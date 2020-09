Sparta po obratu vyhrála v Karviné 5:2 a vede ligovou tabulku

Karviná - Fotbalisté Sparty po velkém obratu zvítězili ve 3. kole první ligy v Karviné 5:2. Domácí v 28. minutě vedli po gólech Michala Papadopulose a vlastní brance Davida Lischky 2:0, ale hosté ještě do pauzy srovnali po trefách Adama Hložka a Bořka Dočkala, který proměnil penaltu. V 53. minutě otočil stav Ladislav Krejčí, za tři minuty přidal svůj druhý gól v utkání Hložek a skóre uzavřel střídající Libor Kozák.

Sparta i ve třetím duelu ligové sezony zvítězila, jako jediná ještě neztratila ani bod a poprvé od 4. kola ročníku 2016/17 se dostala do čela tabulky. Karviná stejně jako v předchozím vzájemném duelu na konci května prohrála o tři góly a poprvé v sezoně nebodovala.

"Průběh utkání ovlivnily ty dva inkasované góly. Jsem rád, že se z toho kluci nepoložili. Sparta je první po delší době, ale raději bych byl, kdyby byla první po závěrečném kole," řekl na tiskové konferenci letenský kouč Václav Kotal.

Spartě kvůli zranění chyběl Štetina, kterého v tříčlenné obraně nahradil Plechatý. Také Karviná vzhledem k soupeři nastoupila v rozestavení se třemi stopery.

Letenští byli v prvním poločase v defenzivě hodně nejistí a Karviná toho využila. Ve 23. minutě Ostrákovu střelu gólman Heča pouze vyrazil před sebe a důrazný Papadopulos doklepl míč do sítě. Bývalý reprezentant si připsal druhou trefu po návratu do české ligy.

Za pět minut bylo s hosty ještě hůře. Agilní Ostrák vysunul Bartošáka a jeho přízemní centr z levé strany si srazil do vlastní sítě vracející se Lischka.

Pražané se však ještě do pauzy zvedli a dokázali manko srovnat. Nejprve v 41. minutě povedenou střelou s pomocí břevna snížil Hložek a připsal si první gól v sezoně. Už v nastavení pak autora hostující branky fauloval ve vápně Twardzik a Dočkal z penalty nezaváhal, byť Bolek vystihl směr střely. Reprezentační kapitán dal třetí gól v ligové sezoně a skóroval i minulý týden při výhře 3:1 v Lize národů na Slovensku.

"Byl jsem přesvědčený, že to faul byl. Snažil jsem se posunout si balon, aby protihráč neměl šanci mi jej vzít a on udělal skluz. Trefil mě," řekl Hložek k penaltě.

"Sehráli jsme podobný zápas jako na jaře. Tam jsme vedli 1:0, dnes dokonce 2:0, ale nakonec jsme prohráli. Sparta má výborné útočníky, kteří dokázali potrestat naše chyby," uvedl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Brzy po přestávce favorit dokonal velký obrat. V 53. minutě si na Lischkův centr naběhl Krejčí a při svém 50. ligovém startu hlavou překonal Bolka, který si na míč sáhl, ale s tečí od břevna přesto inkasoval.

Vzápětí mohl odpovědět Ostrák, jeho střelu však Heča vyrazil. V 56. minutě přidali sparťané pojistku. Hložek si po individuální akci navedl míč na střelu a propálil Bolka. Podruhé v kariéře dal v jednom ligovém duelu dva góly. Letenští i v druhém venkovním zápase sezony dokázali čtyřikrát skórovat, v prvním kole zvítězili 4:1 v Brně.

Hosté pak poměrně s přehledem drželi náskok a na posledních 20 minut poprvé po letním návratu z Itálie a doléčení zranění naskočil Ladislav Krejčí starší. Právě po jeho přihrávce se pak v 82. minutě z první prosadil další střídající hráč Kozák.

"Ve druhé půli nás trochu opustila agresivita v obraně. Od stavu 2:3 bylo skoro po zápase, ale tým ukázal charakter a pořád bojoval. Soupeř ale vyhrál zaslouženě," dodal Jarábek.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Sehráli jsme podobný zápas jako na jaře. Tam jsme vedli 1:0, dnes dokonce 2:0, ale nakonec jsme prohráli. Sparta má výborné útočníky, kteří dokázali potrestat naše chyby. Prostě ukázali kvalitu. U nás byly vidět dobré výkony, ale i slabší v obraně. Tam nás ve druhé půli trochu opustila agresivita. Od stavu 2:3 bylo skoro po zápase, ale tým ukázal charakter a pořád bojoval. Nechtěli jsme hrát se Spartou úplně otevřenou partii, to by byla sebevražda. Ale do stavu 2:0 se nám dařilo ji aktivně napadat a neslo to ovoce. Soupeř ale vyhrál zaslouženě."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Nehráli jsme špatně ani do toho stavu 2:0, třeba Hložek tam měl dvě hlavičky. Takže bylo vidět, že si šance dovedeme připravit. Průběh utkání ovlivnily ty dva góly, které jsme inkasovali. Věřil jsem však, že máme kvalitní mužstvo, abychom dávali góly. Samozřejmě nějaké i dostanete, což byl dnešní případ. Rozhoduje efektivita a soupeř dnes v prvním poločase efektivní byl, my tolik ne. Ale pak jsme se prosadili kvalitou a to je pro mě rozhodující. Sparta je první po delší době, ale raději bych byl, kdyby byla první po závěrečném kole."

MFK Karviná - Sparta Praha 2:5 (2:2)

Branky: 23. Papadopulos, 28. vlastní Lischka - 41. a 56. Hložek, 45.+2 Dočkal z pen., 53. Ladislav Krejčí II, 82. Kozák. Rozhodčí: Proske - Caletka, Dresler - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 2914 (omezený počet).

Sestavy:

Karviná: Bolek - Santos, Šindelář, Twardzik - Ndefe, Smrž (71. Marek Hanousek), Mangabeira (87. Jursa), Qose (62. Mikuš), Bartošák (87. Janečka) - Ostrák, Papadopulos (87. Tavares). Trenér: Jarábek.

Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Lischka - Vindheim (70. Ladislav Krejčí I), Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Matěj Hanousek - Juliš (76. Kozák), Hložek (85. Karlsson). Trenér: Kotal.