Sparta podlehla doma Liberci a podruhé v sezoně prohrála

Praha - Hokejisté pražské Sparty podlehli v 9. kole extraligy doma Liberci 1:4 a prohráli druhé z posledních tří utkání. Předtím drželi svěřenci trenéra Pavla Grosse šestizápasovou vítěznou sérii. Bílí Tygři zvítězili potřetí za sebou. Gólem a asistencí k tomu přispěli obránce T.J. Melancon a útočníci Tomáš Filippi a Adam Najman.

Sparta, která končila sérii čtyř utkání v O2 areně po soubojích s Olomoucí (4:0), Kometou Brno (0:2) a Vítkovicemi (3:2), nastoupila bez útočníka Filipa Chlapíka. V prvním útoku jej nahradil Miroslav Forman.

Jako první ohrozil libereckého gólmana Hrenáka střelou z pravého kruhu Kestner, ale z vedení se v čase 3:20 radovali hosté. Rychlovský našel bekhendem na levém kruhu Ivana, který trefil přesně protější horní roh Kovářovy branky.

Bílí Tygři se ubránili při Dvořákově trestu a sami se neprosadili při Němečkově vyloučení. Hostující Pérez však strávil v 17. minutě na trestné lavici už jen 23 sekund. Kempný si vyměnil puk s Řepíkem a tvrdou ranou pod horní tyč nedal libereckému brankáři šanci reagovat.

V úvodu druhé části nepřekonal Kováře z přečíslení Hawryluk. Liberec byl i nadále v prostředním dějství aktivnější i nebezpečnější a dočkal se opětovného vedení v 30. minutě jen tři sekundy po vypršení trestu domácího Ondřeje Najmana.

Jeho mladší bratr Adam našel před brankou nepokrytého Melancona, který se zapsal mezi střelce potřetí v sezoně. Vyrovnat mohl při vyloučení Faška-Rudáše Kestner, ale nezamířil přesně.

Také na startu závěrečného dějství byl Liberec střelecky aktivní. Náskok zvýšili Bílí Tygři v 45. minutě v době, kdy se do chvilkového tlaku dostala Sparta. Z brejku nabídnul Hawryluk puk Adamovi Najmanovi, který z levého kruhu zamířil k protější tyči.

Hosté vzápětí odolali náporu domácích při Pérezově čtyřminutovém vyloučení. Hrenáka potom nepřekonali ani Sobotka či Mozík. V 53. minutě mohl zvýšit náskok Bílých Tygrů Hawryluk, ale jeho blafák do bekhendu vykryl pravým betonem Kovář. Sparta se marně tlačila za snížením a v čase 57:47 po Němečkově zaváhání na útočné modré čáry při power play dovezl puk do prázdné branky Filippi.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Gratuluji Liberci k zaslouženému vítězství. První třetina byla ještě vyrovnaná, ale od druhé byl Liberec bruslivější a čerstvější. Byl dřív na puku a vyhrával víc těžkých soubojů. Podepisovalo se to i na vhazováních, která jsme hodně prohrávali. Vyhraješ souboje a vyhraješ i zápas, tak to dnes bylo. Nebudeme věšet hlavu. Porazil nás dobrý soupeř, který byl dnes rychlejší. Potrénujeme celý týden a jedeme dál."

Filip Pešán (Liberec): "My jsme do utkání vstoupili slušně. Dali jsme z podpory beka (Michala Ivana) z druhé vlny první branku. Ale pak nás opět doběhla naše nedisciplína, která nás bohužel provází celý začátek sezony. Spartě jsme dovolili dvě přesilové hry za sebou, z jedné skórovala a utkání se vyrovnalo. Nedisciplína nás provázela celý dnešní zápas. Mohli jsme pykat daleko víc, ale i ubráněné dlouhé oslabení nám ukázalo, jakou touhou vyhrát utkání dnes hráči měli. I když jsme měli problémy v obranném pásmu s velmi dobrou ofenzivní hrou Sparty, tak jsme i díky výbornému výkonu Dávida Hrenáka vyrovnané utkání dovedli do vítězného konce."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Kempný (Řepík) - 4. M. Ivan (Rychlovský, Filippi), 30. Melancon (A. Najman, Flynn), 45. A. Najman (Hawryluk, Melancon), 58. Filippi. Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 9355.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Krejčík, Irving, Kempný, Moravčík, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - D. Vitouch, O. Najman, Konečný. Trenér: Gross.

Liberec: Hrenák - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, Bulíř, Birner - Flynn, A. Najman, J. Pérez - Kelly Klíma, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.