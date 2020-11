Sparta chce po dvou prohrách v lize zabrat v Teplicích

Praha - Fotbalisté Sparty se v 9. ligovém kole představí v Teplicích s cílem uspět po dvou porážkách v nejvyšší soutěži za sebou a upevnit si druhé místo. Svěřence trenéra Václava Kotala může povzbudit triumf 4:1 nad Celticem Glasgow ve skupině Evropské ligy. Vedoucí mistrovská Slavia, která ve čtvrtek zvítězila v Nice 3:1, rovněž v neděli doma vyzve nováčka Brno. Čtvrtá Plzeň se pokusí v sobotu v Českých Budějovicích částečně odčinit minulou prohru 0:1 ze Zlína.

Sparta v úvodních šesti kolech nezaváhala, ale poté prohrála v Plzni 1:3 a překvapivě i doma s Českými Budějovicemi 2:4. Na mistrovskou Slavii ztrácí čtyři body. Letenští v nejvyšší soutěži neprohráli v Teplicích šestkrát po sobě, z toho ale pětkrát remizovali.

V tabulce patnáctí Severočeši v sezoně prohráli šest z osmi ligových utkání a případný nezdar proti Spartě by mohl stát místo trenéra Stanislava Hejkala. "Vedení mi dalo za úkol udělat ze zápasů na Bohemians a se Spartou tři body, jinak se naše cesty rozejdou. S Bohemkou to nevyšlo, musíme vyhrát se Spartou," řekl po minulé porážce 0:2 v Ďolíčku Hejkal, který v minulosti dělal na Spartě asistenta.

"Vítězství nad Celticem nám všem po nedělní prohře s Budějovicemi spravilo náladu. Musíme dobře zregenerovat, co nejvíc si odpočinout připravit se na Teplice. Myslím, že když k tomu hráči přistoupí zodpovědně, měli bychom utkání zvládnout," uvedl asistent trenéra Sparty Michal Šmarda.

Slavia, která jako jediná v ligové sezoně drží neporazitelnost, vyhrála nad Brnem v posledních pěti zápasech a inkasovala v nich jediný gól. Zbrojovka po návratu mezi elitu zvítězila v jediném zápase a je na 16. pozici.

"Máme hezkou sérii, daří se nám, jsme na takové vlně. Doufáme, že si to udržíme i v dalším domácím zápase s Brnem, které se zvedá. Poslední dva zápasy Brna jsme viděli a odehráli je velmi slušně. Ale samozřejmě nám velí povinnost vyhrát a uděláme pro to maximum. Nezříkáme se role favorita, cokoliv jiného by pro nás bylo nějaké alibi," uvedl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Dvanácté České Budějovice po nečekané výhře na Spartě porazily ve středeční dohrávce 5. kola Bohemians 1905 (2:1), proti Plzni se jim ale dlouhodobě nedaří. Viktoria v lize s Dynamem neprohrála 17 utkání po sobě a v posledních sedmi vzájemných duelech zvítězila.

"Budějovice v posledních dvou kolech ukázaly, že umí hrát nejen dobrý rychlý protiútok, ale snaží se také o nějakou konstruktivní hru," upozornil plzeňský kouč Adrian Guľa. "Ve Zlíně nám to výsledkově nevyšlo. Potřebujeme být ještě agresivnější a produktivnější, protože hráči si dokážou šance vytvořit," dodal.

Poslední Příbram se o první ligovou výhru v ročníku pokusí doma proti čtrnácté Mladé Boleslavi. Desáté Slovácko hostí předposlední Opavu, která venku v lize nevyhrála 20 utkání po sobě. V dalším sobotním zápase nastoupí osmý Zlín posilněný dvěma výhrami za sebou na stadionu deváté Karviné.

V neděli ještě pátý Jablonec přivítá jedenácté Bohemians, kteří v této sezoně venku ze čtyř utkání získali jediný bod. V dnešní předehrávce vyzve pardubický nováček třetí Olomouc.

Kvůli hromadné nákaze týmu koronavirem podruhé za sebou nehraje Ostrava. Zápas Baníku s Libercem byl odložen na neurčito stejně jako minulé domácí utkání Slezanů se Slováckem.

