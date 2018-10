Praha - Dvanácté kolo první fotbalové ligy uzavře pondělní dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Letenští se představí doma po dvou prohraných zápasech venku, takže nutně potřebují zabrat, aby udrželi krok s vedoucí dvojicí Slavia, Plzeň.

"Musíme přerušit sérii dvou prohraných zápasů a zase zpátky navázat na to, co tady bylo. Musíme se zase vrátit k tomu, co jsme hráli doma. Stejné nasazení a samozřejmě být efektivní," řekl trenér Sparty Zdeněk Ščasný, jehož tým v předchozích dvou kolech podlehl Olomouci i obhájci titulu Plzni shodně 0:1.

Podle papírových předpokladů by mělo jít o jasnou záležitost, protože Sparta doma v lize od října 2011 s Mladou Boleslaví neprohrála. "My se musíme připravit na to, že hrajeme doma, a nemůžeme připustit cokoliv jiného než zápas zvládnout," uvedl Ščasný.

"Mladá Boleslav umí být nebezpečná. Jsou hodně nevyzpytatelní, jejich výsledky jsou hodně nevyrovnané. Jsou schopni vyhrát v Jablonci a pak jsou schopni prohrát v Příbrami, při všem respektu k Příbrami," přidal kouč Sparty, který může počítat se záložníkem Nicolae Stanciuem, kterému skončil dvouzápasový trest za červenou kartu.

Sparta doma už 15 zápasů neprohrála, Mladá Boleslav se však může opřít o nejlepšího střelce ligy Nikolaje Komličenka, který v posledních sedmi zápasech dal devět branek. Také proto je záložník Tiémoko Konaté přesvědčen, že Středočeši můžou proti favoritovi uspět.

"Myslím, že naše šance nejsou malé. Nechceme se spokojit s remízou, chceme vyhrát. Víme, že to bude těžké, že nás budou presovat, ale my jedeme na Spartu pro vítězství," prohlásil Konaté, který do Mladé Boleslavi přišel právě z letenského celku.

Zápas v pondělí začne v 18 hodin.

Hlasy před pondělní dohrávkou:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Do každého zápasu jdeme s úmyslem vyhrát, protože máme pro ofenzivní fotbal vhodné typy hráčů. Není důvod, abychom i na Spartě neusilovali o tři body."

Tiémoko Konaté (záložník M. Boleslavi): "Samozřejmě pro mě bude mít zvláštní význam hrát proti bývalému klubu, bude to pro mě určitým způsobem zvláštní motivace. Na Spartu mám dobré vzpomínky, strávil jsem tam dobré období a mám tam doteď dobré kamarády. Sparta je jedním z největších klubů v Česku a vždy je těžké proti ní hrát. Ale myslím, že naše šance nejsou malé. Nechceme se spokojit s remízou, chceme vyhrát. Víme, že to bude těžké, že nás budou presovat, ale my jedeme na Spartu pro vítězství."