Sparta podle Hancka navzdory remíze 0:0 ukázala, že je lepší než Viking

Praha - Fotbalisté Sparty navzdory bezbrankové remíze s Vikingem Stavanger v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy podle stopera Dávida Hancka ukázali, že jsou lepší než norský soupeř. Za hlavní problém Pražanů, pro něž to byl první soutěžní zápas v sezoně, považuje efektivitu. Hancka především mrzela vlastní nevyužitá příležitost z prvního poločasu.

Odveta v Norsku se hraje příští čtvrtek. "Kdybychom doma vyhráli bez inkasovaného gólu, bylo by to pro nás komfortnější, jednodušší. Pořád je za námi teprve poločas. Věřím, že jsme ukázali, že jsme kvalitnější hráči a mužstvo a že nám chybí jenom gól," prohlásil čtyřiadvacetiletý Hancko na tiskové konferenci.

Sparta nevytěžila nic navzdory jasné převaze. "Jednoznačně nás zatím trápí efektivita. Nechtěli nás vůbec napadat. Prostory byly velmi zhuštěné. Zatím se nám nepodařilo najít klíč, jak otevřít soupeře, ale za tři sezony, co jsem tady, jsem nezažil soupeře, kterého bychom takto zavřeli a dokázali takhle hrát dozadu a napadat. Bylo v tom vidět jasné zlepšení. To jsou pozitivní změny. Samozřejmě jsme ale v první řadě zklamaní, protože první zápas sezony před domácími fanoušky, kteří nás velmi podporovali, bychom chtěli vyhrát," řekl slovenský reprezentant.

Po půlhodině hry se k němu po rohovém kopu odrazil na malé vápno míč, Hancko však vystřelil vedle. "Bohužel se mi to odrazilo na pravačku a placírkou jsem to trefil trochu špičkou, takže se mi to nepodařilo dát okolo brankáře. Tato situace mě hodně mrzí, protože byli hodně zavření a kdyby se nám podařilo skórovat ze standardní situace, hodně by nám to pomohlo," uvedl Hancko.

Potěšila ho obranná hra Sparty. "Trenér o tom dost často před námi mluvil, že počet inkasovaných gólů v lize v minulé sezoně byl výrazně větší než u Plzně a Slavie. To je naším cílem do této sezony. Vstřelených gólů jsme vždycky měli dostatek na to, abychom byli mistry, ale nikdy jsme neměli počet inkasovaných gólů tak nízký, abychom mohli být úspěšní," konstatoval Hancko, který dnes Spartu vedl jako kapitán namísto zraněného Ladislava Krejčího mladšího.

Odveta na hřišti Vikingu se odehraje na umělé trávě. "Někdo bude na umělku nadávat, ale když budou chtít hrát doma aktivněji, mohlo by to pro nás znamenat otevřenější prostory. Když se na umělce hraje kvalitně po zemi, je velmi rychlá. Byl jsem vychovaný na umělce, vím, o čem mluvím. Může tam přijít dobrý centr a můžeme z něho skórovat," podotkl někdejší hráč Žiliny a Fiorentiny.