Vzhledem k trvajícím opatřením proti koronaviru v Česku se utkání nadále hrají bez diváků.

Statistické údaje před zápasy 9. kola první fotbalové ligy:

1. FK Příbram (18.) - FK Mladá Boleslav (14.)

Výkop: sobota 28. listopadu, 14:00.

Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž - Hocek (video).

Bilance: 28 5-10-13 28:46.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Diarra, Kingue, Cmiljanovič - Pilík, Folprecht, Rezek, Zorvan, Vávra - Voltr.

M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Túlio - Zahustel, Budínský, Douděra - Škoda.

Absence: Cortez - Graiciar, Mazuch, D. Mašek (všichni zranění), Matějovský, Jiří Klíma (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Kingue, Rezek (oba 3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Pilík - D. Mašek, Tatajev, Zahustel (všichni 2).

Zajímavosti:

- M. Boleslav neprohrála v lize s Příbramí 3x po sobě, neinkasovala při tom a bodovala v 7 z posledních 8 vzájemných zápasů

- Příbram doma v lize s M. Boleslaví 2x za sebou neprohrála a neinkasovala

- Příbram v této ligové sezoně jako jediný tým nevyhrála a získala jen 2 body, na vítězství čeká 10 kol

- Příbram doma 4x za sebou v lize nezvítězila (z toho 3 porážky)

- Příbram má s 5 vstřelenými góly nejhorší útok ligy a s 23 inkasovanými brankami také nejhorší obranu

- M. Boleslav vyhrála minule po 3 ligových zápasech

- M. Boleslav nevyhrála venku v lize 6x za sebou (z toho 5 proher) a získala tam jediný z celkových 8 bodů v této sezoně

- Voltr (Příbram) oslaví v den utkání 29. narozeniny

- trenér M. Boleslav Weber si může připsat 50. výhru v lize

MFK Karviná (9.) - Fastav Zlín (8.)

Výkop: sobota 28. listopadu, 16:00.

Rozhodčí: Orel - Blažej, Hájek - Dorušák (video).

Bilance: 8 5-0-3 14:7.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Neuman - Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik - Hanousek - Ostrák, Herc, Qose, Bartošák - Papadopulos.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Jawo, Poznar, Y. Dramé.

Absence: Mikuš (nejistý start) - Vraštil, Vyhnal (oba rekonvalescence), Matejov (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Conde, Poznar (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Papadopulos, Qose (oba 2) - Y. Dramé, Poznar (oba 3).

Zajímavosti:

- Karviná vyhrála poslední 3 vzájemná utkání v lize s celkovým skóre 8:1

- Karviná porazila doma Zlín ve všech 4 ligových utkáních a neinkasovala v nich

- Karviná v posledním ligovém utkání prohrála po 4 kolech

- Karviná doma poslední ligový zápas vyhrála, předtím tam ale 6x za sebou nezvítězila

- Zlín vyhrál 2 kola po sobě

- Zlín prohrál venku v lize 2 z posledních 3 duelů

- Santos oslaví v den utkání 23. narozeniny a Mikušovi (oba Karviná) bude o den později 25 let

- v utkání proti sobě mohou nastoupit francouzští bratranci Soufiane (Karviná) a Youba (Zlín) Draméovi

1. FC Slovácko (10.) - SFC Opava (17.)

Výkop: sobota 28. listopadu, 16:00.

Rozhodčí: Marek - Kotík, Hock - Adam (video).

Bilance: 11 6-3-2 20:11.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nemrava (Bajza) - Hofmann, Kadlec, Šimko - Reinberk, Daníček, Sadílek, Havlík - Petržela, Kliment, Navrátil.

Opava: Fendrich - Hrabina, Didiba, Večerka - Mondek, Tiéhi, Texl, Zavadil, Žídek - Juřena, Holík.

Absence: Divíšek - Hnaníček, Schaffartzik, Pikul, Darmovzal (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Navrátil - Mondek (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Daníček (3) - Mondek (2).

