Sparta díky Karlssonově hattricku porazila Karvinou 4:3

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 19. kole první ligy Karvinou 4:3. Premiérovým hattrickem v nejvyšší soutěži k tomu přispěl David Moberg Karlsson. Od 72. minuty dohrávali Letenští bez vyloučeného Michala Trávníka. Pražané pod novým trenérem Pavlem Vrbou vyhráli i druhý ligový zápas a čtvrtý z posledních pěti. Díky tomu si upevnili druhé místo o šest bodů před třetím Jabloncem, který odehrál o utkání méně. Sparta na vedoucího obhájce titulu a městského rivala Slavii ztrácí 10 bodů.

Gólovou přestřelku v prvním poločase načal v sedmé minutě karvinský kapitán Michal Papadopulos. V rozmezí 22. až 27. minuty Karlsson a Ladislav Krejčí starší obrátili skóre ve prospěch domácích. Slezané srovnali zásluhou Christiána Herce, jenže v 41. minutě udeřil Karlsson podruhé. Hattrick završil v 69. minutě. Po Trávníkově červené kartu Papadopulos ještě snížil, ale na srovnání už hosté nedosáhli.

Utkání kvůli mrazům začalo o dvě a půl hodiny dříve. Oproti minulému kolu nastoupily oba celky se čtyřmi změnami v základní sestavě. Domácí obránce Sáček se zranil při rozcvičce a nahradil ho Wiesner, který v lize nastoupil poprvé od července 2019. Juliše, spolu se slávisty Kuchtou a Simou nejlepšího ligového střelce této sezony, nahradil na hrotu útoku Kozák. Vrba dal od úvodu důvěru i Součkovi s Trávníkem.

Karviná vstoupila do utkání aktivně a v sedmé minutě se dočkala první trefy. Nová posila Mazáň přihrál do vápna, sparťanský stoper Čelůstka při snaze odkopnout míč upadl a Papadopulos zblízka nezaváhal.

Pražané srovnali z první šance ve 22. minutě. Karlsson na hranici šestnáctky z přímého kopu podstřelil karvinskou zeď a i pomocí teče jednoho z hostujících hráčů překonal gólmana Bolka.

Za pět minut obrátil stav Krejčí starší. Souček poslal dlouhý balon za obranu Slezanů, Bolek při výběhu zaváhal a Krejčí ho hlavou přehodil. Sparťanský střelec těsně po zakončení inkasoval od Bolka úder do hlavy a v 38. minutě musel vystřídat.

Šest minut předtím hosté odpověděli. Míč se po standardní situaci odrazil před vápno k Hercovi, který střelou z první ze vzduchu vyzrál na Nitu.

Letenští si však čtyři minuty před koncem úvodního dějství vzali vedení zpátky. Souček mezi karvinskými obránci našel nabíhajícího Karlssona, jenž si chvíli počkal a přeloboval Bolka. Švédský záložník ve druhém kole po sobě zaznamenal dvě branky v jednom utkání.

Po změně stran mohl sparťanský náskok zvýšit Souček, zamířil ale vedle. Pojistku přidala Sparta v 69. minutě. Kapitán Dočkal vyslal za hostující obranu Karlssona, který se nemýlil.

Vzápětí Trávník zajel do Herce a od rozhodčího Marka obdržel červenou kartu. Papadopulos po přihrávce střídajícího Marka Hanouska duel v 83. minutě zdramatizoval, ale vyrovnat už se hostům nepovedlo.

Sparta porazila v lize Karvinou počtvrté za sebou. Oba týmy potvrdily, že ve vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži padá hodně branek. V posledních šesti celkem 31.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Dnešní zápas byl podobný tomu v Olomouci. Určitě se nám nepovedl vstup do utkání, prvních 15 minut jsme měli hodně ztrát a Karviná dobře kombinovala. Těch 15 minut byla lepší a zaslouženě se dostala do vedení. Na druhou stranu musím mužstvo pochválit za to, že jsme se zvedli tak jako v Olomouci. Dokázali jsme výsledek otočit. Když jsme byli v jedenácti a dali jsme čtvrtý gól, vypadalo to, že zápas se dohraje ve větším klidu. Bohužel vyloučení a gól Karviné nás dostaly do situace, kdy jsme se v závěru obávali o výsledek. Bylo to pro nás složitější, ale myslím si, že takticky jsme to v závěru zvládli velmi dobře a vítězství jsme si ohlídali."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Určitě jsme smutní. Měli jsme trochu složitější tréninkové podmínky, protože Karviná byla celý týden zasněžená. Kluky jsme připravili hlavně po mentální stránce velmi dobře. Měli jsme tam nějaké ztráty, ale ty byly i na straně Sparty. Hráli jsem dobrý fotbal s dobrou přechodovou fází. Srážely nás na kolena vlastní chyby a strašně laciné chyby. Velká škoda. Dát na Spartě tři góly po slušném výkonu a prohrát nás bolí. Fotbal byl pro diváky výborný. Za dnešní výkon jsme si bod určitě zasloužili, i když tam bylo hodně chyb."

Sparta Praha - MFK Karviná 4:3 (3:2)

Branky: 22., 41. a 69. Karlsson, 27. Ladislav Krejčí I - 7. a 83. Papadopulos, 32. Herc. Rozhodčí: Marek - Hrabovský, Mokrusch - Adam (video). ŽK: Ladislav Krejčí I, Dočkal, Nita - Tavares, Bolek, Santos, Mikuš, Herc. ČK: 72. Trávník (Sparta). Bez diváků.

Sparta: Nita - Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko - Souček, Trávník - Karlsson (74. Karabec), Dočkal (88. Matěj Hanousek), Ladislav Krejčí I (38. Plavšič) - Kozák (74. Juliš). Trenér: Vrba.

Karviná: Bolek - Jursa (74. Haša), Santos, Šindelář, Mazáň - Herc, Smrž - Čmelík (65. Mikuš), Ostrák (82. Marek Hanousek), Tavares - Papadopulos. Trenér: Jarábek.