Sparta otočila zápas s Třincem, poprvé naplno bodovala a je třetí

Praha - Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 3. kola extraligy Třinec 4:2, poprvé v sezoně naplno bodovali a jsou třetí v tabulce. Pražané o výhře nad úřadujícím mistrem rozhodli třemi góly ve třetí třetině. Oceláři prohráli i třetí duel v této sezoně na ledě soupeře a jsou sedmí.

Sparta byla od začátku střelecky aktivnější, výraznější šance si ale nevypracovala. Hosté trpělivě čekali na příležitost a v 11. minutě se dostali do vedení. Za Sedláčkova záda prošla střela Doudery od modré čáry.

Pražané mohli několikrát vyrovnat, ale na začátku druhé třetiny podruhé inkasovali. Faulovaný Stránský ještě zakončit nedokázal, v následné přesilové hře ale přesně zamířil na brankovišti důrazný Michal Kovařčík.

Domácí dokázali odpovědět za 57 sekund, kdy Blainovu přihrávku od mantinelu usměrnil za Kváču, jenž poprvé v sezoně nahradil jedničku Bartošáka, Říčka. Sparta měla i nadále střeleckou převahu, hosté ale i bez trojice elitních obránců základní sestavy bez větších problémů odolávali. Kváča navíc chytal spolehlivě.

Hned po 24 sekundách třetí části jej ale překonal střelou od modré čáry Kalina a Sparta přece jen vyrovnala. Oba týmy pak mohly skórovat v přesilových hrách, třetí gól ale nepřidaly. Stav se změnil až v 57. minutě, kdy Kváča pouze vyrazil Blainovo nahození a Rousek puk pohotově dorazil do branky. Poslední slovo měl při power play Smejkal a Sparta ukončila sérii tří proher s Oceláři.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Měli jsme dnes dobrou energii, dobře jsme bruslili. Třinec je silný a velmi nebezpečný tým. Odvedli jsme dobrou práci, i v momentech, kdy byl soupeř delší čas v našem pásmu. Pomohlo nám, že jsme z první střely ve třetí třetině vyrovnali na 2:2, povzbudilo nás to a věděli jsme, že můžeme získat bod nebo i více. Rousek pak dokázal svou rychlost. Jsme rádi, že máme tři body a odehráli jsme normální zápas."

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím, že spíše než hokejová krása to dnes byl urputný boj. V určitých fázích utkání jsme hráli velmi dobře. Pomohla nám první branka po skvělé práci v útočném pásmu. I ve druhé třetině byl náš výkon slušný, i když tam byly pasáže, hlavně ke konci, kde nás domácí zmáčkli v obranném pásmu a vytvořili si příležitosti. Podařilo se nám to ale i díky Petrovi Kváčovi přežít. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá rozhodující gól. My jsme udělali hodně faulů a nakonec jsme si po individuální chybě nechali dát rozhodující gól."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 23. Říčka (Blain, Rousek), 41. Kalina, 57. Rousek (Blain), 60. Smejkal (V. Růžička, Košťálek) - 11. M. Doudera (P. Vrána), 22. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Chmielewski). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Komárek, Frodl. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 7175.

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Ďaloga, T. Pavelka - Řepík, V. Růžička, Smejkal - Forman, Pech, A. Kudrna - Říčka, Sukeľ, Rousek - Buchtele, K. Klíma, Dočekal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Třinec: Kváča - Roth, Gernát, Hrachovský, Galvinš, M. Doudera, Dravecký - M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Š. Novotný - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Adamský - Kofroň, Hladonik, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Tabulka:

1. Vítkovice 3 2 0 1 0 8:7 7 2. Karlovy Vary 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Sparta Praha 3 1 1 1 0 18:16 6 4. Liberec 2 1 1 0 0 14:10 5 5. Mladá Boleslav 2 1 1 0 0 6:2 5 6. Plzeň 2 1 0 1 0 8:7 4 7. Třinec 4 1 0 1 2 12:12 4 8. Hradec Králové 2 1 0 0 1 8:8 3 9. Olomouc 2 0 1 1 0 3:3 3 10. Litvínov 2 1 0 0 1 2:3 3 11. Brno 2 0 1 0 1 3:3 2 12. Zlín 2 0 0 0 2 3:5 0 13. Pardubice 2 0 0 0 2 3:9 0 14. Kladno 2 0 0 0 2 4:11 0