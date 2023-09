Sparta bude slavit 120 let založení klubu, ambice má nejvyšší

Praha - Tradičně s nejvyššími ambicemi vstoupí do extraligové sezony hokejisté Sparty. Pod vedením nového hlavního trenéra Pavla Grosse se budou snažit ukončit čekání na titul, naposledy ovládli nejvyšší domácí soutěž v roce 2007. Nadcházející sezona bude navíc pro Spartu speciální, protože v prosinci oslaví 120 let od založení klubu. O cílech informovali zástupci Pražanů na tiskové konferenci.

"O titulu většinou mluví novináři a ostatní. My ale samozřejmě nemůžeme říkat, že náš cíl je čtvrtfinále. Budeme se snažit jít co nejdále. Klubů, které půjdou po poháru, bude ale třeba šest a my jsme jeden z nich. Respektujeme sílu všech ostatních, ale budeme se snažit, abychom na konci byli nejlepší," řekl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Někdejší přední útočník nastoupil do funkce v létě a převzal kompetence po Petru Tonovi a Jaroslavu Hlinkovi. Přestože ve Spartě dříve nepůsobil, s ambiciózností Pražanů nemá problém. "Sparta nemůže nikdy chtít čtvrtfinále, vždy musí myslet na nejvyšší příčky. V play off poté rozhodují malé věci. Věřím, že jsme se poučili z minulé sezony a doufám, že dojdeme co nejdále," uvedl Divíšek a připomněl čtvrtfinálový nezdar s Třincem.

Nový kouč Gross, který v 80. letech ve Spartě hrál a získal s ní i titul, ale za úkol ovládnout play off nedostal. "My jsme se o tomto tématu nebavili ani jednou. Zaměřujeme se na denní práci," podotkl Gross, který dosud jako trenér působil v Německu.

Kádr Sparty prošel přes léto nemalou obměnou. Posílili ji obránci Aaron Irving (Davos), Vojtěch Mozík (Rögle) a útočníci Filip Chlapík (Ambri-Piotta), Ondřej Najman (Mladá Boleslav), Jani Lajunen (Örebro) a Josh Kestner (Lukko Rauma).

V klubu již naopak nepůsobí beci Martin Jandus, Adam Polášek, Stefan Warg a útočníci David Tomášek, Dominik Simon, David Kaše, Olavi Vauhkonen, Gustaf Thorell, David Dvořáček, Daniel Přibyl a Ostap Safin. Pro začátek sezony byl na hostování uvolněn i obránce Michael Krutil.

"Získali jsme hráče do pozic a rolí, co jsme chtěli. O dalších posilách se momentálně nebavíme. Když skončíme sezonu s mančaftem, se kterým jsme začali 1. srpna, budeme spokojeni," podotkl Gross.

Sparta v přípravě vyhrála všech šest zápasů, generálka ji čeká v pátek, kdy se utká s Libercem. Do extraligy Pražané vstoupí příští pátek domácím zápasem s Českými Budějovicemi. "Výsledky jsou dobré pro kabinu, pro sebevědomí. My se koukáme a i nadále budeme koukat na to, co jsme udělali dobře. Ukážeme to hráčům, ale zároveň se zaměřujeme na to, co je potřeba zlepšit. Každý zápas, každý den se chceme zlepšovat. A to bude platit i nadále," uvedl Gross.

Sparta se v nadcházející sezoně chce zaměřit i na zvýšení návštěvnosti, v níž v extralize kraluje. V ideálním případě by se ráda posunula na 3. místo v celé Evropě, v minulém ročníku byla v základní části s průměrnou návštěvností 10.837 diváků pátá. Součástí ročníku budou již tradiční akce Sparta vzdává hold a Sparťanská krev. V prosinci se poté uskuteční oslavy 120 let založení klubu.