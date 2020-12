Sparta doma popáté v řadě naplno bodovala

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli ve 30. kole extraligy nad Vítkovicemi 4:1 a doma popáté za sebou uspěli bez ztráty. Celkově si připsali při osmizápasové bodové sérii sedmé vítězství. Ostravané nenavázali na poslední dvě výhry a zaznamenali desátou prohru z uplynulých třinácti utkání.

Do vedení se ale mohli dostat 109 vteřinách hry hosté. Kalina fauloval v šanci Kaluse, nařízené trestné střílení nejlepší střelec Vítkovic Lakatoš neproměnil a se svým střeleckým pokusem ztroskotal na Machovském. Ve čtvrté minutě se naopak radovali sparťané, když se Rousek na pravém kruhu uvolnil přes Tršku a zamířil přesně k protější tyči.

Pražané se pak ubránili při vyloučeních Pecha a Řepíka v rychlém sledu, Lakatoš ani Krenželok šance ne vyrovnaní nevyužili. Na druhé straně dvakrát zahrozil aktivní Rousek. Machovský musel krýt akci Malleta, který se probil před jeho branku.

Po 18 sekundách druhého dějství udeřili Pražané. Po Řepíkově střele se prosadil z dorážky nejproduktivnější hráč Sparty Horák, který se díky 13. gólu v sezoně osamostatnil i na čele týmové tabulky střelců. Další možnosti domácích měli Dvořáček, Zikmund, Sukeľ a Tomášek.

V polovině druhé části se Vítkovice ubránily při Werbikově trestu a ve 32. minutě i při trestném střílení. Po faulu Romana Poláka na Dvořáčka nezamířil přesně z penalty po blafáku do forhendu Rousek. Poláškův pobyt na trestné lavici ke korekci skóre nepomohl a další možnost pak měla Sparta. Svůj gólový účet ale nerozšířil opět Rousek a v 38. minutě pomohla Dolejšovi po Šmerhově zakončení po přečíslení tyč.

Vzápětí po tvrdém zákroku od Kocha zamířil do kabiny Zikmund a v závěrečném dějství už v sestavě Pražanů chyběl. Po 113 sekundách po druhé pauze se dostali hosté zpět do hry. Útočník Fridrich se protlačil k zakončení mezi kruhy a ve svém desátém extraligovém utkání se radoval z premiérové branky.

Vítkovice nedokázaly vyrovnat při Němečkově vyloučení, kdy ve 49. minutě dorážel Dej. Vzápětí ale po Poláškově pokusu vrátil Spartě z dorážky Sukeľ. Při power play hostů dovršil půl minuty před koncem výsledek do prázdné branky Pech.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Jsme hodně rádi za toto vítězství, protože první třetina se nám moc nepovedla. Neměli jsme dobrý pohyb. Soupeř náš přebrusloval, přestřílel nás a až od druhé třetiny se nám ta hra zlepšila tím, že jsme trošku vysunuli forčeking a získávali jsme puky. Hlavně jsme dali rychlý gól, ten nás trošku uklidnil a pak jsme měli ještě několik momentů na zvýšení náskoku. Ve třetí třetině nás bohužel zase přibrzdil inkasovaný kontaktní gól, ale pak jsme docela zodpovědnou hrou dotáhli utkání do vítězství. Když to úplně shrnu, tak nám náš brankář (Matěj Machovský) dal šanci vyhrát. Byl to náš nejlepší hráč."

Radek Philipp (Vítkovice): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvářeli jsme si šance a hráli jsme aktivně. Trestné střílení jsme bohužel neproměnili a paradoxně jsme první třetinu prohráli, i když jsme v ní byli podle mého názoru lepší. Ve druhé to bylo opačné, Sparta nás tlačila, rychle otáčela hru, byla důraznější a nám to dělalo velké problémy. Ve třetí třetině po krásné akci mladíka Fridricha jsme se dostali do zápasu a měli jsme přesilovku, kterou jsme bohužel neproměnili. Nakonec Sparta vstřelila dvě branky a uhlídala si to. Kluci si mákli a musíme se připravit na další zápas."