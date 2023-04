Sparta gólem z penalty ve 14. minutě nastavení udolala Plzeň 2:1

Praha - Fotbalisté pražské Sparty porazili ve šlágru 29. kola první ligy obhájce titulu Plzeň 2:1 gólem z penalty ve 14. minutě nastavení. Letenští za vedoucím městským rivalem Slavií v tabulce zaostávají kolo před koncem základní části o skóre.

Viktorii poslal do vedení po půl hodině hry Rafiu Durosinmi, za domácí v nastavení prvního poločasu vyrovnal Jan Kuchta. Utkání směřovalo k remíze, jenže v závěrečném nastavení hostující kapitán Hejda zastavil ve vápně Kuchtovu ránu rukou a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Následně uviděl červenou kartu i střídající domácí útočník Martin Minčev za nesportovní chování. Pokutový kop proměnil kapitán Ladislav Krejčí mladší.

Sparta jako jediná na jaře v lize stále neprohrála a od říjnové porážky na Slavii 0:4 nenašla přemožitele v posledních 19 soutěžních zápasech. Třetí Viktoria nevyhrála venku v lize popáté za sebou a na Slavii se Spartou ztrácí devět bodů.

V sestavách obou týmů došlo k několika změnám. Za Spartu nastoupili stoper Panák a záložník Laci, kteří nahradili Vitíka se Sadílkem. Po jednozápasové absenci se vrátil útočník Čvančara. Na lavičce hostů zůstali Vlkanova s Vydrou, v útoku naskočili Chorý s Durosinmim a na postu pravého obránce překvapivě Kaša. Už v sedmé minutě zraněného záložníka Buchu vystřídal Květ.

V 11. minutě si domácí vypracovali první šanci, Kuchta z otočky ve vápně ale zamířil těsně vedle. Na opačné straně kapitán Hejda zakončil zblízka do boční sítě. Kolem 23. minuty Letenští zatlačili Viktorii, jenže Kairinen se v šestnáctce k míči nedostal a Haraslín vypálil mimo tři tyče. Zahrozila i Plzeň, Chorý se po Květově přihrávce prodral do vápna mezi dva sparťany, ale gólman Kovář vytáhl jeho pokus na roh.

Po půl hodině hry šel místo zraněného Čvančary na hřiště Karabec. Západočeši krátce poté otevřeli skóre. Durosinmi uspěl v souboji se Sörensenem a povedenou střelou na zadní tyč otevřel skóre. Nigerijský útočník vstřelil první ligový gól v dresu Plzně, v české nejvyšší soutěži se předtím naposledy trefil loni 20. dubna, kdy hrál ještě za Karvinou.

V 39. minutě Krejčí hlavou po Wiesnerově centru srovnal. Sudí Orel po komunikaci s videorozhodčím Petříkem a zhlédnutí opakovaných záběrů ale kvůli Krejčího faulu gól odvolal.

Ve třetí minutě nastavení úvodního dějství se Pražané dočkali. Haraslínův přetažený centr vrátil před branku Wiesner, Laciho hlavičku brankář Staněk, který den po utkání oslaví 27. narozeniny, vyrazil, ale na Kuchtovu dorážku už nestačil. Reprezentační útočník dvanáctou trefou v ligovém ročníku dorovnal doposud nejlepšího týmového střelce Čvančaru.

Po změně stran si hosté v 51. minutě vytvořili velký závar v malém vápně, Durosinmiho hlavičku však Kovář vyškrábl a nakonec byl na domácího gólmana odpískán faul. V 65. minutě domácí záložník Zelený po rohovém kopu hlavičkoval nad.

Utkání poté dlouho žádnou větší příležitost nenabídlo a zdálo se, že dospěje k nerozhodnému výsledku. V nastavení však Sparta vybojovala pokutový kop. Krejčí zachoval nervy a vystřelil Spartě výhru, přestože Staněk vystihl směr jeho střely. Kapitán Sparty dal gól v pátém kole po sobě a celkově jedenáctý v sezoně nejvyšší soutěže, přestože odehrál jen 14 duelů.

Letenští zdolali Viktorii i podruhé v ročníku nejvyšší soutěže a doma v lize neprohráli 14 utkání za sebou.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Prvních 20 minut se nám nedařilo vyhrávat souboje a sbírat míče. Ale bylo to způsobené kvalitou Plzně a jejích ofenzivních hráčů. Jsem pyšný na hráče, že neustoupili od našeho plánu, jakým způsobem chceme hrát. Celý druhý poločas jsme dominovali. Nemyslím si, že by to byla záchrana sezony. Stále před sebou máme šest kol, i remíza by nás držela ve hře. Samozřejmě to ale byl v závěru velmi důležitý gól a důležité vítězství. I tím, že jsme si vytvořili náskok na Plzeň. Většinu sporných situací jsem ještě neviděl. Viděl jsem ten gól Ládi Krejčího, který nebyl uznaný. Řeknu to tak, že v zápase bylo hodně momentů, které byly 50 na 50. Měl jsem pocit, že v hodně z nich šel verdikt proti nám. Ale musíme respektovat rozhodčí, je to jejich práce. Ne se vším musíte souhlasit, ale o tom fotbal je. Český fotbal je úžasný. Poslední dva domácí zápasy se Slavií a Plzní byly úžasné speciálně pro fanoušky na stadionu, ale doufám, že i pro ty u televize. Užili jsme si úžasné emoce. Hráči bojovali, běhali, dělali vše pro výhru."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Mrzí nás to hodně. Šli jsme do zápasu s tím, že nechceme nechat Spartu hrát, protože má dobrou rozehrávku. Svojí aktivitou jsme Spartu nepouštěli do hry, vyplatilo se nám to a dali jsme gól. Škoda, že jsme na konci první půle dostali gól. Mrzí mě šance z úvodu druhého poločasu, kdy nám rozhodčí ve vápně písknul faul. Ještě jsem to neviděl, podle těch zpráv, které jsem dostal, to bylo hodně přísné rozhodnutí. Sparta ve druhé půli logicky přitlačila, věděla, že musí vyhrát, pokud chce myslet na titul. My jsme se drželi způsobu hry. Písknout takovouhle penaltu v poslední minutě nastavení je hodně přísné. Co má ten hráč s rukou dělat? Má ji u těla. Rozhodčí se rozhodne takhle důležitý zápas rozhodnout sporným penaltovým zákrokem, když se nedovedou rozhodnout ani lidi u televizi nebo odborníci, kteří tam sedí... Rozhodnutí se nám nelíbilo, hodně nás mrzí. Moji kluci si zasloužili víc. Jsme z boje o titul pryč, musíme co nejrychleji potvrdit třetí místo."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (1:1)

Branky: 45.+3 Kuchta, 90.+14 Ladislav Krejčí II z pen. - 30. Durosinmi. Rozhodčí: Orel - Kubr, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Ladislav Krejčí II, Zelený - Hejda, Kliment, Kaša, Staněk, Jemelka. ČK: 90.+9 Minčev - 90.+8 Hejda. Diváci: 17.668.

Sparta: Kovář - Sörensen (58. Vitík), Panák, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Kairinen (80. Sadílek), Laci, Zelený - Čvančara (29. Karabec), Haraslín (80. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.

Plzeň: Staněk - Kaša, Hejda, Jemelka - Holík, Kalvach, Bucha (7. Květ), Sýkora - Durosinmi (65. Kliment), Mosquera (81. Vydra) - Chorý. Trenér: Bílek.