Zajímavosti:

- Slovácko neprohrálo poslední 4 vzájemná ligová utkání

- Slovácko doma v lize zvítězilo nad Opavou v 6 ze 7 utkání a porazilo ji tam 2x za sebou (v obou zápasech vstřelilo 4 branky)

- Slovácko vyhrálo minulý ligový zápas, ale předtím 3 kola nezvítězilo

- Slovácko hrálo v lize naposledy 14. listopadu, minulý týden byl jeho duel v Ostravě kvůli vysokému výskytu koronaviru v domácím týmu odložen

- Slovácko v lize počtvrté za sebou nastoupí doma

- Opava prohrála 3 z posledních 4 kol a vyhrála v jediném z posledních 11

- Opava v minulém kole podlehla Slavii 0:6 a utrpěla nejvyšší ligový debakl ve své historii

- Opava venku v lize nevyhrála od loňského července 20 zápasů po sobě a v této sezoně tam získala pouze jediný z celkových 5 bodů

- Fendrich (Opava) může nastoupit do 50. zápasu v lize

Dynamo České Budějovice (12.) - Viktoria Plzeň (4.)

Výkop: sobota 28. listopadu, 18:30.

Rozhodčí: Berka - Paták, Horák - Ginzel (video).

Bilance: 32 5-15-12 31:58.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Havelka - Van Buren, Javorek, Mészáros - Brandner.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Ondrášek, Kopic.

Absence: Šulc, Ekpai, Matějka (všichni dohoda klubů), Ledecký (zranění) - Hybš (rekonvalescence), Havel (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Novák (3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Brandner, Čolič, Javorek, Mészáros (všichni 2) - Beauguel (4).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize neprohrála s Č. Budějovicemi 17x po sobě od října 2006

- Plzeň v lize porazila Č. Budějovice 7x za sebou a v posledních 4 vzájemných duelech neinkasovala

- Č. Budějovice doma v lize s Plzní 3x za sebou prohrály, celkově ji tam neporazily 8x po sobě a v posledních 6 duelech neskórovaly

- Č. Budějovice ve středu v dohrávce porazily Bohemians 2:1 a podruhé za sebou zvítězily

- Č. Budějovice si po výhře nad Bohemians připsaly první domácí vítězství po předchozích 4 porážkách; v této sezoně tam získaly jen 3 z celkových 9 bodů

- Plzeň v minulém ligovém zápase prohrála ve Zlíně 0:1 a nebodovala po 5 kolech

- Plzeň vyhrála jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů

FK Jablonec (5.) - Bohemians Praha 1905 (11.)

Výkop: neděle 29. listopadu, 14:00.

Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Kotalík - Pechanec (video).

Bilance: 34 20-7-7 52:27.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, R. Hrubý, Kubista, Pilař - Schranz.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Hronek, Hůlka, Květ, Vacek, Schumacher - Necid, Pulkrab.

Absence: Kratochvíl, Černák (oba zranění), V. Hrubý, Hübschman, Ladra, Chramosta, Jeřábek, Haitl (všichni nejistý start) - Bartek, Pokorný, Valeš (všichni zranění), Hašek, Jindřišek, Krch, Ljovin, Nečas, Puškáč, Vaníček, Vodháněl (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Holík (3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Schranz (3) - Hronek, Hůlka (oba 2).

Zajímavosti:

- Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 vzájemných duelů v lize

- posledních 5 vzájemných ligových zápasů vyhrál vždy domácí tým

- Jablonec doma v lize porazil Bohemians 3x za sebou a celkově tam s nimi neprohrál 6x po sobě

- Jablonec minule zvítězil v Liberci a v lize bodoval po předchozích 2 porážkách

- Jablonec v minulém domácím utkání prohrál s Brnem a na svém hřišti v lize nebodoval poprvé po 6 zápasech

- Bohemians ve středeční dohrávce 5. kola podlehli v Č. Budějovicích 1:2 a prohráli druhý z posledních 3 ligových zápasů

- Bohemians nevyhráli venku v lize 5x za sebou a získali tam jediný z celkových 10 bodů v této sezoně

- trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians

FK Teplice (15.) - Sparta Praha (2.)

Výkop: neděle 29. listopadu, 16:00.

