, Popovič, Jevtovič - Ladislav Krejčí II, Čvančara, Wiesner. ČK: 65. Gomes. Diváci: 15.864 (omezený počet). První zápas 1:0, postoupil Partizan.

Sestavy:

Partizan: Popovič - Miletič, Vujačič, Saničanin, Uroševič - Zdjelar, Jojič (78. Terzič) - Markovič (61. Jovič), Natcho (61. Jevtovič), Menig (78. Holender) - Gomes. Trenér: Stanojevič.

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Vitík, Hancko - Pešek (46. Minčev), Sáček (62. Dočkal), Ladislav Krejčí II, Hložek, Haraslín (70. Karabec) - Čvančara (62. Ladislav Krejčí I). Trenér: Vrba.