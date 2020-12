Sparta bude v Lille hrát o udržení naděje na postup

Ilustrační foto - Utkání skupiny H 1. kola základních skupin fotbalové Evropské ligy: Sparta Praha - Lille, 22. října 2020 v Praze. Yusuf Yazici z Lille (uprostřed) sleduje míč, který poslal do sparťanské brány. Vlevo je David Pavelka ze Sparty, vpravo Michal Trávník ze Sparty.

Lille (Francie) - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek v Evropské lize představí v Lille a budou bojovat o zachování postupové naděje. Zatímco domácí si v případě vítězství zajistí kolo před koncem základních skupin místo ve vyřazovací části, Letenští k udržení šance potřebují pokud možno zvítězit.

Sparta se do hry o účast v play off vrátila dvěma výhrami 4:1 nad Celticem a v tabulce skupiny H je se šesti body třetí. Na druhý AC Milán ztrácí výběr trenéra Václava Kotala jeden bod a na první Lille dva. Poslední Celtic je s jedním bodem bez šance na postup.

Letenští proto k udržení šancí potřebují v Lille nejlépe zvítězit, protože skupinu příští týden zakončí domácím zápasem s AC Milán, kterému v prvním vzájemném utkání podlehli 0:3. Pokud by Sparta s Lille ve čtvrtek prohrála a AC Milán zvítězil nad Celticem, byli by už Pražané bez šance na play off, kde se naposledy představili před třemi lety.

"Máme to ve svých rukách. Když dvakrát vyhrajeme, tak postoupíme. Lille a AC Milán jsou samozřejmě trochu dál než Celtic, ale připravíme se na ně a jsme schopní postoupit," řekl minulý týden po druhé výhře nad Celticem útočník Lukáš Juliš, který ve dvou zápasech proti skotskému celku dal pět branek.

Víc dal v soutěži už jen Yusuf Yazici z Lille, který v prvním zápase se Spartou na Letné přispěl k výhře druhého celku francouzské ligy 4:1 hattrickem. Celkem má turecký záložník na kontě šest zásahů. Pět branek stejně jako Juliš dal Mikael Ishak z Lechu Poznaň.

Spartu před dalším důležitým zápasem stále trápí řada zranění. Dlouhodobě jsou mimo hru útočník Adam Hložek se stoperem Lukášem Štetinou a do Francie kvůli zdravotním problémům neodcestovali ani Matěj Polidar, Libor Kozák, Michal Sáček a Dávid Hancko.

Spartě, která zatím ve skupině Evropské ligy vydělala 1,1 milionu eur a za případný postup by získala dalších 500 tisíc plus prémie za konečné umístění ve skupině, navíc nehraje do karet ani nabitý program po restartu české ligy po pauze zaviněné koronavirem.

Letenské totiž už tři dny po duelu s Lille čeká derby se Slavií, ve kterém půjde o první místo v tabulce. "Teď je toho fakt hodně, únava je cítit. Lille má širší kádr, nebo spíš zdravý. Je to nepříjemné," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi stoper Dominik Plechatý.

Statistické údaje před utkáním Lille OSC - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 3. prosince 18:55 (Nova Sport 1) Rozhodčí: Estrada - Sobrino, Porras (všichni Šp.) Bilance (klubová): Francie - ČR (Československo) 52 21-14-17 74:60. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Sparta - Lille 1:4. Lille v Evropě: LM/PMEZ 48 11-14-23 41:55 EL/UEFA 54 23-19-12 75:54 PVP - - - Celkem 102 34-33-35 116:109 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 EL/UEFA 116 48-33-35 168:141 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 288 116-68-104 422:369 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Lille: Maignan - Djaló, Fonte, Botman, Mandava - Araújo, André, Soumare, Bamba - Ikoné, Yazici Sparta: Nita - Plechatý, Čelůstka, Krejčí II - Vindheim, Trávník, Pavelka, Dočkal, Hanousek - Karlsson, Juliš Absence: Sanches, Pied, Celik - Hancko, Kozák, Polidar, Štetina, Hložek, Sáček (všichni zranění) Tabulka: 1. Lille 4 2 2 0 10:4 8 2. AC Milán 4 2 1 1 7:5 7 3. Sparta Praha 4 2 0 2 9:9 6 4. Celtic Glasgow 4 0 1 3 5:13 1 Zajímavosti: - první vzájemný zápas ve skupině Lille na Letné vyhrálo 4:1, hattrick dal Yazici - pokud Sparta prohraje a současně AC Milán zvítězí nad Celticem, přijdou Letenští o šanci na postup - Lille zajistí postup vítězství a případně i remíza, pokud AC Milán zaváhá se Celticem - Sparta z 5 pohárových zápasů ve Francii vyhrála jen 1 (1 remíza, 3 prohry) - celkem má Sparta s francouzskými kluby v pohárech bilanci 2 výhry, 3 remízy, 5 proher (skóre 11:20) - Lille ve skupině H jako jediné ještě neprohrálo (2 výhry, 2 remízy) - Lille doma v pohárech už 14 zápasů za sebou nevyhrálo (7 remíz, 7 porážek) - Juliš (Sparta) je s 5 góly druhým nejlepším střelcem EL, vede Yazici (Lille) s 6 zásahy - Čelůstka (Sparta) si v sezoně 2009/10 ve skupině EL zahrál proti Lille za Slavii, která prohrála 1:3 - Lille tehdy první zápas na Slavii vyhrálo 5:1, což je stále nejvyšší výhra klubu v pohárech