Rozhodčí: Královec - Moláček, Mokrusch - Berka (video).

Bilance: 48 9-16-23 42:69.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Němeček - Vukadinovič, Mareček, Shejbal, Černý - Moulis, Kučera, Žitný, Trubač - Řezníček, Mareš.

Sparta: Nita - Vindheim, Plechatý, Hancko, Hanousek - Karlsson, Trávník, Dočkal, Ladislav Krejčí II, Plavšič - Juliš.

Absence: Fortelný, M. Kozák (oba dohoda klubů), Grigar (zranění), Heidenreich, Knapík, Radosta (všichni nejistý start) - Pavelka (trest za ČK), Hložek, Štetina, Čelůstka, Karabec, L. Kozák (všichni zranění), Hancko, Ladislav Krejčí I, Sáček (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Řezníček, Žitný (oba 3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Mareš (2) - Juliš (6).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála v lize jediný z posledních 12 vzájemných zápasů

- Sparta neprohrála v lize v Teplicích 6x po sobě, z toho ale 5x remizovala

- Teplice 3 kola za sebou nebodovaly a celkově prohrály 6 z posledních 7

- Teplice doma v ligové sezoně prohrály 2 ze 3 zápasů

- Sparta prohrála v lize 2x za sebou a celkově ve 4 z posledních 5 soutěžních zápasů

- Sparta naposledy venku v lize prohrála, předtím tam ale 3x za sebou zvítězila

- Sparta dnes hraje v Evropské lize se Celticem Glasgow

- trenér Teplic Hejkal v minulosti působil na Spartě jako asistent

- trenér Sparty Kotal se v minulém kole stal historicky nejstarším aktivním trenérem v české lize (68 let, měsíc a 20 dnů)

- Grigar (Teplice) čeká na 300. start v lize

Slavia Praha (1.) - Zbrojovka Brno (16.)

Výkop: neděle 29. listopadu, 18:30.

Rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Dobrovolný - Petřík (video).

Bilance: 48 28-8-12 82:40.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš, Traoré - Lingr, Stanciu, Olayinka - Kuchta.

Brno: Floder - Moravec, Gajič, Dreksa, Kotula - Štepanovský, Sedlák, Šumbera, Fousek - Hladík, Přichystal.

Absence: Hovorka (zranění), Karafiát, Oscar (oba nejistý start) - Kryštůfek (zranění), Endl, Reiter, Vintr (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Štepanovský (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Bořil, Kúdela, Musa, Tecl (všichni 3) - Hladík, Přichystal, Štepanovský (všichni 2).

Zajímavosti:

- Slavia vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů a inkasovala v nich jediný gól

- Slavia prohrála jediné ze 24 domácích ligových utkání s Brnem

- Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 20x po sobě a v posledních 5 kolech zvítězila

- Slavia poslední 4 kola neinkasovala a s 2 obdrženými góly má nejlepší obranu ligy, s 26 góly zároveň nejlepší útok

- Slavia doma v lize neprohrála posledních 37 zápasů od předloňského srpna

- Slavia dnes hraje zápas Evropské ligy v Nice

- Brno neprohrálo 2 kola po sobě

- Brno venku v lize poslední zápas vyhrálo, předtím tam ale 3x za sebou prohrálo

- Traoré si může připsat 100. ligový start, Musa (oba Slavia) nastoupit k 50. duelu

Tabulka:

1. Slavia 8 7 1 0 26:2 22 2. Sparta 8 6 0 2 23:13 18 3. Olomouc 8 5 2 1 14:7 17 4. Plzeň 8 5 1 2 19:12 16 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 8 4 1 3 9:10 13 8. Zlín 8 4 0 4 11:11 12 9. Karviná 8 3 3 2 9:11 12 10. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 11. Bohemians 1905 8 3 1 4 11:11 10 12. České Budějovice 8 2 3 3 11:17 9 13. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 14. Mladá Boleslav 8 2 2 4 10:13 8 15. Teplice 8 2 0 6 9:17 6 16. Brno 8 1 2 5 7:18 5 17. Opava 8 1 2 5 6:18 5 18. Příbram 8 0 2 6 5:23 2